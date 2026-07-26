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रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग तो भारतीयों की क्यों जा रही जान? समझिए ब्लैक-सी का वो गणित, जो Indians को पड़ रहा भारी

Why Indians are Dying in Russia-Ukraine War? रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार साल से जंग चल रही है. लेकिन इस युद्ध में जान अब भारतीयों की क्यों जा रही है? आइए, आपको ब्लैक-सी का वो गणित समझाते हैं, जो अब Indians को पड़ रहा भारी पड़ रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 26, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:30 PM IST
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग तो भारतीयों की क्यों जा रही जान? समझिए ब्लैक-सी का वो गणित, जो Indians को पड़ रहा भारी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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