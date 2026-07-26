/रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग तो भारतीयों की क्यों जा रही जान? समझिए ब्लैक-सी का वो गणित, जो Indians को पड़ रहा भारी

Why Indians are losing their lives in the Black Sea? ब्लैक सी में एक व्यावसायिक जहाज पर हुए हमले में 2 भारतीय नागरिक लापता हो गए. इस जहाज पर कुल 4 भारतीय सवार थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया. वहीं 2 अब भी लापता हैं. यह हमला ओडेसा बंदरगाह पर हुआ. हमला रूस या यूक्रेन में से किसने किया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. जिस ब्लैक सी में यह अटैक हुआ, वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार सालों से भयानक जंग चल रही है. एक-दूसरे को मात देने के लिए दोनों ओर से हमले जारी हैं. लेकिन सवाल है कि जब युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच है तो भारतीयों की जान क्यों जा रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ब्लैक सी का पूरा गणित समझना होगा.
इससे पहले आपको बताते हैं कि ब्लैक सी में भारतीयों पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है. हाल ही में 19 जुलाई को ओडेसा से रवाना हो रहे मालवाहक जहाज 'MV Golden Leo' पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें 4 भारतीय नाविकों की दुखद मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ था. इससे पहले 18 जुलाई को 'MV Omorfi' नाम के जहाज पर हमला हुआ था, जिसमें एक भारतीय नाविक की जान चली गई थी. सवाल है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहे इस युद्ध की कीमत भारतीय क्यों चुका रहे हैं? आइए, आपको विस्तार से इसकी वजहें बताते हैं.
दुनिया में कुल व्यापार में 80 प्रतिशत समंदर के जरिए होता है. इस वैश्विक समुद्री व्यापार (Global Merchant Shipping) में भारत लीडर की भूमिका में है. दुनिया भर के कमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले नाविकों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10 से 12 प्रतिशत है. चूंकि, भारतीय क्रू मेंबर्स सस्ते और अपने काम में पारंगत होते हैं. इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां उन्हें जॉब में प्राथमिकता देती हैं.
ये कंपनियां पलाऊ, गिनी-बिसाऊ जैसे छोटे-छोटे देशों के झंडे तले अपना व्यापार करती हैं. इन जहाजों में अनाज और तेल समेत तमाम तरह की चीजें लदी होती हैं. दुनिया में इस तरह के जहाजों को चलाने और उन पर काम करने वालों में अधिकतर भारतीय ही तैनात होते हैं. ये जहाज दुनिया भर में माल लेकर जाते हैं. युद्ध क्षेत्र से गुजरने के दौरान वे अक्सर सीधे अटैक की जद में आ जाते हैं. जैसा कि ब्लैक सी और होर्मुज स्ट्रेट में हो रहा है.
ब्लैक सी को 'अनाज और ईंधन' का बड़ा गलियारा कहा जाता है. यूक्रेन दुनिया का प्रमुख अनाज उत्पादक और निर्यातक है. वहां पर आबादी की तुलना में कहीं ज्यादा गेहूं, मकई और सूरजमुखी तेल का उत्पादन होता है, जिसे वह दुनिया के विभिन्न देशों को बेचता है. वह इस अनाज को अपने ओडेसा (Odesa) के बंदरगाह से भेजता है, जहां से दुनिया भर को रसद सप्लाई होती है.
रूस उसके इस बंदरगाह पर अक्सर हमला करता रहता है. ऐसा करके वह एक-दूसरे को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. जिससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था टूट सके. चूंकि यूक्रेन से माल ले जाने वाले जहाजों को चलाने वाले अधिकतर भारतीय हैं. इसलिए वे न चाहते भी इस जंग का निशाना बनते जा रहे हैं.
ब्लैक सी की अपनी जटिल भू-राजनीति है. यह समंदर रूस, यूक्रेन, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और जॉर्जिया से घिरा हुआ है. इस सागर को यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य समुद्री मार्ग माना जाता है. रूस-यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से यह पूरा इलाका 'हाइ-रिस्क वॉर ज़ोन' में बदल चुका है. यहां पर दोनों देशों ने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, जो अक्सर जहाजों से टकरा जाती हैं.
इसके साथ ही ओडेसा बंदरगाह और जहाजों पर अक्सर मिसाइल और ड्रोन से हमले होते रहते हैं. कई बार सैन्य युद्धपोत समझकर गलती से भी जहाजों पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं, जिससे भी जनहानि बढ़ती जा रही हैं. ब्लैक सी में अपने नागरिकों की लगातार हो रही मौतों पर भारत सरकार ने दुख और नाराजगी जाहिर की है. विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि कमर्शियल शिपिंग और निर्दोष नागरिकों पर हमला किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए.
इसके साथ ही भारत सरकार ने अपने नाविकों के लिए सेफ्टी एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि युद्धग्रस्त ब्लैक सी क्षेत्र से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर असाइनमेंट या नौकरी स्वीकार करने से पहले वे वहां के सुरक्षा जोखिमों का गहराई से आकलन जरूर कर लें. ऐसा न करने पर उन्हें जान-माल का भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है.