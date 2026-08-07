/1905 का एक फैसला, जिससे बदल गई भारत के बुनकरों की दुनिया? एक सदी पुरानी परंपरा ने पकड़ी 1300 करोड़ की रफ्तार!

भारत में हथकरघा परंपरा की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जिनके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं. इन ग्रंथों में भारतीय कपास और रेशम की उत्कृष्ट गुणवत्ता की सराहना की गई है. सदियों से यह कला और बुनाई की तकनीकें पीढ़ियों के जरिए हस्तांतरित होती रही है. वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित कर दिया. इस घोषणा ने सदियों पुरानी इस सांस्कृतिक विरासत को एक सुदृढ़ राष्ट्रीय मंच प्रदान किया.