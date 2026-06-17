Why Modi Raised Issue of Seafarers Safety at G7 Summit 2026: G7 में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ बैठक में समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में काम करने वाला हर 5वां नाविक भारतीय है और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर उन पर पड़ सकता है. ऐसे में होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों में किसी भी संकट का असर सिर्फ भारतीय नाविकों पर नहीं, बल्कि तेल सप्लाई, वैश्विक व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है. यही कारण है कि मोदी ने वैश्विक मंच पर भारतीय नाविकों की अहमियत समझानी पड़ी.
फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहने चाहिए, जिससे नाविक बिना भय के अपना काम कर सकें.
पहली नजर में देखने पर मोदी का यह बयान हाल में होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत से जुड़ा नजर आता है. लेकिन बात इतनी सी नहीं. असल में यह मुद्दा वैश्विक समुद्री व्यापार की रीढ़ बन चुके भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़ा है. पीएम मोदी ने संकेतों में पूरी दुनिया को समझाया कि अगर नाविकों पर हमले हुए तो पूरी दुनिया का व्यापार खतरे में पड़ सकता है. जिसका नुकसान समूचे वैश्विक जगत को उठाना पड़ेगा.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आज दुनिया भर के हर पांच नाविकों में से एक भारतीय है. आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2014 में भारत में 1.27 लाख रजिस्टर्ड नाविक थे, जो ग्लोबल सी ट्रेड संभालते थे. वहीं 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 3.20 लाख से ज्यादा हो चुकी है. यानी कि भारत में रजिस्टर्ड नाविकों की संख्या में 155% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है.
Pleased to meet President Trump in Evian. We reviewed the sustained progress in our bilateral cooperation in trade, energy, defence, technology and people-to-people ties.
Conveyed India’s appreciation on the progress in the efforts for restoring peace and stability in West… pic.twitter.com/hEUfr5TOJx
— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026
भारत पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड नाविकों की सेवा प्रदान करने वाला शीर्ष सप्लायर है. ग्लोबल क्रू शेयर में भारत करीब 17 प्रतिशत का हिस्सा रखता है. भारत के अलावा फिलीपींस और चीन भी समुद्री नाविक उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख देश हैं. खास बात ये है कि दुनिया में होने वाले कुल व्यापार का 90 प्रतिशत हिस्सा समुद्र के जरिए होता है, जिसे संभालने में भारतीय नाविकों की संख्या सबसे ज्यादा है. दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया का कारोबार भारतीय नाविक ही संभाल रहे हैं. वे न केवल तेल, गैस, कंटेनर, खाद्यान्न समेत विभिन्न चीजों के कंटेनरों से लदे जहाज का संचालन करते हैं बल्कि अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं.
ग्लोबल ट्रेड में लगे नाविकों का जीवन इतना आसान नहीं होता है. उन्हें हफ्तों से लेकर महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है. गहरे, उफनते समुद्र में सफर करना पड़ता है और अकेलेपन का दंश झेलना पड़ता है. लेकिन अच्छी तनख्वाह इस पेशे में आने वाली तमाम परेशानियों पर भारी पड़ती हैं. उनकी शुरुआती तनख्वाह 40 हजार रुपये से शुरू होकर 10-15 लाख रुपये मासिक तक पहुंच जाती है. टैंकर, LNG और केमिकल कैरियर्स सबसे ज्यादा कमाते हैं. विदेशों में होने वाली इस कमाई पर उन्हें टैक्स में छूट मिलती है, जिससे उनके परिवारों की किस्मत बदल जाती है.
पीएम मोदी ने जी-7 के मंच से इशारों-इशारों में ट्रंप समेत पूरी दुनिया को भारतीय नाविकों की अहमियत समझाई. उन्होंने सेफ नेविगेशन और नाविकों की सुरक्षा की बात की. वे बात तो दुनिया भर के नाविकों की कर रहे थे लेकिन चूंकि ग्लोबल नाविकों की संख्या में सबसे ज्यादा भारतीय हैं. इसलिए संकेतों में वे भारतीय नाविकों की सुरक्षा की बात भी उठा रहे थे. उन्होंने साफ कहा कि दुनिया का 90 फीसदी व्यापार इन्हीं नाविकों के ऊपर निर्भर है. अगर उन्हें कुछ होता है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा.