ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने उरी हाइड्रो प्लांट को क्यों बनाया था सबसे पहले निशाना? भारत में अब क्यों हो रही चर्चा

Why Pakistan first target Uri Hydro Electric Power Project: भारत की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) ने मंगलवार को बड़ा खुलासा किया है. CISF के अनुसार, 6-7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट को निशाना बनाया, लेकिन CISF और स्थानीय सुरक्षा बलों की तत्परता से यह हमला नाकाम कर दिया गया. इस दौरान प्लांट या आम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ. CISF ने यह जानकारी उन 19 जवानों को DG’s डिस्क देकर सम्मानित करते समय शेयर की, जिन्होंने उस रात भारी फायरिंग और ड्रोन हमले के बीच प्रोजेक्ट, गोला-बारूद और आम लोगों को सुरक्षित निकाला था.

6 मई की रात क्या हुआ था

CISF ने बताया कि भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें POK में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया. इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने LOC के पास भारतीय इलाके में तेज़ और बिना रोक-टोक फायरिंग शुरू कर दी. इस फायरिंग की जद में उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (UHEP-I और II) आ गए, जो एलओसी से बेहद करीब स्थित हैं. CISF के अनुसार, गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन ने भी प्लांट को टारगेट करने की कोशिश की. CISF जवानों ने समय पर कार्रवाई करते हुए ड्रोन को बेअसर कर दिया और पावर प्रोजेक्ट को संभावित नुकसान से बचा लिया.

CISF जवानों की बहादुरी

CISF ने बताया कि उस रात कमांडेंट रवि यादव और डिप्टी कमांडेंट की अगुवाई में जवानों ने दुश्मन के ड्रोन को गिराया. हथियारों के भंडार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. लगातार शेलिंग के बीच घर-घर जाकर महिलाओं, बच्चों और NHPC कर्मचारियों को निकाला. और पावर प्लांट को सुरक्षित रखा. संगठन ने कहा कि जवानों की तत्परता ने “देश के अहम ऊर्जा ढांचे को बचाया.

पाकिस्तान ने उरी को ही क्यों बनाया निशाना?

एलओसी से सबसे नजदीक: उरी हाइड्रो प्रोजेक्ट LOC से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है. यह पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में सीधे आता है और यहां ड्रोन या मोर्टार बिना सीमा पार किए पहुंच सकते हैं. इसलिए पाकिस्तान के लिए यह एक “आसान और तुरंत पहुंच में आने वाला” लक्ष्य था.

घाटी की बिजली व्यवस्था ठप करने की कोशिश: उरी प्रोजेक्ट कश्मीर घाटी की बड़ी आबादी को बिजली सप्लाई करता है. अगर यह प्लांट रुक जाता, तो बड़ा इलाका अंधेरे में जा सकता था. अस्पताल, नेटवर्क और जरूरी सेवाएं बंद हो सकती थीं. और दहशत का माहौल बन सकता था. CISF अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कश्मीर में मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाना चाहता था.

सीधे सैन्य ठिकाने पर हमला करने से बचना: भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पर तत्काल जवाब देने का दबाव था. लेकिन सैन्य बेस पर सीधा हमला करने से हालात बिगड़ सकते थे. इसलिए उरी हाइड्रो प्लांट जैसा “रणनीतिक लेकिन अपेक्षाकृत सुरक्षित” टारगेट चुना गया.

भारत की सुरक्षा क्षमता परखना: माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस हमले के जरिए:

भारत की ड्रोन-डिफेंस

CISF और सेना की प्रतिक्रिया

और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा क्षमता

इन सबकी परख करने की कोशिश भी की.

हमला कैसे नाकाम हुआ

CISF की त्वरित कार्रवाई से ड्रोन गिराया गया. पावर प्लांट सुरक्षित रहा. नागरिकों और कर्मचारियों को निकाला गया. और बड़े नुकसान से बचा लिया गया. अधिकारी बताते हैं कि अगर CISF कुछ मिनट भी चूक जाती, तो पूरा घाटी क्षेत्र कई दिनों तक अंधेरे में जा सकता था.

देश में चर्चा क्यों बढ़ी?

CISF के सम्मान समारोह के दौरान यह पूरी घटना पहली बार विस्तार से सामने आई. लोगों को पता चला कि हमला कितना बड़ा था. ड्रोन कितनी नजदीक पहुंच गए थे. कितने नागरिक खतरे में थे. इसी वजह से यह मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बन गया है.