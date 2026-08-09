Add Zee Business As A Preferred Source
App

JoSAA के बाद CSAB क्यों होती है? किसे मिलेगा फायदा और किसे नहीं

JoSAA Vs CSAB Counselling 2026: जोसा काउंसलिंग के बाद सीएसएबी स्पेशल राउंड क्यों होता है, इसमें किसे फायदा मिल सकता है और किसे नहीं? जानें NIT, IIIT और GFTI की खाली सीटों, कटऑफ, पात्रता और च्वाइस फिलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 09, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:48 AM IST
JoSAA के बाद CSAB क्यों होती है? किसे मिलेगा फायदा और किसे नहीं

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Explained: श्रीलंका में कैसे जीतेगा भारत? सीरीज कब्जाने के लिए करने होंगे ये 3 काम
2
3
4
5