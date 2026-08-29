जंगल छोड़कर गन्ने के खेतों को 'घर' क्यों बना रहे 'शुगरकेन बेबी'? रेस्क्यू करने के बाद दोबारा लौट रहे, इंसानों के साथ बढ़ा संघर्ष

Why Leopards Entering Sugarcane Fields? पिछले कई दिनों से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुरादाबाद और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती वाले इलाकों में एक ऐसे शिकारी की एंट्री हुई है. जो जंगल को छोड़कर अब खेतों में ही रहना पसंद कर रहा है. वह अब खेतों से ही घात लगाकर अपना शिकार भी कर रहा है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जंगल का ये शिकार अब रिहायशी इलाकों को ही क्यों अपना ठिकाना बना रहा है.
जंगल के इस शिकारी के रहने के लिए तरीके और नए ठिकाने ने अब वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट की चिंता बढ़ा दी है. जंगल के इस शिकारी और इंसानों के बीच संघर्ष ज्यादा बढ़ गया है. इस संघर्ष की वजह से दोनों पर बड़ा खतरा बना रहता है. कभी जंगल का ये शिकारी इंसानी बस्ती में आकर शिकार करता है तो कभी इंसानी बस्ती में आने की वजह से ये हादसे का शिकार हो जाता है.
वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 से अब तक भारत में 1100 से अधिक तेंदुए की मौत हुई है. इमें लगभग 300 से अधिक मौतें हादसे या संघर्ष की वजह से हुई हैं. इस हादसे को रोकने के लिए जंगल के इस शिकारी को जब रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया तो उसके बाद जो हुआ, वो हैरान करने वाला था. जंगल का ये शिकारी जंगल छोड़कर वापस उसी इलाके में आ गया, जहां से उसे रेस्क्यू किया गया था.
आखिर जंगल का ये शिकारी कौन है जो अब जंगल को छोड़कर इंसानी बस्ती में अपना ठिकाना बना रहा है.सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जंगल का शिकारी गन्ने के खेत को ही अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना क्यों मानता है. ऐसे ही कई और सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे हमारी खास पेशकश में. आइए पढ़ते हैं हमारी खास पेशकश Sugarcane Baby the Hunter.
जंगल का एक खूंखार शिकारी, जो घने जंगलों में कभी शिकार करता था. वो अब रिहायशी इलाके में आ चुका है. उसकी दस्तक ने लोगों में ऐसा खौफ भर दिया है कि लोग अपने ही खेतों में जाने से कतरा रहे हैं. उन्हें डर है कि कहीं जंगल का ये शिकारी उन्हें अपने खूंखार पंजों का शिकार ना बना लें. जंगल के इस शिकारी का नाम है शुगर केन बेबी यानी तेंदुआ.
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो तेंदुओं की आहट ने गांव वालों की चैन की नींद उड़ा दी है. रात हो या दिन हर वक्त स्थानीय निवासियों को अनजानी आहट से डर लगता है. हालात ऐसे हो गए हैं कि वन विभाग की टीम हर इलाके में सर्चिंग करने निकलती है. पेट्रोलिंग के दौरान टीम के लोग सड़क पर चलते हुए लोगों को भी सावधान करते हैं.
बिजनौर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की हलचल बढ़ गई है. जंगल का ये खूंखार शिकारी अब गन्ने के खेतों को अपना ठिकाना बना रहा है. यहीं पर अपना परिवार बसा रहा है या यूं कहें कि अब धीरे धीरे तराई इलाके औऱ गन्ने के खेतों को ही वो अपना जंगल मान रहा है और यहीं पर अपनी बस्तियां बसा रहा है.
सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि बिजनौर और उसके उस पास के इलाके में पाए जाने वाले तेंदुओं का पिछले कई सालों से जंगल से कोई कनेक्शन नहीं है. यानी ज्यादातर तेंदुए यहीं पर पैदा पले बढ़े हैं. वो गन्ने के ही खेत में.
इस बदलाव ने वन्यजीव अधिकारियों को इंसानों और जानवरों के बीच होने वाले झगड़ों को रोकने के नए तरीके सोचने पर मजबूर कर दिया है. पहले तेंदुए जैसे जानवरों से डरकर लोग उन्हें कहीं और छोड़ देते थे या फिर उन्हें डराकर भगा देते थे, लेकिन अब ये सब तरीके काम नहीं आ रहे हैं.
