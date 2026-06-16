/आखिर तुकाराम मुंढे जैसे ईमानदार अफसरों से क्यों डरती है हमारी भ्रष्ट व्यवस्था? 21 साल में 25 ट्रांसफर! अच्छे काम को क्यों नहीं मिलती शाबासी

Tukaram Mundhe Campaign Against Adulteration: जब कोई समाज किसी गलत व्यवस्था को लंबे समय तक स्वीकार कर लेता है, तो वह व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है. ये व्यवस्था कर्नाटक विधानसभा की कैंटीन से लेकर मुंबई के डॉमिनोज़ आउटलेट तक एक समान चल रही है. देश में जब मिलावट व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है, जब लोग इस सड़े हुए सच को स्वीकार कर चुके हैं, तब एक अफसर उस व्यवस्था को चुनौती दे रहा है. उस अधिकारी का नाम तुकाराम मुंढे है.
तुकाराम मुंढे जब से महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर बने हैं, तब से उन्होंने FDA की परिभाषा ही बदल दी है. देश के जो बड़े-बड़े आउटलेट्स हैं, खाने-पीने की नामी-गिरामी ब्रांडेड दुकानें हैं, वहां पर FDA छापेमारी कर रहा है. मुंबई में Domino’s Pizza के तीन आउटलेट्स पर एक्शन हुआ है. तीनों आउटलेट्स के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. इससे पहले Blinkit जैसे क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई की गई थी.
जब देश में मिलावट को सच मानकर लोग बरसों से दूषित खाना खा रहे हैं, जब ये गंदगी हमारे स्वाद का हिस्सा बन चुकी है, तब बरसों से स्थापित आदतों को तुकाराम और उनकी टीम चुनौती दे रहे हैं.इसलिए आज हम मिलावट और गंदगी को स्वाद में ढाल चुके लोगों का स्वाद बिगाड़ने वाले तुकाराम के एक्शन का विश्लेषण करेंगे.
महात्मा गांधी का मानना था कि "एक अकेला ईमानदार व्यक्ति, जो सत्य पर अड़ा हो, पूरी भ्रष्ट व्यवस्था की नींव हिला सकता है." आजकल महाराष्ट्र में लोगों की सेहत बिगाड़ने वाली भ्रष्ट व्यवस्था की नींव हिली हुई है.
FDA ने कल मुंबई के विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर में Domino’s Pizza के आउटलेट्स पर छापेमारी की. जांच के दौरान इन तीनों दुकानों पर साफ-सफाई, पानी की क्वालिटी और कीड़े-मकोड़ों को रोकने के इंतजाम सही नहीं मिले. वहां पर खाना सुरक्षित रखने के तरीकों में कमियां थीं और उन्होंने अपना FSSAI लाइसेंस भी सामने नहीं लगाया था.
विले पार्ले आउटलेट पर रसोई और चिलिंग रूम में चूहों और कीटों की रोकथाम में लापरवाही मिली. बोरीवली आउटलेट में भी साफ-सफाई और पेस्ट कंट्रोल बेहद खराब था. इन आउटलेट्स में कितनी गंदगी थी, वो हमारे बाईं तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं. सोचिए, ऐसी ही गंदगी के बीच बने पिज्जा, बर्गर, ब्रेडस्टिक, केक और न जाने क्या-क्या मिलता है! इसे लोग खरीदते हैं और चाव से खाते हैं.
समझिए कि गंदगी में बनी खाने-पीने की वस्तुएं कितनी दूषित होंगी और लोग बड़े स्वाद से खाते हैं. ऐसे ही दूषित खाने के शौकीन लोगों का स्वाद तुकाराम मुंढे की टीम ने बिगाड़ दिया क्योंकि तीनों आउटलेट्स के फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित हो गए हैं. फिलहाल इन दुकानों से दूषित भोजन की सप्लाई बंद हो गई है.
ये डॉमिनोज पिज्जा के सिर्फ तीन आउटलेट्स पर एक्शन हुआ है. इस अमेरिकी ब्रांड के रेस्टोरेंट देश के 500 से अधिक शहरों में है. भारत में डॉमिनोज़ के 2 हजार 513 आउटलेट्स हैं. कंपनी हर साल लगभग 150 से 200 नए स्टोर्स जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. लेकिन उसका खाने की शुद्धता पर कोई ध्यान नहीं है.
कंपनी का टियर-2 और टियर-3 शहरों पर सबसे ज्यादा फोकस है, ताकि उनकी प्रसिद्ध '30-मिनट डिलीवरी गारंटी' को और मजबूत किया जा सके. लेकिन इतना ही फोकस पिज्जा को गंदगी रहित बनाने पर होता, तो मुंबई में आउटलेट्स बंद नहीं होते.
