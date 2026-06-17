भारत पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड नाविकों की सेवा प्रदान करने वाला शीर्ष सप्लायर है. ग्लोबल क्रू शेयर में भारत करीब 17 प्रतिशत का हिस्सा रखता है. भारत के अलावा फिलीपींस और चीन भी समुद्री नाविक उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख देश हैं. खास बात ये है कि दुनिया में होने वाले कुल व्यापार का 90 प्रतिशत हिस्सा समुद्र के जरिए होता है, जिसे संभालने में भारतीय नाविकों की संख्या सबसे ज्यादा है. दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया का कारोबार भारतीय नाविक ही संभाल रहे हैं. वे न केवल तेल, गैस, कंटेनर, खाद्यान्न समेत विभिन्न चीजों के कंटेनरों से लदे जहाज का संचालन करते हैं बल्कि अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं.