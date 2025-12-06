Advertisement
Explainer: जब फ्लाइट्स लगातार कैंसल हो रही थीं, तो इंडिगो टिकट क्यों बेच रहा था?

Reason for Indigo crisis: इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स के कैंसल होने का दौर अब भी जारी है और हजारों लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं. लेकिन सवाल ये है कि जब एयरलाइन की फ्लाइट्स लगातार कैंसल हो रही थीं तो भी इंडिगो लगातार टिकट क्यों बेच रहा था.

Dec 06, 2025
How Indigo crisis started: देश के विमानन क्षेत्र में इस वक्त हड़कंप जैसी स्थिति बनी हुई है. इसकी वजह है देश की सबसे बड़ी इंडिगो (IndiGo) एयरलाइन, जिसकी सैकड़ों उड़ानें अचानक रद्द होने लगीं. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं. कहीं पर घंटों की देरी हो रही है तो कहीं अचानक कैंसलेशन का सामना करना पड़ रहा है. एयरलाइन का मैनेजमेंट ने बयान जारी कर स्थिति जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया है लेकिन यह कब तक होगा, किसी को इस बारे में पता नहीं है. हैरानी की बात ये है कि इंडिगो के साथ ऐसे हालात अचानक नहीं बने, बल्कि उसकी फ्लाइट्स कई दिनों से डिले या कैंसल होती जा रही थीं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब इंडिगो की इतनी फ्लाइट्स कैंसल हो रही थीं तो इंडिगो लगातार टिकट क्यों बेच रहा था?

टिकट बिक्री क्यों नहीं रोकी गई?

इसका सबसे सरल जवाब यह है कि इंडिगो ने अपनी पूरी उड़ान सेवाएं बंद नहीं की थीं. असल में एयरलाइन का नेटवर्क बहुत बड़ा है और वह रोजाना 2200 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है. हालात खराब जरूर थे, लेकिन पूरे नेटवर्क को बंद करना जरूरी नहीं समझा गया.

एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक, फ्लाइट ऑपरेशन में समस्याएं कुछ खास रूट, तारीखों और हवाई अड्डों तक ही सीमित थीं. इसके चलते एयरलाइन मैनेजमेंट ने टिकट बुकिंग सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने के बजाय चुनिंदा उड़ानों को संचालित रखना उचित समझा. यही वजह रही कि टिकट बिक्री जारी रही, जिससे यात्रियों को यह भ्रम हुआ कि सब कुछ सामान्य है.

आखिर उड़ानें कैंसल क्यों हुईं?

इंडिगो ने उड़ानें कैंसल होने के पीछे कई कारण बताए हैं. इनमें विमानों में तकनीकी खराबियां, विंटर शेड्यूल में बदलाव, हवाई अड्डों पर भीड़ और और खराब मौसम को वजह बताया गया. हालांकि असल समस्या कहीं ओर थी.

एविएशन एक्सपर्टों के मुताबिक, इंडिगो एयरलाइन के ठप होने का सबसे बड़ा कारण नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों का लागू होना है. ये नए नियम पायलटों की ड्यूटी और आराम के समय को लेकर बनाए गए थे ताकि पायलटों को पर्याप्त आराम मिल सके. जब वे रिलेक्स होकर प्लेन उड़ाएंगे तो दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो जाएगी. इंडिगो एयरलाइन ने इन नियमों के पालन के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की, जिससे उसका सारा ढांचा एकदम से गड़बड़ा गया. 

ऐसे शुरू हुई समस्या 

रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन ने 26 अक्टूबर को अपना विंटर फ्लाइट शेड्यूल शुरू किया. उसी समय दुनिया भर में नए FDTL नियम भी लागू कर दिए गए. इसका नतीजा यह हुआ कि इंडिगो को बड़ी संख्या में अपने पायलटों को अनिवार्य आराम (Mandatory Rest) पर भेजना पड़ा.

और शुरू हो गया डोमिनो इफेक्ट

इस बीच एयरबस A320 विमान से जुड़ी एक सॉफ्टवेयर एडवाइजरी (तकनीकी चेतावनी) की वजह से कई उड़ानें देर रात तक खिंच गईं. जैसे ही उड़ानें आधी रात के बाद पहुंचीं, नए थकान नियंत्रण नियम अपने आप लागू हो गए. इसकी वजह से उन फ्लाइटों को उड़ाकर ले गए पायलटों को रेस्ट पर भेजना पड़ा. जिसके चलते कई पायलट अगली उड़ान के लिए उपलब्ध नहीं रहे. यहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया. इस इफेक्ट के तहत एक फ्लाइट कैंसल हुई, तो उससे जुड़ी बाद की सारी  फ्लाइट्स भी अपने आप प्रभावित होने लगीं.

सबसे खराब स्थिति कब बनी?

एयरलाइन के लिए शुक्रवार का दिन सबसे खराब रहा. जब उसे देशभर में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली से सभी घरेलू उड़ानें पूरी तरह से रोक दी गईं. सफर के लिए पहुंचे यात्रियों को एयरपोर्ट पर रात गुजारनी पड़ी. कई लोगों की आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी छूट गईं. हालांकि शनिवार को हालात में थोड़ी सुधार जरूर दिखे. फिर भी देशभर में 500 से अधिक उड़ानें कैंसल हुईं.

DGCA ने क्या कदम उठाया?

हालात बिगड़ते देख भारत के विमानन नियामक DGCA ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया. एजेंसी ने अपने एक बहुत सख्त नियम को अस्थाई रूप से वापस ले लिया है. इस नियम में कहा गया था कि कोई भी छुट्टी साप्ताहिक आराम की जगह नहीं ली जा सकती.

IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; आखिर कब संभलेगा ये बवाल

 

DGCA ने यह फैसला एयरलाइंस की अपील पर लिया. जिससे वह क्रू की दोबारा रोस्टरिंग (Re-roster) कर सेवाओं को धीरे-धीरे पटरी पर ला सकें. यह नियम हटने से एयरलाइन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई.

आगे हालात कब सुधरेंगे?

इंडिगो ने खुद माना है कि हालात को पूरी तरह सामान्य होने में समय लगेगा. एयरलाइन ने DGCA से 10 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है ताकि वह अपनी व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त कर सके.

इस बीच, इंडिगो कुछ फ्लाइट्स को खुद ही कम कर रही है ताकि सिस्टम पर दबाव कम हो. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें और लचीले (Flexible) या रिफंडेबल टिकट ही बुक करें.

असली चुनौती क्या है?

इंडिगो इस समय एक बड़ी सच्चाई से जूझ रही है. उसे हाई-फ्रिक्वेंसी, लो-कॉस्ट मॉडल और सख्त सेफ्टी नियम को साथ लेकर चलना है. इसकी वजह से उसे पर्याप्त पायलट और क्रू की जरूरत बढ़ गई है. वहीं पायलट संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि व्यावसायिक दबाव के कारण सेफ्टी नियमों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे में सालाना 118 मिलियन यात्रियों को अपनी सेवा देने वाली इंडिगो एयरलाइन दोहरी चुनौती से दोचार हो रही है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

IndiGo crisis

Trending news

