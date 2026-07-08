/जिस EVM पर भारत का विपक्ष लगाता रहा हैकिंग का आरोप, उसका इंडोनेशिया क्यों हुआ मुरीद? 2029 के चुनाव में करने जा रहा इस्तेमाल

Why Indonesia asking for EVMs from India? भारत और इंडोनेशिया के बीच पोर्ट ब्रह्मोस और अस्त्र के अलावा एक समझौता चुनाव व्यवस्था को मज़बूत बनाने को लेकर भी हुआ है. इसके तहत भारत..इंडोनेशिया के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM तैयार करने में मदद करेगा. सोचिए, जिस EVM को लेकर भारत में सवाल उठाए जाते हैं, अब वही EVM बनाने में भारत, इंडोनेशिया की मदद करेगा.