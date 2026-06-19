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Iran से नहीं, अब Trump से लड़ाई? MoU के बाद Netanyahu के सामने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां क्या हैं?

Israel Stance on Iran-US Peace Deal: ईरान और यूएस के बीच हुई पीस डील से इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बेहद खफा हैं. इसकी वजह लेबनान है. डील में लेबनान से जुड़ी एक ऐसी शर्त रखी गई है, जिसे इजरायल किसी भी सूरत में पूरा करने को तैयार नहीं है. उसका रुख नेतन्याहू और ट्रंप को आमने-सामने खड़ा कर रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 19, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:18 AM IST
Iran से नहीं, अब Trump से लड़ाई? MoU के बाद Netanyahu के सामने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां क्या हैं?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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