कंपनी का अगला लक्ष्य अगले कुछ सालों में इन स्टोर्स की संख्या को बढ़ाकर 4 हजार करना है. लेकिन जो आउटलेट्स हैं, वहां कैसी स्थिति है, वो आपने मुंबई में जानी.
मुंबई में डॉमिनोज़ के जिस आउटलेट को बंद कर दिया गया था वहां आज हमारे संवाददाता पहुंचे. वहां पर उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला है. जिस आउटलेट पर कल एक्शन हुआ था, वहां आज भी काम चल रहा था. जिसका लाइसेंस कल रद्द कर दिया गया था. लेकिन रिपोर्टर को अंदर नहीं जाने दिया गया?
ये स्थिति डॉमिनोज जैसे विदेशी ब्रांड की है, जो भारत में सालाना 20 करोड़ से अधिक पिज़्ज़ा बेचता है. जो हमारे देश के लोगों से करोड़ों की कमाई करता है. डॉमिनोज पिज्जा को भारत में चलानेवाली जुबिलेंट फूडवर्क्स की एक साल की कमाई 9,500 करोड़ से ज्यादा है.
डॉमिनोज ने सिर्फ भारत में 6,800 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया, जिसका शुद्ध मुनाफा 379 करोड़ रुपये है. सोचिए, जो कंपनी हमारे और आपकी जेब से करोड़ों रुपये की कमाई करती है, वो हमें गंदगी में बना खाना खिला रही है. दूषित भोजन के बदले हम भारतीय करोड़ों रुपये चुका रहे हैं. मुंबई में डॉमिनोज वाले बेफिक्र, बेपरवाह होकर दूषित पिज्जा खिलाते रहे और हम अपना स्वाद बढ़ाते रहे. असल में इसे ही मिलावट का नियतवाद कहते हैं.
चरक संहिता में सदियों पहले कहा गया था कि "मनुष्य और अन्य प्राणियों के जीवन का आधार शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न है." लेकिन मुनाफाखोरी और मिलावटखोरों ने भोजन में मिलावट को उस स्तर तक पहुंचा दिया, जहां लोग पैसा खर्च करके गंदगी को शरीर के अंदर ग्रहण करने की आदत बना चुके हैं. उसे स्वाद के रूप में स्वीकार कर चुके हैं.
सेहत बिगाड़ने वाले इसी स्वाद को व्यवस्थित करके अपना व्यवसाय चलाने वालों पर तुकाराम और उनकी टीम स्ट्राइक कर रही है. महाराष्ट्र FDA ने पिछले 4 दिनों में राज्य भर में 200 से अधिक जगहों पर व्यापक छापेमारी की है. इस स्ट्राइक की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि शहर-शहर FDA का खौफ चल रहा है और इसकी वजह हैं तुकाराम.
इसी साल 25 मई को ही उन्होंने FDA कमिश्नर की कुर्सी संभाली है. सिर्फ पिछले 81 दिनों में ही मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती, कोंकण और छत्रपति संभाजीनगर हर प्रशासनिक डिविजन में FDA ने छापेमारी की है.
पिछले 81 दिनों में 1131 जगहों का रेड पड़ी है. मतलब रोजाना करीब 14 छापेमारी की गई हैं. 56 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित किया गया है. करीब 50 करोड़ रुपये का सामान जब्त किया गया है और डेढ़ लाख लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध जब्त किया गया है. ये वही मिलावटी सामान हैं, जो और आप बिना किसी जांच पड़ताल के खाते हैं.
तुकाराम की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन का भी निरीक्षण कर चुकी है. उन्होंने ये तब किया था, जब हाईकोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि FDA की टीम सिर्फ निजी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रही है. लेकिन अपनी निष्पक्षता और निडरता दिखाते हुए तुकाराम की टीम हाईकोर्ट की कैंटीन में भी पहुंच गई. जांच में लापरवाही दिखी तो कैंटीन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. अगले आदेश तक कोर्ट परिसर में सभी खाने-पीने की दुकानें और कैंटीन बंद रहेंगी.
निडरता और निर्भीकता से लोगों की सेहत और स्वाद को सुधारने में जुटे तुकाराम के बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं. तुकाराम मुंढे 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं. सोलापुर के डिप्टी कलेक्टर के तौर पर करियर शुरू करने वाले तुकाराम म्युनिसिपल कमिश्नर, स्वास्थ्य सेवा आयुक्त, कृषि एवं पशुपालन सचिव जैसे पद संभाल चुके हैं, लेकिन कहीं भी वो टिकते नहीं हैं. या कहिए कि उन्हें टिकने नहीं दिया जाता है. पिछले 21 साल के करियर में उनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है.
तुकाराम को क्यों एक साल भी कहीं टिकने नहीं दिया जाता है, वो अभी दिख रहा है. उनकी अगुवाई में FDA जिस तरह महाराष्ट्र में लोगों को जहरीला खाना बेचने वालों पर एक्शन कर रहा है. उससे आप समझ सकते हैं. आजकल महाराष्ट्र के मिलावटखोरों के बीच बोलचाल में ये मुहावरा बार-बार दोहराया जा रहा है कि "तुकाराम आला रे". मतबल तुकाराम की टीम आ छापेमारी करने आ गई.
जो लोग मिलावटी और दूषित दूध, पनीर, घी, पिज्जा बेचना अपना अधिकार समझते रहे हैं, जिन मुनाफाखोरों ने गंदगी को लोगों के शरीर और स्वाद का स्थायी हिस्सा बना दिया और लोगों के मन में बिठा दिया कि वो जहर की परवाह किए बगैर भी जीवित रहने में सक्षम हैं. उनके अंदर तुकाराम का खौफ चल रहा है. क्यों? क्योंकि भोजन के नाम पर गंदगी का व्यवसाय करने वालों को मानसिक और आर्थिक, दोनों तरह का लॉस हो रहा है.
इस देश में जितना सच जीवन है, उतना ही बड़ा सच अशुद्ध भोजन है. हम और आप, हर कोई किसी न किसी तरह से मिलावटी और दूषित भोजन करते हैं. कोई नहीं बचा है इससे. कोई पिज्जा खा रहा है, तो उसमें अशुद्धता है. कोई Blinkit और Zepto जैसे क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगवाता है, तो उसको भी गंदगीयुक्त सामान मिल रहा है. फल हो, सब्जी हो, दूध हो, हर जगह मिलावट है.
घी, दूध, पनीर, घेवर, सोयाचाप पिज्जा..मिठाई, सिगरेट, सब मिलावटी है. सोचिए, ये वो सामान है, जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं. बताइए कि दूध से लेकर मिठाई तक..विदेशी ब्रांड के नाम पर जो पिज्जा मिल रहा है. वो भी अशुद्ध है. कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है. देश के अलग-अलग हिस्सों से दूध-मिठाई के नाम पर जहर मिल रहा है.
मध्य प्रदेश के उज्जैन में 33 किलो मिलावटी पनीर और 80 किलो मावा जब्त किया गया है. ये पनीर और मावा रेस्टोरेंट्स में सप्लाई के लिए रखा गया था. रेस्टोरेंट में बैठकर जो पनीर का लजीज व्यंजन खाते हैं और स्वाद का आनंद लेते हैं. वो ऐसे पनीर से बनता है.
उज्जैन में ही खाद्य विभाग ने करीब 22 लीटर नकली घी जब्त किया है. शत-प्रतिशत शुद्ध घी के नाम पर इसे बेचा जाना था. मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है. भोपाल में जैन डेयरी से 116 किलो पनीर जब्त किया गया है.
एनालॉग पनीर पाम ऑयल, थोड़े दूध के पाउडर,अरारोट, केमिकल और इमल्सीफायर्स को मिलाकर बनाया जाता है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा चुका है. इंदौर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने साढ़े चार सौ किलो पनीर जब्त किया है.
उत्तर प्रदेश के मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने एक अवैध पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की. वहां से 1,500 किलो दूषित पनीर और 3 हजार लीटर मिलावटी दूध जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवा दिया. दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में घेवर में कॉकरोच मिला है. दनकौर कोतवाली में ये मिठाई की दुकान है. ग्राहक ने मिठाई दुकानदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है.
#DNAमित्रों | 'मिलावट' से आज़ादी दिलाने..'तुकाराम आला रे'
दूध..थाली..मिठाई..पिज्जा, मिलावट की क्या सजा?
मिलावट के खिलाफ 'मिशन तुकाराम' का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #Maharashtra #Mumbai #TukaramMundhe #Pizza #FakeFood@rahulsinhatv pic.twitter.com/F1BWoFOBvH
— Zee News (@ZeeNews) August 13, 2026
इस देश में एक तुकाराम से काम नहीं चलेगा. हर राज्य, हर शहर, हर जिले, हर कस्बे और हर गांव में ऐसे तुकाराम मुंढे की जरूरत है, जो मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ लोगों की स्थापित आदतों को तोड़ सकें. ये सच है कि अगर तुकाराम जैसे अफसर शहर-शहर में एक्शन करने लगें, तो लोगों का स्वाद कुछ दिन के लिए बिगड़ जाएगा, लेकिन उनकी सेहत सुधर जाएगी. क्योंकि दूषित खाना भले ही स्वाद में लजीज लगे, लेकिन सेहत बिगाड़ सकता है.
