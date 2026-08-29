जंगल छोड़कर गन्ने के खेतों को 'घर' क्यों बना रहे 'शुगरकेन बेबी'? रेस्क्यू करने के बाद दोबारा लौट रहे, इंसानों के साथ बढ़ा संघर्ष

जब वन विभाग की टीमें तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरों में बकरे बांधती थी तो गांव के कुछ लोग बकरे को चोरी कर लेते थे. बकरा चोरी होने की घटनाएं इतनी बढ़ गई कि मजबूरी में वन विभाग को बकरों की जगह मुर्गे बांधने पड़ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम गन्ने के घने खेतों में हथियार के साथ कांबिंग ऑपरेशन चला रही है.



इसके साथ ही वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से गन्ने के खेतों में थर्मल स्कैनिंग कर रही है. तेंदुए की मूवमेंट को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में खास तरह के कैमरे लगाए गए हैं. वे कैमरे तेंदुए की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं. फिर उसी के आधार पर वन विभाग की टीम कांबिंग करती है और जंगल में जाल बिछाती हैं.