मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ दिनों से दिख रही अपेक्षाकृत शांति अचानक टूट गई है. ईरान ने अमेरिकी हितों को निशाना बनाकर ऐसा सैन्य कदम उठाया, जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव को फिर चरम पर पहुंचा दिया. इस कार्रवाई के बाद अमेरिका ने भी देर नहीं की और ईरान से जुड़े कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए. दोनों देशों की आक्रामक बयानबाजी ने यह संकेत दे दिया है कि हालात फिर से गंभीर मोड़ ले सकते हैं.
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया, इस बार हालात पहले से अलग रहे. पहले जहां ईरान आमतौर पर किसी अमेरिकी हमले के जवाब में कार्रवाई करता था, वहीं इस बार उसने खुद पहल करते हुए हमला किया. अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि तेहरान ने यह कदम पूरी रणनीति के तहत उठाया, ताकि युद्ध की दिशा अपने हिसाब से तय की जा सके. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान को इस कदम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ जवाब देगा.
कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि ईरान बातचीत चाहता है और उसने तनाव कम करने का अनुरोध किया था. हालांकि, ईरान ने कभी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की. ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सिर्फ इतना कहा था कि उनकी सेना ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया था. ऐसे में अचानक फिर से मिसाइल हमले शुरू होना यह संकेत देता है कि तेहरान ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब वह हालात को अलग तरीके से संभालना चाहता है.
ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का प्रभाव उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि यदि इस क्षेत्र में ऐसी कोई वैकल्पिक समुद्री व्यवस्था लागू की जाती है जिससे ईरान की भूमिका कमजोर हो, तो तेहरान इसे स्वीकार नहीं करेगा. उनके मुताबिक, यह जलमार्ग सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं बल्कि ईरान की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है. गरीबाबादी ने यह भी संकेत दिया कि यदि ईरान को लगे कि उसकी संप्रभुता या रणनीतिक स्थिति को चुनौती दी जा रही है, तो वह दोबारा सैन्य कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा.
जर्मनी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स से जुड़े शोधकर्ता हमीद रजा अजीजी का मानना है कि ईरान अब पहले की तुलना में ज्यादा आक्रामक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है. उनके मुताबिक, यदि तेहरान को लगे कि उस पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो वह पहले हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा. विशेषज्ञ इसे ईरान की सैन्य नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव मान रहे हैं.
ईरानी कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना ने जवाबी अभियान शुरू कर दिया. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, रातभर चले अभियान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया गया. सेना का दावा है कि दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों पर सटीक हमले किए गए. अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई केवल हालिया हमले का जवाब नहीं थी, बल्कि पिछले कई दिनों से अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों के ऊर्जा ढांचे पर हो रहे ड्रोन हमलों को देखते हुए की गई.
ईरान की कार्रवाई ऐसे समय हुई जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी. बैठक के बाद नेतन्याहू ने इसे दोनों नेताओं के बीच हुई सबसे बेहतर बातचीत में से एक बताया. इसी दौरान इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इजरायल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला करना चाहता था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था. विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का हमला इस पूरी कूटनीतिक गतिविधि का भी एक संदेश हो सकता है.
तनाव केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा. जॉर्डन में हुई घटना के बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, यह अभियान पिछले 72 घंटों में अमेरिकी ठिकानों और सऊदी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए 30 से अधिक ड्रोन हमलों की पृष्ठभूमि में चलाया गया. इस घटनाक्रम से साफ है कि संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है.
सऊदी अरब अब एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है. यमन में हूती विद्रोही, इराक में ईरान समर्थित संगठन और खुद ईरान-तीनों से पैदा हो रहे खतरे ने रियाद की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं. इजरायल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के वरिष्ठ शोधकर्ता डैनी सिट्रिनोविच के मुताबिक, न तो ईरान और न ही उसके सहयोगी संगठन अपने रणनीतिक लक्ष्यों से पीछे हटने के संकेत दे रहे हैं. यही वजह है कि क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है.
ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अब सऊदी अरब के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने सऊदी अरब की समुद्री आपूर्ति को बाधित करने की चेतावनी देते हुए बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और लाल सागर के रास्ते आने-जाने वाले जहाजों पर दबाव बढ़ा दिया है. हूतियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के पूर्व-पश्चिम तेल पाइपलाइन से जुड़े ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला किया है. यह वही पाइपलाइन है जिसका इस्तेमाल तब अधिक किया जा रहा था जब हॉर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही प्रभावित हुई. समुद्री सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के अनुसार, हूती नाकेबंदी के बाद कई व्यापारिक जहाजों ने अपना रास्ता बदल दिया है, जबकि बाब-अल-मंदेब मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है.
सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि इराक में सक्रिय ईरान समर्थित मिलिशिया ने लगातार दो दिनों तक उसके तेल प्रतिष्ठानों को ड्रोन से निशाना बनाया. इसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त हवाई कार्रवाई करते हुए इराक में कई ठिकानों पर बमबारी की. बताया गया कि इस हमले में कई लड़ाके और ईरानी सलाहकार मारे गए. हालांकि इराक सरकार ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि घटना की जांच पूरी होने से पहले ही सैन्य हमला कर दिया गया. इराक लंबे समय से अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करता रहा है, लेकिन मौजूदा युद्ध ने उसे बेहद मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और लाल सागर दोनों क्षेत्रों में तनाव लगातार बना रहा तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा. वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार, ऊर्जा कीमतों और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है. यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.