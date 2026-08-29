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जंगल छोड़कर गन्ने के खेतों को 'घर' क्यों बना रहे 'शुगरकेन बेबी'? रेस्क्यू करने के बाद दोबारा लौट रहे, इंसानों के साथ बढ़ा संघर्ष

Leopard-Human Encounters News: जंगलों के शिकारी माने जाने वाले 'शुगरकेन बेबी' का अब वहां से मन भर गया है. उन्होंने जंगलो को छोड़कर अब गन्ने के खेतों को नया घर बना लिया है. इसके चलते इंसानों और 'शुगरकेन बेबी' के बीच संघर्ष खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 29, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:26 PM IST
जंगल छोड़कर गन्ने के खेतों को 'घर' क्यों बना रहे 'शुगरकेन बेबी'? रेस्क्यू करने के बाद दोबारा लौट रहे, इंसानों के साथ बढ़ा संघर्ष

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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