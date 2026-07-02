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ईरान तो बदनाम हुआ, होर्मुज पर नए टोल प्लान से असली लॉटरी तो ओमान की लगेगी! तेल फिर उबलेगा?

Iran on Strait of Hormuz: होर्मुज पर ईरान नया ट्रांजिट सिस्टम लागू करना चाहता है. मलक्का मॉडल पर नया टोल सिस्टम लाना चाहता है. इसका सबसे ज्यादा फायदा ओमान को होने वाला है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 02, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:20 PM IST
ईरान तो बदनाम हुआ, होर्मुज पर नए टोल प्लान से असली लॉटरी तो ओमान की लगेगी! तेल फिर उबलेगा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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