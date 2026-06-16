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आखिर तुकाराम मुंढे जैसे ईमानदार अफसरों से क्यों डरती है हमारी भ्रष्ट व्यवस्था? 21 साल में 25 ट्रांसफर! अच्छे काम को क्यों नहीं मिलती शाबासी

Who is Tukaram Mundhe? हमारे देश की भ्रष्ट व्यवस्था आखिर तुकाराम मुंढ़े जैसे ईमानदार अफसरों से क्यों डरती है? वे जनहित में बढ़िया काम करते हैं. इसके बावजूद 21 साल में उनके 25 ट्रांसफर हो चुके हैं. आखिर देश के हर जिले को उनके जैसे ईमानदार अफसर कब मिलेंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 14, 2026, 12:07 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:07 AM IST
आखिर तुकाराम मुंढे जैसे ईमानदार अफसरों से क्यों डरती है हमारी भ्रष्ट व्यवस्था? 21 साल में 25 ट्रांसफर! अच्छे काम को क्यों नहीं मिलती शाबासी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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