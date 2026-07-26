/रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग तो भारतीयों की क्यों जा रही जान? समझिए ब्लैक-सी का वो गणित, जो Indians को पड़ रहा भारी

Why Indians are losing their lives in the Black Sea? ब्लैक सी में एक व्यावसायिक जहाज पर हुए हमले में 2 भारतीय नागरिक लापता हो गए. इस जहाज पर कुल 4 भारतीय सवार थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया. वहीं 2 अब भी लापता हैं. यह हमला ओडेसा बंदरगाह पर हुआ. हमला रूस या यूक्रेन में से किसने किया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. जिस ब्लैक सी में यह अटैक हुआ, वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार सालों से भयानक जंग चल रही है. एक-दूसरे को मात देने के लिए दोनों ओर से हमले जारी हैं. लेकिन सवाल है कि जब युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच है तो भारतीयों की जान क्यों जा रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ब्लैक सी का पूरा गणित समझना होगा.