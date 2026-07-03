/गरीबी और महंगाई के बावजूद खामेनेई के सुपुर्दे खाक पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहा ईरान? ये अंतिम विदाई है या शक्ति प्रदर्शन

Ayatollah Ali Khamenei Burial Expenses: ईरान में इस सदी की सबसे महंगी अंतिम यात्रा हो रही है, जिसमें दुनिया के 100 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं. इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं. ये अंतिम यात्रा ईरान के खलीफा की है. अमेरिका और इजरायल की एयर स्ट्राइक में 28 फरवरी 2026 के दिन ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी. उनकी मौत के 131 दिन बाद 9 जुलाई 2026 के दिन उनको सुपुर्द ए खाक किया जाएगा. लेकिन उनकी आखिरी विदाई का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा. आज आपको जानना चाहिए कि अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को क्यों दुनिया की सबसे महंगी अंतिम यात्रा कहा जा रहा है और खामेनेई का सुपुर्द ए खाक कैसे ईरान का भविष्य तय करेगा.
आज आपको ये भी समझना चाहिए जिस वक्त युद्ध के बाद ईरान में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है. उस वक्त इस अंतिम यात्रा में कितनी रकम खर्च की जा रही है और ईरान...अली खामेनेई के जनाजे में शक्ति प्रदर्शन करके आखिर क्या हासिल करना चाहता है. अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया. मोजतबा के निर्देश पर अमेरिका से जंग और समझौता हुआ. लेकिन कमान संभालने के बाद से मोजतबा कभी सामने नहीं आए. सवाल ये है कि मोजतबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं?
ईरान में अली खामेनेई को विदाई देने का मुख्य कार्यक्रम शनिवार से शुरू होगा. तेहरान के एक बड़े धार्मिक स्थल इमाम खोमैनी ग्रैंड मोसल्ला में खामेनेई के पार्थिव शरीर को दो दिन तक आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. जहां लाखों लोग खामेनेई के पार्थिव का अंतिम दर्शन करेंगे.
इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य जनाजा होगा. इसमें ईरान के शीर्ष नेता, विदेशी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल होंगे. यही इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन माना जा रहा है.
इसके बाद 7 जुलाई को अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को क़ोम ले जाया जाएगा. कोम शिया मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों में से एक है, इसलिए यहां विशेष धार्मिक रस्में और जनाजा आयोजित होगा.
योजना के अनुसार 8 जुलाई को खामेनेई के पार्थिव शरीर को इराक के दो प्रमुख शिया तीर्थों नजफ और कर्बला भी ले जाया जा सकता है. ये दोनों शहर शिया समुदाय के लिए सबसे पवित्र हैं, इसलिए वहां भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होंगे
इसके बाद 9 जुलाई को आखिर में खामेनेई के पार्थिव शरीर को मशहद ले जाया जाएगा, जहां इमाम रेजा श्राइन में अंतिम धार्मिक रस्में पूरी होने के बाद उनको दफनाया जाएगा. यह शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है
ईरान खामेनेई की मृत्यु के लगभग चार महीने बाद उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों की शुरुआत 4 जुलाई से कर रहा है. इसके पीछे भी ईरान की बड़ी कूटनीति छिपी है. यही वह दिन है जब अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. यानी जिस तारीख को वॉशिंगटन में ट्रंप अमेरिका की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे होंगे. उसी दिन वाशिंगटन से 10 हजार किलोमीटर दूर तेहरान में लाखों लोग डेथ ऑफ अमेरिका के नारे लगाएंगे.
विश्लेषकों ने इसे ईरान का कूटनीतिक कदम बताया है. जिसके जरिए ईरान अमेरिका को संदेश दे रहा है. युद्ध के बावजूद ईरान अभी भी मजबूत है. लाखों ईरानी नागरिक और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि तेहरान में मौजूद हैं. इसका मतलब ईरान में इस्लामिक रिजीम का समर्थन भी बरकरार है. ईरान इस शक्ति प्रदर्शन को अमेरिका पर विजय के दावे के तौर पर पेश कर रहा है. लेकिन इसके लिए ईरान में जो तैयारियां की जा रही हैं, उन पर सवाल भी उठ रहे हैं.
