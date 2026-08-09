JoSAA के बाद CSAB क्यों होती है? किसे मिलेगा फायदा और किसे नहीं

जेईई मेंस और जेईई एडवांस देने वाले छात्रों के लिए कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया सिर्फ परीक्षा पास करने तक खत्म नहीं होती. इसके बाद शुरू होता है सीट अलॉटमेंट का दौर. IIT, NIT, IIIT और GFTI जैसे संस्थानों में दाखिले के लिए सबसे पहले जोसा काउंसलिंग होती है. लेकिन जोसा के मुख्य राउंड पूरे होने के बाद भी कई सीटें खाली रह जाती हैं. इसकी वजह यह होती है कि कुछ छात्र अपनी मिली सीट छोड़ देते हैं, कुछ दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और कुछ छात्र आवंटित सीट पर रिपोर्ट नहीं करते.
ऐसी खाली सीटों को भरने के लिए सीएसएबी स्पेशल राउंड आयोजित करता है. यानी आसान भाषा में समझें तो जोसा पहला बड़ा मौका है, जबकि सीएसएबी बची हुई सीटों के लिए एक अतिरिक्त मौका है.
जोसा यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी देशभर के IIT, NIT, IIIT और GFTI में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए केंद्रीय काउंसलिंग कराती है. NIT, IIIT और GFTI में सीट पाने के लिए JEE Main रैंक और IIT में दाखिले के लिए JEE Advanced रैंक महत्वपूर्ण होती है. उम्मीदवारों को पहले JoSAA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद वे अपनी पसंद के कॉलेज और ब्रांच की च्वाइस भरते हैं और उन्हें लॉक करते हैं. सीट मिलने पर तय समय के अंदर सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होती है और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराया जाता है. जोसा में कई राउंड होते हैं और शुरुआती स्तर पर संस्थानों की बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध रहती हैं.
सीएसएबी यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जोसा के बाद स्पेशल काउंसलिंग राउंड आयोजित करता है. इसका मुख्य उद्देश्य NIT, IIIT और GFTI में जोसा के बाद खाली बची सीटों को भरना होता है. यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सीएसएबी के जरिए IIT में एडमिशन नहीं होता. इसलिए अगर किसी छात्र का लक्ष्य केवल IIT है, तो उसे सीएसएबी से IIT सीट मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. सीएसएबी में अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. यानी जोसा में रजिस्ट्रेशन किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सीएसएबी के लिए भी अपने आप रजिस्ट्रेशन हो गया. उम्मीदवारों को सीएसएबी के नियमों के अनुसार अलग प्रक्रिया पूरी करनी होती है और उपलब्ध सीटों के आधार पर च्वाइस भरनी होती है.
सीएसएबी उन छात्रों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है जिन्हें जोसा के किसी राउंड में सीट नहीं मिली है. इसके अलावा जिन छात्रों को सीट तो मिल गई, लेकिन वे बेहतर ब्रांच या बेहतर कॉलेज का विकल्प तलाश रहे हैं, वे भी नियमों के अनुसार सीएसएबी का अवसर देख सकते हैं. खासकर ऐसे उम्मीदवार जिनकी JEE Main रैंक बहुत ऊपर नहीं है, उनके लिए यह प्रक्रिया उम्मीद बढ़ा सकती है. जोसा के बाद कुछ सीटें खाली होने के कारण कुछ संस्थानों और ब्रांच में कटऑफ नीचे जा सकती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर छात्र को मनचाहा NIT या IIIT मिल जाएगा. सीट पूरी तरह उपलब्धता, रैंक, च्वाइस और उस साल के कटऑफ पर निर्भर करेगी.
सीएसएबी की सबसे खास बात यह है कि यहां उपलब्ध सीटें वही होती हैं जो जोसा के बाद खाली बची हैं. कई छात्र जोसा से मिली सीट छोड़ देते हैं, कुछ निजी विश्वविद्यालयों में चले जाते हैं और कुछ दूसरी वजहों से एडमिशन नहीं लेते. इससे कुछ संस्थानों और ब्रांच में सीटें खाली रह जाती हैं. ऐसे में कई बार सीएसएबी स्पेशल राउंड की क्लोजिंग रैंक जोसा की तुलना में नीचे जा सकती है. इसका फायदा अपेक्षाकृत कम रैंक वाले उम्मीदवारों को मिल सकता है. लेकिन इसे पक्का नियम नहीं माना जा सकता. किसी खास कॉलेज या ब्रांच की कटऑफ हर साल सीटों की संख्या, उम्मीदवारों की पसंद और उपलब्धता के आधार पर बदलती है.
जोसा और सीएसएबी दोनों में छात्र हिस्सा ले सकते हैं. छात्र जोसा के बाद सीएसएबी स्पेशल राउंड में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन दोनों प्रक्रियाओं के नियमों को समझना जरूरी है. सीएसएबी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है. जिन छात्रों को जोसा में सीट मिल चुकी है, वे भी नियमों के तहत बेहतर विकल्प की तलाश में सीएसएबी में भाग लेने पर विचार कर सकते हैं.
वहीं जिन उम्मीदवारों को जोसा में सीट नहीं मिली, उनके लिए सीएसएबी एक अतिरिक्त अवसर बन सकता है. लेकिन च्वाइस भरने से पहले यह समझना जरूरी है कि नई सीट मिलने पर पहले से मिली सीट पर क्या असर पड़ेगा. Freeze, Float और Slide जैसे विकल्पों को समझे बिना जल्दबाजी में फैसला करना नुकसानदेह हो सकता है.
सबसे पहले वे छात्र ध्यान रखें जिनका लक्ष्य IIT में दाखिला लेना है. सीएसएबी स्पेशल राउंड में IIT की सीटें शामिल नहीं होतीं. इसके अलावा सिर्फ यह सोचकर सीएसएबी में हिस्सा लेना सही नहीं है कि कम रैंक पर निश्चित रूप से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. सीटें सीमित और विकल्प अलग-अलग होते हैं. गलत च्वाइस फिलिंग करने पर उम्मीदवार को अपनी पसंद के बजाय ऐसा विकल्प मिल सकता है जिसे वह नहीं चाहता. एक और जरूरी बात फीस से जुड़ी है.
यदि सीएसएबी के तहत सीट मिलने के बाद उम्मीदवार उसे स्वीकार करके बाद में नियमों के अनुसार छोड़ता है, तो कुछ फीस नॉन-रिफंडेबल हो सकती है. इसलिए नियम पढ़ना बेहद जरूरी है.
जोसा और सीएसएबी दोनों में च्वाइस फिलिंग सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है. केवल टॉप कॉलेजों की लंबी सूची बनाना पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवारों को अपनी पसंद को तीन हिस्सों में बांटना चाहिए ड्रीम, रियलिस्टिक और सेफ विकल्प. पिछले वर्षों की कटऑफ देखकर च्वाइस लिस्ट तैयार करना समझदारी होगी. इसके साथ होम स्टेट से मिलने वाले संभावित लाभ को भी समझना चाहिए.
Freeze, Float और Slide का मतलब जाने बिना विकल्प चुनने से बचें. फीस भुगतान, दस्तावेज अपलोड और रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख बिल्कुल न चूकें. सबसे बड़ी गलती सीएसएबी को नजरअंदाज करना भी हो सकती है. अगर आप पात्र हैं और बेहतर विकल्प चाहते हैं, तो उपलब्ध सीटों और नियमों को देखकर इस अतिरिक्त मौके पर जरूर विचार करें.