92 साल के जज के कोर्ट में निकोलस मादुरो का केस, अमेरिका में जस्टिस क्यों नहीं होते रिटायर? US अदालत का अनोखा सिस्टम

Who Is US District Judge Alvin Hellerstein: 92 साल के अमेरिकी फेडरल जज एल्विन के. हेलरस्टीन इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन्होंने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के खिलाफ ड्रग तस्करी, नार्को-टेररिज्म और अन्य गंभीर आरोपों वाले हाई-प्रोफाइल केस की सुनवाई शुरू की है. अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये है कि आखिर इतने उम्रदराज जज अमेरिका में क्यों सुनवाई कर रहे हैं.

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 06, 2026, 11:38 AM IST
Why justice not retire in America: दुनिया की सबसे ताकतवर अदालतों में गिनी जाने वाली अमेरिकी न्याय व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है. जिसकी वजह है 92 साल के जज के सामने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का केस. इस सुनवाई ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर अमेरिका में जज इतनी अधिक उम्र में भी कैसे और क्यों काम करते रहते हैं? क्या अमेरिका में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं है? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को.

92 साल की उम्र में भी कोर्ट की कमान
जब 92 वर्षीय यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के केस की सुनवाई के लिए बेंच पर बैठे, तो एक बार फिर वही सवाल उठा कि आखिर क्या उम्र सच में किसी जज के काम करने में बाधा है? अमेरिका में इसका जवाब साफ है-‌ बिल्कुल नहीं. मादुरो केस की सुनवाई कर रहे जज हेलरस्टीन ने जिस तरह से कार्यवाही संभाली, उसने अमेरिकी न्याय व्यवस्था के उस ढांचे को उजागर किया, जहां उम्र नहीं, बल्कि क्षमता और संवैधानिक सुरक्षा सबसे अहम मानी जाती है.

अमेरिका में जस्टिस क्यों नहीं होते रिटायर? 
90 साल से ज्यादा उम्र के जज द्वारा बड़े केस की सुनवाई कई देशों में असामान्य लग सकती है, लेकिन अमेरिका में यह पूरी तरह सामान्य है. इसकी वजह है US संविधान का आर्टिकल III. इस आर्टिकल के तहत फेडरल जजों (सुप्रीम कोर्ट समेत) को लाइफटाइम अपॉइंटमेंट मिलती है. यानी जजों के लिए कोई अनिवार्य रिटायरमेंट उम्र नहीं होती. उन्हें केवल इंपीचमेंट के जरिए ही हटाया जा सकता है. इस सिस्टम का मकसद जजों को राजनीतिक दबाव से दूर रखना और न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करना होता है. यही वजह है अमेरिका में ज्यूडिशियल सिस्टम दुनिया से बिल्कुल अलग है. यहां जजों की नियुक्ति आजीवन होती है और उम्र कभी भी उनकी कुर्सी छीनने की वजह नहीं बनती.

दशकों तक चलता है ज्यूडिशियल करियर
अमेरिका में लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं, इसलिए जजों का करियर अब 30 से 40 साल या उससे भी ज्यादा लंबा हो गया है. हालिया अध्ययनों के मुताबिक, एक फेडरल जज की औसत उम्र करीब 69 साल है. उन्हें रिटायर होने के लिए मजबूर करने का कोई सीधा कानूनी तरीका नहीं है.

‘सीनियर स्टेटस’ का विकल्प
जो जज पूरी तरह रिटायर नहीं होना चाहते, उनके लिए “सीनियर स्टेटस” का विकल्प है. 65 साल की उम्र और कम से कम 15 साल की सेवा के बाद. सीनियर जज पूरी सैलरी लेते हैं. लेकिन कम मामलों की सुनवाई करते हैं. इससे एक तरफ अनुभव बना रहता है और दूसरी ओर नई नियुक्तियों की जगह भी बनती है.

सुप्रीम कोर्ट में ही उठता है रिटायरमेंट का दबाव
रिटायरमेंट को लेकर सार्वजनिक दबाव अधिकतर सुप्रीम कोर्ट स्तर पर ही देखा जाता है.

बराक ओबामा के कार्यकाल में
रूथ बेडर गिन्सबर्ग ने खराब सेहत के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया. 2020 में 87 साल की उम्र में ऑफिस में ही उनका निधन हुआ. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को एमी कोनी बैरेट को जज नियुक्त करने का मौका मिला. इससे सुप्रीम कोर्ट में 6–3 कंज़र्वेटिव बहुमत और मजबूत हो गया. 

98 साल की जज का सस्पेंशन भी चर्चा में रहा
पिछले साल अगस्त में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने 98 वर्षीय जज पॉलीन न्यूमैन का सस्पेंशन बढ़ा दिया. उन्होंने अपनी फिटनेस जांच के लिए न्यूरोलॉजिकल टेस्ट से इनकार कर दिया था. पॉलीन न्यूमैन उस कोर्ट की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली जज और मशहूर पेटेंट एक्सपर्ट थीं, लेकिन उनकी कानूनी चुनौती कोर्ट में खारिज हो गई थी.

कौन हैं ये 92 साल के जज एल्विन हेलरस्टीन?
अल्विन हेलरस्टीन अमेरिका के न्यूयॉर्क में फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज हैं. वो 1998 से इस पद पर हैं और अब सीनियर स्टेटस पर काम कर रहे हैं. इनकी उम्र 92 साल हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी हाई-प्रोफाइल केस हैंडल कर रहे हैं. मादुरो के अलावा, इनोंने 9/11 हमलों से जुड़े केस, ट्रंप से संबंधित मामले और वेनेजुएला के ही कुछ अन्य लोगों के ड्रग केस सुने हैं. अप्रैल 2024 में इन्होंने मादुरो के करीबी जनरल क्लिवर अल्काला को 21 साल की सजा सुनाई थी. 

Nicolas Maduro