इसके पहले ईरान ने वर्ष 1989 में इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमैनी को विदाई दी थी. यह 20वीं सदी के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक माना जाता है. ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इसमें एक करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे. ईरान इस बार अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यक्रम को इससे भी भव्य और बड़ा करना चाहता है. जिसमें इससे दोगुनी भीड़ इकट्ठी होगी. लेकिन ईरान उस दौरान हुई अफरातफरी से भी बचना चाहता है.
शुक्रवार से इस अंतिम संस्कार की शुरुआत हो गई. इस दौरान लाखों लोग ईरान पहुंचे थे. पूरा कार्यक्रम बेहद व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया गया था. लेकिन अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में उस वक्त अचानक अफरातफरी मच गई. जब शोक मनाने वाले लोग सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने लगे और भीड़ के भारी दबाव में ताबूत खुल गया. इसके बाद पवित्र स्मृति-चिह्न पाने की उम्मीद में लोग कफन के टुकड़े खींचने लगे. तब सुरक्षा बलों को पार्थिव शरीर वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और शव को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से हटाया गया. बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच बंद ताबूत में रखकर शव दोबारा लाया गया और अंतिम संस्कार हुआ.
इस बार ईरान में इससे दोगुनी भीड़ इकट्ठी होने के दावे किए जा रहे हैं. ज्यादा वीवीआईपी विदेशी मेहमान ईरान पहुंच रहे हैं. सोचिए ईरान की स्थिति क्या होगी. और तैयारियों का स्तर क्या होगा? इस बीच ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने इस कार्यक्रम को लेकर ईरानी लोगों के हवाले से बड़े दावे किए हैं. जिनके मुताबिक ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रशासन की तरफ से लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है.
ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान की सरकार कर्मचारियों और सामाजिक संस्थाओं पर अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं. सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से शामिल होने का आदेश दिया गया है.
कार्यस्थलों पर निर्देश जारी किए गए हैं. दुकानों और व्यवसायों को बंद रखा जाए ताकि बड़े पैमाने पर लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में पहुंच सकें. एक जिम मालिक के मुताबिक अधिकारियों ने शनिवार से बुधवार तक सभी फिटनेस सेंटर बंद रखने के आदेश दिए हैं.
तेहरान के ग्रैंड बाज़ार को भी गुरुवार तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे पहले से आर्थिक संकट झेल रहे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. ईरान की बसीज़ मिलिशिया के सदस्य दुकानों पर पहुंच कर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शोक अवधि के दौरान दुकानें खुलीं तो उन्हें सील कर दिया जाएगा.
दावा है कि स्थानीय प्रशासन संस्थाओं को बुलाकर अंतिम संस्कार में आर्थिक सहयोग देने का दबाव बना रही हैं और मना करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. पुलिस और बसीज़ के सदस्यों ने रेस्तरां मालिकों से हजारों श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन तैयार करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर उनके प्रतिष्ठान बंद करने की चेतावनी भी दी गई है.
तेहरान के नागरिकों को संदेश भेजकर बाहर से आने वाले लोगों को अपने घरों में ठहराने की अपील की गई है. ये सारी जानकारियां ईरान इंटरनेशनल ईरानी नागरिकों के संदेश के आधार पर कर रहा है. इस दौरान लाखों लोगों की भूख दूर करने का इंतजाम भी किया गया है.
ईरान की सरकार और बेसिज मिलिशिया ने मिलकर खामेनेई के जनाजे के दौरान 5 करोड़ रोटियां बनाने की योजना बनाई है. दावा किया जा रहा है कि सिर्फ तेहरान में इस दौरान डेढ़ से दो करोड़ लोग पहुंचेंगे. जबकि पूरे देश में कार्यक्रम के दौरान 2 से 3 करोड़ लोगों के शामिल होने के दावे भी किए जा रहे हैं.
इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए मुफ्त रोटियां बांटने की योजना बनाई गई है. ईरान की बेसिज मिलिशिया बेकर्स यूनियन के साथ मिलकर रोटियां बनाएगी. इसके लिए तेहरान और आस पास के इलाकों में 16 मोबाइल बेकरी भेजी गई हैं. मोबाइल बेकरी चलती-फिरती या अस्थायी बेकरी होती हैं, जिन्हें ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग जगह ले जाकर वहीं रोटी बनाई जा सकती है.
इसके अलावा तेहरान में 5,000 मस्जिदें और 700 स्कूलों को मेहमानों और शोक करने वालों के रुकने के लिए तैयार किया गया है. लोगों के लिए टेंट लगाए गए हैं. फ्री इंटरनेट पॉइंट्स भी बनाए गए हैं. यानी ईरान की सरकार ने खामेनेई की विदाई को दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा बनाने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी की है. आज आपको जानना चाहिए कि आखिरकार इस समारोह में कितना खर्च हो रहा है.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के मुताबिक, इस जनाजे में शामिल होने के लिए करीब 100 देशों के प्रतिनिधि तेहरान पहुंच रहे हैं. इनमें राष्ट्रअध्यक्ष, संसद अध्यक्ष, विदेश मंत्री और विशेष दूत भी शामिल हैं. 90 से अधिक देशों से धर्मगुरु और मौलाना भी आ रहे हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ईरान पहुंचे हैं.
भारत की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल ईरान गया है. जिसमें विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल हैं. इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जैसे नेता भी तेहरान पहुंचे और आज एक कार्यक्रम में अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी.
भारत से कई धर्मगुरू भी तेहरान पहुंचे, जिन्होंने अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी. सरकारी प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो ईरान ने विदेशी मेहमानों को खुद की एयरलाइन 'महान एयर'के स्पेशल विमानों से बुलाया है. भारत से सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती भी महान एयर के इसी विशेष विमान से 2 जुलाई 2026 को तेहरान रवाना हुए.
आप सोचिए विदेशी मेहमानों को ईरान ने स्पेशल फ्लाइट से तेहरान बुलाया है. आज आपको इस पूरे आयोजन पर ईरान के खर्च के बारे में भी जानना चाहिए. हालांकि ईरान ने ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है. लेकिन तैयारियों के हिसाब से खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है. मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषकों के अनुमान के मुताबिक, इस विशाल आयोजन पर ईरान के करीब 1.5 से 3 अरब डॉलर तक खर्च हो सकता है.
अनुमान के मुताबिक, 2 से 3 करोड़ लोगों के भोजन और 5 करोड़ रोटियों की व्यवस्था पर ही 50 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च हो सकता है. सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें IRGC, Basij और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है, उस पर 80 करोड़ डॉलर से 1 अरब डॉलर तक खर्च होने का अनुमान लगाया गया है.
देशभर से आने वाले लोगों के परिवहन, ठहरने और अस्थायी बुनियादी ढांचे पर 30 से 50 करोड़ डॉलर खर्च हो सकते हैं. मीडिया कवरेज, प्रसारण और प्रचार-प्रसार पर 10 से 20 करोड़ डॉलर तक खर्च होने का अनुमान है. वहीं, विदेशी मेहमानों की विशेष उड़ानों, सुरक्षा और मेहमाननवाज़ी पर 20 से 40 करोड़ डॉलर तक खर्च होने की संभावना जताई गई है.
अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में ईरान इतना भारी भरकम खर्च उस वक्त कर रहा है जब युद्ध के बाद वो इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है. ईरान में महंगाई दर 68% से बढ़कर 105% तक पहुंचने की रिपोर्ट है . जबकि रोटी और अनाज की कीमतें 140% और खाने के तेल की कीमतें 219% तक बढ़ चुकी हैं. ईरानी मुद्रा रियाल लगातार कमजोर हुई है.
