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G7 में मोदी ने क्यों उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा? समझिए कैसे भारतीयों के कंधों पर टिका है दुनिया का समुद्री कारोबार

PM Modi Speech on Seafarers at G7 Summit 2026: G7 में पीएम मोदी ने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया. इस मुद्दे से भारत का कनेक्शन कैसे जुड़ा है? यह जानने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि कैसे भारतीयों के कंधों पर दुनिया का समुद्री कारोबार टिका है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 17, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:31 PM IST
G7 में मोदी ने क्यों उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा? समझिए कैसे भारतीयों के कंधों पर टिका है दुनिया का समुद्री कारोबार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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