ईरान-यूएस के बीच हुए MoU का सबसे संवेदनशील मुद्दा लेबनान है. इस समझौते में ईरान ने सभी मोर्चों पर तत्काल सीजफायर और इजरायली सैनिकों की लेबनान से वापसी की मांग है. लेकिन इजरायल इस मांग को मानने के बिल्कुल मूड में नहीं है. इसकी वजह ये है कि दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह आतंकियों का गढ़ माना जाता है. पिछले कुछ हफ्तों में इजरायल ने ग्राउंड अटैक शुरू करके इस इलाके पर कब्जा कर लिया है. अब वह उसे खाली करके हिज्बुल्लाह को फिर से खुद पर हमले का मौका नहीं देना चाहता. यही वजह है कि वह ढूंढ-ढूंढकर हिजबुल्लाह के खिलाफ स्ट्राइक करने में लगा है. इसके जवाब में हिजबुल्लाह भी उस पर रॉकेट दाग रहा है.