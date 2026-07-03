/गरीबी और महंगाई के बावजूद खामेनेई के सुपुर्दे खाक पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहा ईरान? ये अंतिम विदाई है या शक्ति प्रदर्शन

Ayatollah Ali Khamenei Burial Expenses: ईरान में इस सदी की सबसे महंगी अंतिम यात्रा हो रही है, जिसमें दुनिया के 100 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं. इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं. ये अंतिम यात्रा ईरान के खलीफा की है. अमे​रिका और इजरायल की एयर स्ट्राइक में 28 फरवरी 2026 के दिन ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी. उनकी मौत के 131 दिन बाद 9 जुलाई 2026 के दिन उनको सुपुर्द ए खाक किया जाएगा. लेकिन उनकी आखिरी विदाई का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा. आज आपको जानना चाहिए कि अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को क्यों दुनिया की सबसे महंगी अंतिम यात्रा कहा जा रहा है और खामेनेई का सुपुर्द ए खाक कैसे ईरान का भविष्य तय करेगा.