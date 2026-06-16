/आखिर तुकाराम मुंढे जैसे ईमानदार अफसरों से क्यों डरती है हमारी भ्रष्ट व्यवस्था? 21 साल में 25 ट्रांसफर! अच्छे काम को क्यों नहीं मिलती शाबासी

निडरता और निर्भीकता से लोगों की सेहत और स्वाद को सुधारने में जुटे तुकाराम के बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं. तुकाराम मुंढे 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं. सोलापुर के डिप्टी कलेक्टर के तौर पर करियर शुरू करने वाले तुकाराम म्युनिसिपल कमिश्नर, स्वास्थ्य सेवा आयुक्त, कृषि एवं पशुपालन सचिव जैसे पद संभाल चुके हैं, लेकिन कहीं भी वो टिकते नहीं हैं. या कहिए कि उन्हें टिकने नहीं दिया जाता है. पिछले 21 साल के करियर में उनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है.