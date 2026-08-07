Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /1905 का एक फैसला, जिससे बदल गई भारत के बुनकरों की दुनिया? एक सदी पुरानी परंपरा ने पकड़ी 1300 करोड़ की रफ्तार!

1905 का एक फैसला, जिससे बदल गई भारत के बुनकरों की दुनिया? एक सदी पुरानी परंपरा ने पकड़ी 1300 करोड़ की रफ्तार!

History of National Handloom Day: आज पूरा देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा. पीएम मोदी ने इससे पहले गुरुवार को वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से आज हाथ से बनी चीजें खरीदने की अपील की. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 07, 2026, 04:52 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:55 AM IST
1905 का एक फैसला, जिससे बदल गई भारत के बुनकरों की दुनिया? एक सदी पुरानी परंपरा ने पकड़ी 1300 करोड़ की रफ्तार!

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज उच्‍च राशि वृष में आए चंद्रमा, 3 राशियों को बंपर लाभ, खुलेंगे तरक्‍की के रास्‍ते
2
3
4
5