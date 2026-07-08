/जिस EVM पर भारत का विपक्ष लगाता रहा हैकिंग का आरोप, उसका इंडोनेशिया क्यों हुआ मुरीद? 2029 के चुनाव में करने जा रहा इस्तेमाल

Why Indonesia asking for EVMs from India? भारत और इंडोनेशिया के बीच पोर्ट ब्रह्मोस और अस्त्र के अलावा एक समझौता चुनाव व्यवस्था को मज़बूत बनाने को लेकर भी हुआ है. इसके तहत भारत..इंडोनेशिया के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM तैयार करने में मदद करेगा. सोचिए, जिस EVM को लेकर भारत में सवाल उठाए जाते हैं, अब वही EVM बनाने में भारत, इंडोनेशिया की मदद करेगा.
भारत और इंडोनेशिया के निर्वाचन आयोग के बीच ये समझौता हुआ है. समझौते के तहत दोनों देश चुनाव को लेकर जानकारी और अनुभव साझा करेंगे. समझौते के तहत भारत इंडोनेशिया के लिए EVM बनाने में मदद करेगा. ये EVM इस तरह से बनाई जाएंगी, जो इंडोनेशिया की चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से हों.
फिलहाल इंडोनेशिया में पेपर बैलट सिस्टम है. यानी वहां मतपत्र से वोट डाले जाते है. लेकिन भारत की मदद से इंडोनेशिया 2029 में होने वाले आम चुनाव में डिजिटल वोटिंग का सिस्टम तैयार करेगा.
इससे पहले भारत ने भूटान, नेपाल और अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ भी EVM को लेकर समझौता किया था. लेकिन ये पहली बार है जब इंडोनेशिया जैसा बड़ा देश भारत से इस सिस्टम को लेकर मदद मांग रहा है.
ये समझौता इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि EVM से होने वाले चुनाव को लेकर भारत में अक्सर सवाल उठते रहे हैं. विपक्ष में रहने वाली पार्टियां अक्सर ये आरोप लगाती रही हैं कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है. 2014 के बाद तो ऐसे आरोपों की भरमार लग गई है.
कोई पार्टी कहती है कि EVM को हैक किया जा सकता है. तो कोई दल कहता है कि EVM के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा सकता है. इससे बटन कोई भी दबाया जाए, वोट एक विशेष पार्टी के खाते में ही जाएगा. बार-बार चुनाव आयोग इसका खंडन करता है. लेकिन आरोपों का सिलसिला बंद नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कहा कि राजनीतिक दल अक्सर चुनाव हारने पर EVM पर दोष मढ़ते हैं, जबकि उसी मशीन से जीतने पर वो खामोश रहते हैं. लेकिन इसके बावजूद EVM पर सवाल उठाना बंद नहीं होता. चुनाव हारने पर अक्सर EVM ही दोषी बन जाती है.
भारत में जिस EVM को लेकर बार-बार विवाद खड़ा होता है, इंडोनेशिया अब उसी का कायल हो गया है. इंडोनेशिया के साथ EVM को लेकर ये समझौता भारत की चुनाव व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने वाला है. ये EVM को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने की तरह है. इससे भारतीय चुनाव व्यवस्था पर दुनिया का विश्वास बढ़ेगा.
ये केवल तकनीक को साझा करना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को मज़बूत बनाना है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अपनी चुनावी विशेषज्ञता साझा कर रहा है. ये डिजिटल डेमोक्रेसी के क्षेत्र में कूटनीति का उदाहरण है.
इंडोनेशिया आसियान का सबसे महत्वपूर्ण देश है. इंडोनेशिया में EVM लागू होने के बाद आसियान के बाक़ी लोकतांत्रिक देश भी इसके इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. इससे EVM के विस्तार को गति मिलेगी.
जिन देशों में लोकतंत्र मजबूत होगा, उनसे भारत के संबंध भी मजबूत होंगे. वैसे आज भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी को मिले एक सम्मान ने और मजबूत कर दिया. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया. यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले 34 और देश ऐसा ही सम्मान दे चुके हैं . लेकिन कुछ लोगों को इन सम्मानों से भी परेशानी होती है. आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को सेशल्स ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था. तब कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी.
दुनिया के नक्शे में बहुत छोटे देश से मिले सम्मान का मजाक उड़ाया था. उम्मीद है दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश से मिले सम्मान के बाद ये आलोचक भी संतुष्ट होंगे. जो सम्मान में भी बड़ा और छोटा देश तलाश करते हैं. उनको ऐसी चीजें जानकर शांति मिली होगी.