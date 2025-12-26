Why Japan want become powerful as before World War II: एशिया में तनाव चरम पर है. चीन लगातार ताइवान पर अपना हक जता रहा है. इसी बीच जापान ने शुक्रवार को एक ऐसा फैसला किया जो पूरे एशिया में अब बहुत सारे समीकरण बदल सकता है. जापान का यह कदम पूरी तरह चीन को सीधे चुनौती देने वाला है. अब जापान का एक ही मकसद है, कैसे अपने आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जैसे ताकतवर बनाना. इसके लिए उसने बहुत ही ऐतिहासिक कदम भी उठा दिया है. इसी तरह जापान आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब जापान अपने दिनों की तरह दुनिया में खुद बहुत ताकतवर होगा. जिसके आगे चीन भी नतमस्तक हो जाए. इससे पहले आप सब दिमाग लगाएं, हम जानते हैं पूरी कहानी.

जापान ने अभी क्या किया ऐतिहासिक?

जापान की कैबिनेट ने 26 दिसंबर 2025 को अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए 9 ट्रिलियन येन ($58 बिलियन) से ज्यादा का ड्राफ्ट बजट पास किया, जो 2025 से 9.4% ज्यादा है. ये पांच साल के प्रोग्राम का चौथा साल है, जहां जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च का लक्ष्य है. जो मार्च 2026 तक पूरा होगा. जिसका सीधा मकसद चीन से तनाव में स्ट्राइक-बैक क्षमता और तटीय रक्षा मजबूत करना है. ये तैयारी WWII से पहले के मीजी दौर की याद दिलाता है, जब जापान साम्राज्य फैला रहा था. WWII से पहले जापान ने मीजी दौर में तेज आधुनिकीकरण से दुश्मनों को हराया था, उसी आधार पर अब बजट से वो स्पिरिट लौटा रहा है. जापान में लगातार 13 साल से बजट बढ़ रहा है, जापान दुनिया का तीसरा बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बनेगा.

चीन को रोकने के लिए मिसाइलों और ड्रोन की बौछार

बजट का बड़ा हिस्सा स्टैंडऑफ मिसाइलों और मानवरहित हथियारों पर खर्च किया जाएगा. इसमें अपग्रेडेड टाइप-12 सरफेस-टू-शिप मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी रेंज अब 1000 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है. ये मिसाइलें दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों (जैसे सेनकाकू क्षेत्र) की रक्षा को मजबूत करेंगी. जनसंख्या में कमी और सैन्य भर्ती की चुनौतियों के कारण जापान मानवरहित प्रणालियों पर विशेष जोर दे रहा है. बजट में SHIELD (Synchronized Hybrid Integrated and Enhanced Littoral Defense) प्रणाली के लिए लगभग 100 बिलियन येन आवंटित किए गए हैं. यह प्रणाली हवा, समुद्र और पानी के नीचे काम करने वाले ड्रोन की एकीकृत नेटवर्क होगी, जो 2028 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी. शुरुआती चरण में कुछ ड्रोन तुर्की या इजराइल से आयात किए जा सकते हैं.यह प्रणाली तटीय क्षेत्रों में बहु-स्तरीय रक्षा प्रदान करेगी.

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और इंडस्ट्री बूस्ट: पुराने साम्राज्य की नई साझेदारी

जापान ब्रिटेन और इटली के साथ ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (GCAP) के तहत अगली पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित कर रहा है, जिसके लिए 160 बिलियन येन से अधिक खर्च आवंटित किया गया है. यह जेट 2035 तक तैनात होगा. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया ने जापान की मोगामी-क्लास फ्रिगेट्स का चयन किया है. हथियार निर्यात प्रतिबंधों को ढीला करने से घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी, जिसके लिए बजट में लगभग 10 बिलियन येन रखे गए हैं. यानी यह सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शांतिवादी नीति से बदलाव दर्शाता है. अब जापान अमेरिका और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहा है.

WWII से पहले का दौर में जापान की क्या थी ताकत? मीजी रेस्टोरेशन की कहानी

जापान का सैन्य इतिहास सदियों पुराना है, जो मार्शल आर्ट की जड़ों से शुरू होता है. जापान WWII से पहले मीजी रेस्टोरेशन (1868) के बाद तेजी से आधुनिक हुआ था. तब वो सामंती व्यवस्था छोड़कर पश्चिमी स्टाइल की सेना बनाई और साम्राज्य फैलाया था. जिसके दमपर जापान ने 1894-95 में चीन को हराकर ताइवान कब्जाया था, जिसके बाद 1904-05 में रूस को भी हरा दिया था. ये एशिया की पहली जीत थी यूरोपीय शक्ति पर. यानी उस दौर में जापान बहुत ताकतवर था जिसके आगे कोई भी देख टक्कर नहीं ले पा रहा था. लेकिन WWII में हार के बाद जापान ने अपनी नीति में बदलाव किया और शांतिवादी नीति अपनाई. लेकिन इस अब रिकॉर्ड रक्षा बजट बढ़ाकर वो पुरानी मिलिट्री ताकत की ओर लौटने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह अपने आस-पास के देशों के मुकाबले कमजोर न रहे. खासकर चीन के मामल में जो ताइवान को आए दिन हड़काता रहता है.

जापान का चीन से तनाव और ताइवान का मुद्दा क्या है?

चीन को जापान अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता है. प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कई मौके पर कह रखा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो जापान की सेना ताइवान के लिए जंग में शामिल हो सकती हैं. उधर रॉयटर्स के अनुसार, "चीन ने चेतावनी दी कि अगर जापान ताइवान पर लाइन क्रॉस करता है, तो उसे दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी." असल में ताइवान स्वशासित देश है, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता है. हाल में चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की ड्रिल से जापान चिंतित है. अब जापान को लगता है कि जैसे WWII से पहले चीन पर हमला करके हरा दिया था उसी तरह इस बार भी किया जा सकता है. तभी तो बजट इतना बढ़ा दिया है. जिसके बाद ताइवान पर ची हमले करने से भी अब डरेगा.