पाकिस्तान में सेना बन गई 'सरकार', फांसी-जेल और भ्रष्टाचार के आगे बेबस हुए नवाज शरीफ, जिया और मुशर्रफ; गले की फांस कैसे बने इमरान खान?

पाकिस्तान ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जबसे सेना प्रमुख असीम मुनीर को देश का पहला Chief of Defence Forces (CDF) नियुक्त किया है. पाकिस्तान में सेना, सत्ता और आवाम की ताकत पर एक बार फिर चर्चा ‌होने लगी है. पाकिस्ता में सेना के आगे बड़े-बड़े नेता नतमस्तक हो गए, लेकिन इमरान खान अभी भी जेल में दहाड़ रहे हैं. CDF बनते ही मुनीर के पास असाधारण शक्तियां मिल गई हैं. फिर भी मुनीर के गले की फांस की क्यों बने हुए हैं इमरान खान?

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 05, 2025, 01:31 PM IST
पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के चीफ बनते ही अब एक तरह से लिखित तौर पर अब 'राजा' बन गए हैं. मुनीर के पास अब अपार ताकत आ गई है. वैसे पाकिस्तान की सियासत हमेशा से फौज के इशारों पर नाचती रही है है. यहां सिविलियन लीडर्स का क्या हाल होता है, वो इतिहास गवाह है.  जनरल जिया उल हक, परवेज मुशर्रफ जैसे तानाशाहों ने लोकतंत्र को कुचला, तो नवाज शरीफ जैसे पॉलिटिशियन भ्रष्टाचार के नाम पर जेल की हवा खाते रहे. आज जनरल असीम मुनीर का राज हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व इमरान खान जेल की सलाखों से ही सेना और सत्ताा की नींद उड़ा रखी है. इमरान खान की लोकप्रियता ने सेना और सत्ता के हाथ बांध रखे हैं. जैसे नवाज, जिया, मुशर्रफ जैसे नेताओं को जेल-निर्वासन झेलना पड़ा, पर खान को न दबा पा रहे, न विदेश भेज पा रहे. उल्टा देश में उथल-पुथल मची है.

सेना-सत्ताा के लिए इमरान खान सबसे बड़ी उलझन!
पाकिस्तान में आसिम मुनीर के लिए इमरान खान सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं. न उन्हें विदेश भेजा जा सकता है, न लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है. जनता में जबरदस्त लोकप्रियता, पंजाब-पश्तून दोनों का समर्थन और सोशल मीडिया पर वैश्विक फैन बेस की वजह से सेना भी कन्फ्यूज है कि अब क्या करे?

नवाज शरीफ, ज़िया, मुशर्रफ सबके साथ सेना ने क्या किया?
पाकिस्तान के इतिहास में जितने भी बड़े नेता सेना से टकराए, उनके साथ एक ही पैटर्न दोहराया गया. करप्शन के केस, जेल, देश निकाला या फांसी. ज़ुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, बेनजीर भुट्टो को बार-बार जेल-निर्वासन झेलना पड़ा, नवाज शरीफ तीन बार सत्ता से बेदखल हुए और अंत में विदेश भेज दिए गए, परवेज मुशर्रफ को भी 2019 में देश छोड़कर दुबई जाना पड़ा. लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है. सेना न उन्हें जेल से बाहर कर रही है, न ही उन्हें देश स बाहर भेज रही है.

जानें इमरान खान का केस अलग क्यों है?
इमरान खान पूरे पंजाब में जबरदस्त पॉपुलर हैं. खासकर युवाओं और मिडिल क्लास में. पश्तून बेल्ट में भी खान साहब का जलवा बरकरार है. अपर क्लास से लेकर निचली तबके तक हर जगह उनके समर्थक हैं.  विदेशों में पाकिस्तानी डायस्पोरा और ग्लोबल मीडिया में सुपरस्टार जैसे फैन फॉलोइंग उनकी बनी है. सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी मुनीर के लिए सबसे बड़ी आफत बन सकती है.

सेना की सबसे बड़ी टेंशन
सूत्रों के मुताबिक, आर्मी हाईकमान में चर्चा है कि अगर इमरान को विदेश भेज दिया तो वो वहां से और मजबूत होकर लौटेंगे. जैसे नवाज शरीफ लंदन से लौटे थे. अगर जेल में रखा तो देश में प्रदर्शन, इंटरनेट बंद, अर्थव्यवस्था और डांवाडोल. आसिम मुनीर के लिए अब जब वह पाकिस्तान में सबसे ताकतवर बन गए हैं, उनके लिए इमरान खान बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Imran Khan

