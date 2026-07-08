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जिस EVM पर भारत का विपक्ष लगाता रहा हैकिंग का आरोप, उसका इंडोनेशिया क्यों हुआ मुरीद? 2029 के चुनाव में करने जा रहा इस्तेमाल

India EVM News Indonesia: जिस EVM पर भारत का विपक्ष अक्सर हैकिंग और छेड़छाड़ का आरोप लगाता रहा है, उसका इंडोनेशिया मुरीद कैसे हो गया है? वर्ष 2029 के चुनाव में वह उसका इस्तेमाल करने जा रहा है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 08, 2026, 04:22 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:22 AM IST
जिस EVM पर भारत का विपक्ष लगाता रहा हैकिंग का आरोप, उसका इंडोनेशिया क्यों हुआ मुरीद? 2029 के चुनाव में करने जा रहा इस्तेमाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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