FSSAI और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल देश में हर 12 में से एक व्यक्ति स्वादिष्ट लगने वाला दूषित खाना खाने से बीमार हो जाता है. फूड प्योरिटी, मतलब शुद्ध खाने के मामले में भारत 113 देशों में 68वें स्थान पर है. जबकि फिनलैंड वो देश है, जहां सबसे शुद्ध भोजन मिलता है. सीरिया में सबसे गंदगी भरा खाना परोसा जाता है.
फिनलैंड में भोजन की "गंदगी या मिलावट" से कोई बीमार नहीं होता. वहां की बीमारियां भोजन को स्टोर करने के गलत तापमान या मौसमी वायरस की वजह से होने वाली छोटी-मोटी फूड पॉइजनिंग के रूप में होती हैं. वहां मुश्किल से 10 हजार लोग भोजन से संबंधित छोटे-मोटे इन्फेक्शन के शिकार होते हैं और भारत में ये संख्या 10 करोड़ है.
खाने में गंदगी सिर्फ पिज्जा स्टोर या रेस्टोरेंट में नहीं होती. ये जो हम क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगवाते हैं, उसके गोदाम में भी बीमारी फैलाने वाले कॉकरोच, चूहे और तरह-तरह के कीड़े घूमते हैं. हमने आपको बताया था कि कैसे Blinkit और Zepto के स्टोर में किस तरह गंदगी फैली हुई थी. वहां जो सामान रखा था, वो भी लोगों को बीमार करता है.
स्टोर में खाने-पीने के सामानों पर जो चूहे-कॉकरोच इधर-उधर घूमते हैं, उसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है. वो कितना खतरनाक है, उसे समझिए. एक चूहा 24 घंटे में जितना मल-मूत्र त्याग करता है, वो अगर खाद्य पदार्थ में चला गया, तो बुखार, सिरदर्द, पेटदर्द से लेकर किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकता है. दस्त, बुखार, पेट में ऐंठन जैसी बीमारियां हो सकती हैं. रैट बाइट फीवर हो सकता है.
अगर कच्ची सब्जी को चूहे ने काट दिया, उसमें दांत गड़ा दिए और उसे लोगों ने खा लिया, तो कई दिनों तक उल्टी, दस्त और बुखार हो सकता है. हालांकि, एक आम धारणा ये है कि खाना गर्म होने के बाद उसके अंदर का जहरीला वायरस खत्म हो जाता है. लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है. सच्चाई क्या है... वो आपको जाननी चाहिए.
कई बार तो बने हुए भोजन पर भी चूहे, कीड़े या कॉकरोच चले जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि खाने के ऐसे सामानों को ये दूषित कर देते हैं, जिन्हें गर्म नहीं किया जा सकता है. इसलिए अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है.
कॉकरोच काटते नहीं हैं, लेकिन गंदी नालियों से आते हुए अपने साथ बैक्टीरिया लेकर आते हैं और भोजन पर छोड़ देते हैं. नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार, ये 33 तरह के बैक्टीरिया फैला सकते हैं, जिससे अस्थमा और एलर्जी हो सकती है.
इसलिए ये बिल्कुल भी मत समझिए कि अगर कहीं कॉकरोच या कीड़ा दिख गया, तो कुछ नहीं होगा. बहुत कुछ हो सकता है. वो भी तब, जब मुनाफाखोर गिरोह ने मिलावट को व्यवस्था के साथ इस तरह मिला दिया है कि लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. फर्क पड़ना तो छोड़िए, वे स्वाद के नाम पर जहरीला सामान खरीदकर खा रहे हैं. इसलिए,देश में "मिशन तुकाराम मॉडल" की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत सबको सतर्क रहने की भी है.
इस विश्लेषण में हमने आपको बताया- डॉमिनोज जैसे अमेरिकी ब्रांड भी गंदगी में पिज्जा बना रहे हैं. इसी आरोप के तहत उसके कई पिज्जा आउटलेट्स बंद किये गए. इसकी पूरी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई. हमने कार्रवाई को लेकर उसका पक्ष जानने की भी कोशिश की. लेकिन अभी तक हम भी जवाब का इंतजार ही कर रहे हैं.