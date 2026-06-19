Why Netanyahu Upset about Iran-US Peace Deal? अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए एमओयू पर साइन हो गए हैं. इस समझौते के बाद अब दोनों मुल्क अगले 2 महीने तक विभिन्न मुद्दों पर गहन बातचीत करेंगे और उसके बाद किसी फाइनल समझौते पर पहुंचेंगे. इजरायल इस समझौते से बिल्कुल खुश नहीं है. खासकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यूएस-ईरान का यह समझौता खासा झटका बताया जा रहा है. एक तरह से अब लड़ाई ईरान से हटकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्सेज बेंजामिन नेतन्याहू हो गई है. ट्रंप की 'न्यू मिडिल ईस्ट' की महत्वाकांक्षा और नेतन्याहू के 'टोटल विक्ट्री' की इच्छा दोनों खतरे में पड़ती दिख रही हैं.
सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं. ट्रंप, कभी नेतन्याहू के सबसे बड़े समर्थक थे, अब वही उनके सबसे बड़े आलोचक बने हुए हैं. कर रहे हैं. लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहे इजरायल पर ट्रंप ने आपत्ति जताई और सॉफ्टर टच की सलाह दी. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी इमारत में आतंकियों के साथ-साथ आम लोग भी हो सकते हैं. कुछ आतंकियों के लिए उन आम लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए.
ट्रंप ने इस बात पर भी गुस्सा जताया था कि लेबनान में बढ़ती इजरायल की सैन्य कार्रवाई ईरान के साथ होने वाली उसकी पीस डील को पटरी से उतार सकती है. नेतन्याहू के साथ हुई एक फोन कॉल में ट्रंप ने कथित तौर पर उन्हें अपशब्द भी कह दिए थे. जिस पर इजरायल ने गहरी नाराजी जताई. नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कहा कि वह ईरान के साथ किसी पीस डील का हिस्सा नहीं हैं. इसलिए लेबनान में आतंकियों के खिलाफ इजरायल का मिलिट्री एक्शन चलता रहेगा.
इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से खफा हैं. उनका मानना है कि डील में ईरान को दंडित करने के बजाय उसे पुरस्कृत कर दिया गया है. उसकी परमाणु महत्वाकांक्षा को खत्म करने के बजाय संवर्धित यूरेनियम उसे अपने पास रखने की आजादी दे दी गई है. उसे बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा रखने की इजाजत भी दे दी गई है.
नेतन्याहू का कहना है कि डील में हमास, हूती और हिजबुल्लाह आतंकियों से संबंध खत्म करने के लिए भी ईरान को बाध्य नहीं किया गया है. होर्मुज पर भी उसका कंट्रोल मंजूर कर लिया गया है. साथ ही, युद्ध से हुए नुकसान के एवज में उसे 300 अरब डॉलर का फंड देने का एलान भी किया गया है. ये सब प्रावधान सीधे तौर पर इजरायल की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालते हैं और ईरान को दुस्साहस करने का बढ़ावा देते हैं. ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए इजरायल के पास लड़ते रहने के सिवाय कोई चारा नहीं है.
जियो-पॉलिटिक्स को गहराई से समझने वाले जानकारों के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल को सुरक्षित करने के लिए लंबे वक्त से ‘न्यू मिडिल ईस्ट’ के मिशन पर काम कर रहे थे. इसके लिए वे ईरान को कमजोर करने, हिजबुल्लाह-हमास जैसे उसके प्रॉक्सी आतंकी संगठनों को खत्म करने और अब्राहम समझौतों का विस्तार करके दूसरे देशों से मान्यता पाने की रणनीति पर चल रहे थे. हालांकि यूएस और ईरान के बीच हुए MoU के बाद उनका यह सपना अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है.
