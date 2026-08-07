/1905 का एक फैसला, जिससे बदल गई भारत के बुनकरों की दुनिया? एक सदी पुरानी परंपरा ने पकड़ी 1300 करोड़ की रफ्तार!

When National Handloom Day Began? भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिवस 1905 में हुए उस ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसने देश में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया था. इस साल देश के लोग 121वां हथकरघा दिवस मनाएंगे. पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात इंस्टाग्राम पर वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से खादी की चीजें खरीदकर 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाने की अपील की.
भारत में हथकरघा परंपरा की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जिनके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं. इन ग्रंथों में भारतीय कपास और रेशम की उत्कृष्ट गुणवत्ता की सराहना की गई है. सदियों से यह कला और बुनाई की तकनीकें पीढ़ियों के जरिए हस्तांतरित होती रही है. वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित कर दिया. इस घोषणा ने सदियों पुरानी इस सांस्कृतिक विरासत को एक सुदृढ़ राष्ट्रीय मंच प्रदान किया.
चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना (2019-20) के मुताबिक, इस उद्योग से लगभग 31.45 लाख परिवार और 35.22 लाख बुनकर व संबद्ध श्रमिक जुड़े हुए हैं. खास बात ये है कि इस उद्योग का नेतृत्व पूरी तरह महिलाओं के हाथ में हैं. इस क्षेत्र में लगे कुल 25.46 लाख से अधिक श्रमिकों में 72% महिलाएं हैं. इससे आप समझ सकते हैं कि हथकरघा क्षेत्र किस तरह महिला सशक्तिकरण में बड़ा रोल निभा रहा है.
यही नहीं, इस हथकरघा उद्योग में 12.67 लाख लोग अन्य पिछड़ा वर्ग, 6.28 लाख अनुसूचित जनजाति और 4.84 लाख अनुसूचित जाति के श्रमिक शामिल हैं. देश में चल रहे कुल 28.20 लाख हथकरघों में से 25.30 लाख (लगभग 90%) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं. इससे गांव-देहात के इलाकों में भी अर्थव्यवस्था का स्तर सुधर रहा है.
सरकार ने इस सेक्टर में लगे श्रमिकों की पहचान के लिए जनवरी 2025 में ई-पहचान पोर्टल शुरू किया था. इस पोर्टल के जरिए श्रमिकों का डिजिटल पंजीकरण किया जा रहा है. जुलाई 2026 तक लगभग 84,000 अतिरिक्त श्रमिकों को ई-पहचान कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं.
सरकार ने बुनकरों के समग्र विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए एकीकृत नीतिगत ढांचा तैयार किया है. उसने 200 से अधिक हथकरघा उत्पादक कंपनियों (FPOs) का गठन किया है. इसके साथ ही लघु समूह विकास कार्यक्रम (SCDP) किया गया है, जिसमें यह बिजनेस शुरू करने के इच्छुक छोटे समूहों को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है.
बुनकरों को सीधा बाजार मंच प्रदान करने के लिए सरकार ने 960 से अधिक प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन किया. इसी योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं. जबकि बुनकर मुद्रा योजना के तहत 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है. PMJJBY और PMSBY के तहत जीवन और दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जाता है, जिसमें नामांकित बुनकरों की संख्या में 80.8% की वृद्धि दर्ज की गई है.