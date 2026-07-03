Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /गरीबी और महंगाई के बावजूद खामेनेई के सुपुर्दे खाक पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहा ईरान? ये अंतिम विदाई है या शक्ति प्रदर्शन

गरीबी और महंगाई के बावजूद खामेनेई के सुपुर्दे खाक पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहा ईरान? ये अंतिम विदाई है या शक्ति प्रदर्शन

Ayatollah Ali Khamenei Burial News: ईरान पिछले कई सालों से गंभीर महंगाई और गरीबी से जूझ रहा है. वहां पर लोगों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी तक नहीं है. ऐसे में सवाल है कि जब अंदरुनी रूप से कंगाल हो चुका है तो खामेनेई के सुपुर्दे खाक पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहा है?

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 03, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:39 PM IST
गरीबी और महंगाई के बावजूद खामेनेई के सुपुर्दे खाक पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहा ईरान? ये अंतिम विदाई है या शक्ति प्रदर्शन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में 7 जुलाई से सजेगा ओरिएंटल कप, 45 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा
Oriental Cup13 min ago
2
Delhi news23 min ago
3
Vaibhav Sooryavanshi29 min ago
4
TMC Crisis32 min ago
5
Pakistan-India News in Hindi56 min ago