इसकी वजह ये है कि जंग के बावजूद ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक शासन तंत्र अब भी बरकरार है. उसके पास मिसाइल और ड्रोन का जखीरा पहले की तरह बना हुआ है. प्रॉक्सी आतंकी संगठनों को वह पहले की तरह मदद देता रहेगा. यानी कुल मिलाकर ईरान जो चाहता था, वो अब उसे मिल गया है. अपने ऊपर छाए खतरे को टालने के लिए सऊदी, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, बहरीन जैसे देश भी अब ट्रंप की डील को प्राथमिकता देते नजर आ रहे हैं. ऐसे में अस्तित्व बचाने की इस जंग में इजरायल अपने आपको अकेला महसूस पा रहा है.
ईरान-यूएस के बीच हुए MoU का सबसे संवेदनशील मुद्दा लेबनान है. इस समझौते में ईरान ने सभी मोर्चों पर तत्काल सीजफायर और इजरायली सैनिकों की लेबनान से वापसी की मांग है. लेकिन इजरायल इस मांग को मानने के बिल्कुल मूड में नहीं है. इसकी वजह ये है कि दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह आतंकियों का गढ़ माना जाता है. पिछले कुछ हफ्तों में इजरायल ने ग्राउंड अटैक शुरू करके इस इलाके पर कब्जा कर लिया है. अब वह उसे खाली करके हिज्बुल्लाह को फिर से खुद पर हमले का मौका नहीं देना चाहता. यही वजह है कि वह ढूंढ-ढूंढकर हिजबुल्लाह के खिलाफ स्ट्राइक करने में लगा है. इसके जवाब में हिजबुल्लाह भी उस पर रॉकेट दाग रहा है.
दोनों के बीच चल रहे इस वार-पलटवार को ट्रंप डील के लिए खतरा मान रहे हैं. वहीं नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए हैं कि दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी की बात नहीं मानी जाएगी. यह इजरायल की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और वह इस पर कोई बात नहीं करेगा. ऐसे में यह मुद्दा यूएस और इजरायल के लिए टेंशन का सबब बन गया है.
नेतन्याहू के लिए चिंता की बात इसलिए भी है कि इस साल अक्टूबर में इजरायल में चुनाव होने हैं. ऐसे में वे किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी कीमत पर झुकने का संकेत नहीं दे सकते. ऐसा करने से चुनावों में नेतन्याहू की स्थिति कमजोर हो सकती है, जिसे वे बिल्कुल नहीं चाहते. ऐसी स्थिति में नेतन्याहू अब दक्षिणपंथी मीडिया और अमेरिकी सीनेटर्स के जरिए ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह उनकी छवि को और कमजोर कर रहा है.
नेतन्याहू के इस दृढ़ रवैये की वजह से कई लोग उन्हें डील ब्रेकर कहकर संबोधित कर रहे हैं. लेकिन इसमें कई तरह के खतरे भी छुपे हुए हैं. अगर वे ट्रंप की डील को बाधित करते हैं तो इससे इजरायल को मिलने वाला अमेरिकी समर्थन कम हो सकता है. ट्रंप प्रशासन इजरायल को होने वाली हथियारों की आपूर्ति को कम कर सकता है या पूरी तरह रोक लगा सकता है. वह उसका कूटनीतिक समर्तन करना कम कर सकता है. उसके हाथ खींचने से बाकी पश्चिमी भी इजरायल पर हमलावर हो सकते हैं.
वहीं, अगर नेतन्याहू अपनी सेना दक्षिण लेबनान से वापस बुला लेते हैं तो वे इजरायल में मजबूत लीडर वाली छवि गंवा सकते हैं. ऐसे हालात में अब नेतन्याहू को आगे का रास्ता तलाशना है. माना जा रहा है कि इजरायल अब अकेले लड़ने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए वह घरेलू हथियार उत्पादन बढ़ाने, नए गठबंधन तलाशने और लेबनान में सीमित कार्रवाई जारी रखने के विकल्प पर विचार कर रहा है. देखना होगा कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच इस अप्रिय संकट का हल क्या और कैसे निकलेगा.