मार्च 2024 में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 6 लाख रियाल था. जबकि 2025–26 में यह बढ़कर 14 लाख रियाल प्रति डॉलर तक पहुंच गया. ईरान में आर्थिक दबाव इतना बढ़ गया है कि ईरान को 1 करोड़ रियाल का नोट जारी करना पड़ा, जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा मूल्यवर्ग का बैंक नोट माना जा रहा है. कई अर्थशास्त्रियों का अनुमान है ईरान में 35 से 45 लाख अतिरिक्त लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद ईरान अगर इतना खर्चीला शक्ति प्रदर्शन कर रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह है.
अली खामेनेई का उत्तराधिकारी उनके बेटे अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को चुना गया है. युद्ध के बाद ये नई सत्ता अंतिम संस्कार के जरिए देश और दुनिया में अपनी पकड़ को दिखा रही है. युद्ध के बाद यह पहला राष्ट्रीय अवसर होगा, जिससे पता चलेगा कि इस्लामिक गणराज्य अब भी कितनी बड़ी जनसमर्थन की ताकत जुटा सकता है.
#DNAमित्रों | 120 घंटे का कार्यक्रम..120 देशों का जमावड़ा..खामेनेई की आखिरी विदाई.. यूएस पर भारी!, खलीफा का जनाजा या 'शक्ति प्रदर्शन'?
सबसे महंगी 'अंतिम यात्रा' का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #Iran #AliKhamenei #Funeral @rahulsinhatv pic.twitter.com/fbPzRnn8aq
— Zee News (@ZeeNews) July 3, 2026
1989 में ईरान के पहले सर्वोच्च धार्मिक नेता खोमैनी के अंतिम संस्कार ने सत्ता हस्तांतरण को आसान बनाया था, वैसे ही यह समारोह भी नए सर्वोच्च नेता के नेतृत्व को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है. इसीलिए जिस ईरान में इस्लामी परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद जल्द से जल्द दफन करने की परंपरा है. वहां अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में इतनी देरी की है. लेकिन ईरान से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब तक मोजतबा खामेनेई के अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है.
ईरान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक मोजतबा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे. ऐसा इसलिए, क्योंकि तेहरान की सुरक्षा एजेंसी कह रही है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है. इजरायल मोजतबा पर हमले कर सकता है.
इसी डर से सुरक्षा अधिकारी उन्हें जनाजे में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. फरवरी 2026 में हुए अमेरिका-इजराइल हमले के बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं दिखे हैं. उस हमले में वे भी घायल हुए थे. मोजतबा खामेनेई खुद अपने पिता की अंतिम प्रार्थना का नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा टीम ने इसे खतरनाक बताया.
उन्हें मुख्य खतरा इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से बताया जा रहा है. इसी वजह से वे पूरे जनाजा कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से नहीं दिखेंगे. लेकिन इसके बावजूद ईरान इस अंतिम विदाई को दुनिया का सबसे महंगा जनाजा बनाने की तैयारी कर रहा है . आज आपको इसके पहले की भव्य और अंतिम विदाई से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में भी जानना चाहिए .
323 ईसा पूर्व ग्रीस में हुए अलेक्जेंडर द ग्रेट का अंतिम संस्कार कई सदियों तक सबसे महंगा अंतिम संस्कार रहा. जिसका खर्च आज के हिसाब से करीब 530 से 570 मिलियन डॉलर का था. वर्ष 1989 में आयतुल्ला खुमैनी के जनाजे में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे और इस दौरान ईरान ने 500 मिलियन डॉलर के आसपास खर्च किया.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के अंतिम संस्कार का खर्च 400 मिलियन डॉलर था. तब सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दी गई थी. वर्ष 2020 में ईरान के कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में 50 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और इसमें 100 से 200 मिलियन डॉलर खर्च किया गया.
वहीं ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार में 25 लाख से ज्यादा लोग आए और सुरक्षा सहित कुल खर्च 500 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. लेकिन अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में 2 से 3 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है और खर्च 1.5 से 3 बिलियन डॉलर तक हो सकता है. इस लिहाज से इसे सबसे महंगा अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कहा जा रहा है.