अब ये तेंदुए खेतों के माहिर बन गए हैं, इंसानों के साथ रहने के आदी हो गए हैं और खेतों में ही बच्चे पैदा कर रहे हैं. लेकिन बारिश का मौसम इन तेंदुओं के लिए विलेन बन रहा है और ये गन्ने के खेतों से निकलने को मजबूर हो रहे हैं. बस यहीं से कहानी बदल जाती है या कहें की खतरनाक हो जाती है. तेंदुएं अपनी परिवार के साथ पानी से बचने के लिए ऊंचाई वाले इलाके में आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानी संघर्ष बढ़ रहा है.
बिजनौर में इस संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट है. लोगों को जागरुक करने के लिए गांव गांव अनाउंसमेंट कर रही है. लोगों को खास तरह के मास्क पहनने की सलाह दे रही है. वन विभाग का कहना है कि ये खास तरह का मास्क लोगों को तेंदुए के हमले से बचा सकता है.
वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए तकरीबन 100 से ज्यादा पिंजरे तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगल में और गन्ने के खेतों में लगाए हैं. बिजनौर में पिछले एक महीने में वन विभाग ने 10 से ज्यादा तेंदुए पकड़े हैं. इसके बाद भी तेंदुए के हमले रुके नहीं. पिछले एक महीने में तेदुएं ने 15 लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 बच्चों की मौत भी हो गई थी.
जब वन विभाग की टीमें तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरों में बकरे बांधती थी तो गांव के कुछ लोग बकरे को चोरी कर लेते थे. बकरा चोरी होने की घटनाएं इतनी बढ़ गई कि मजबूरी में वन विभाग को बकरों की जगह मुर्गे बांधने पड़ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम गन्ने के घने खेतों में हथियार के साथ कांबिंग ऑपरेशन चला रही है.
इसके साथ ही वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से गन्ने के खेतों में थर्मल स्कैनिंग कर रही है. तेंदुए की मूवमेंट को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में खास तरह के कैमरे लगाए गए हैं. वे कैमरे तेंदुए की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं. फिर उसी के आधार पर वन विभाग की टीम कांबिंग करती है और जंगल में जाल बिछाती हैं.
अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बिजनौर जिले में पिछले 5 साल में 146 तेंदुओं को वन विभाग ने पकड़ा है. जबकि 103 तेंदुओं की मौत हुई है. इसके बावजूद अब भी 500 से अधिक तेंदुओं की मूवमेंट है. जिस पर वन विभाग की टीम नजर रखे हुए है.
ये अकेले बिजनौर की कहानी नहीं है. पीलीभीत, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी समेत महाराष्ट्र के गन्ना पैदा करने वाले कई इलाकों को भी तेंदुए ने अपना आशियाना बना लिया है. इन तेंदुओं की याददाश्त अब वन अधिकारी और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट के लिए चुनौती बन गई है. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट के मुताबिक वन विभाग ने जितने भी तेंदुओं का रिहायशी इलाके से पकड़कर जंगल में छोड़ा था, उनमें से ज्यादातर गन्ने के खेतों में वापस लौट आए.
एक्सपर्ट का मानना है कि अब गन्ने के खेतों के आदी हो चुके तेंदुए यहीं रहने वाले हैं क्योंकि उन्हें जंगल रास नहीं आ रहा है. एक्सपर्ट के मुताबिक गांव वाले पहले तेंदुओं को भगाने के लिए पटाखे या धातु के डिब्बे इस्तेमाल करते थे. लेकिन अब इन तरीकों का कोई असर नहीं होता. अधिकारियों का कहना है कि ये तेंदुए त्योहारों और खेतों के कामों के दौरान बजने वाले पटाखों की आवाजें सुनते हुए बड़े हुए हैं.
वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक, पश्चिमी महाराष्ट्र के गन्ने के खेतों में अब इस इलाके के 70 प्रतिशत तेंदुए रहते हैं. जब कोई तेंदुआ पकड़ा जाता है या मर जाता है, तो उसके आसपास रहने वाले दूसरे तेंदुए तुरंत उस खाली जगह पर कब्जा कर लेते हैं और अपने इलाके का विस्तार कर लेते हैं. यही वजह है कि देश के जिस जिस इलाके में गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है. वहां पर तेजी से तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है. जो इंसानों और तेंदुओं के बीच संघर्ष को बढ़ा रही है.
(बिजनौर से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट)