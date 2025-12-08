SAARC से भारत को बाहर करके एशिया का 'दरोगा' बनना चाहता है पाकिस्तान? चीन-बांग्लादेश को पाले में लेकर रचा खेल, क्या सफल होगी प्लानिंग?

What Is SAARC: ऑपरेशन ‌सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है. पाकिस्तान भारत से इतनी बुरी तरह पिटा है कि उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है कि कैसे भारत के खिलाफ साजिश रचे. ताजा मामला सुनकर तो हर कोई हैरान हो जाएगा. पाकिस्तान को फितूर चढ़ा है या तो भारत को SAARC से भारत कर दिया जाए या उसी शार्क की तरह एक नया गुट बना लिया जाए. इस खेल में पाकिस्तान ने चीन को भी शामिल किया है. बांग्लादेश को भी भड़का रखा है. समझते हैं पूरा मामला.

पाकिस्तान ने भारत को छोड़कर नया क्षेत्रीय संगठन बनाने की बात कही

अलजजीरा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने संकेत दिया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) में भारत की वजह से आ रही रुकावटों के चलते पाकिस्तान अब एक वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें भारत शामिल न हो. बुधवार को इस्लामाबाद में ‘इस्लामाबाद कॉन्क्लेव’ को संबोधित करते हुए इशाक डार ने कहा कि SAARC को “बंधक” बनाकर नहीं रखा जा सकता.

बांग्लादेश-चीन को शामिल करके नया खेला?

उन्होंने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुई त्रिपक्षीय वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि इस पहल को आगे बढ़ाकर इसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है और इसे एक व्यापक क्षेत्रीय ढांचे में बदला जा सकता है.उन्होंने बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई एक देश पूरे क्षेत्रीय सहयोग को बाधित नहीं कर सकता. उन्होंने “ज़ीरो-सम अप्रोच” (जीत-हार की सोच) का विरोध करते हुए कहा कि पाकिस्तान समावेशी क्षेत्रीय सहयोग चाहता है.

चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश त्रिपक्षीय वार्ता का जिक्र

जून 2025 में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रालय स्तरीय वार्ता हुई थी.उस समय तीनों देशों ने कहा था कि यह किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है.हालांकि बाद में बांग्लादेश ने इस पहल से दूरी बनानी शुरू कर दी थी. अब जान लें आखिर शार्क है क्या. जिसके बराबर एक गुट पाकिस्तान बनान चाहता है.

सार्क संगठन क्या है और क्यों ठप पड़ा?

सार्क (साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन) 1985 में ढाका में बना था.इसके सदस्य हैं- भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान. इसका मकसद दक्षिण एशियाई लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान है. लेकिन भारत-पाक तनाव से ये संगठन लगभग बेकार हो गया है. दोनों देशों ने 1947 के बाद तीन युद्ध लड़े हैं. 2016 का इस्लामाबाद समिट भारत के बाहर होने से रद्द हो गया, क्योंकि भारत ने कश्मीर हमले का आरोप पाक पर लगाया.आखिरी समिट 2014 में काठमांडू में हुई थी.

SAARC की मौजूदा स्थिति

SAARC का आखिरी शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था. उसके बाद 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला सम्मेलन भारत सहित कई देशों के बहिष्कार के कारण रद्द हो गया था.तब से SAARC पूरी तरह निष्क्रिय है.भारत का रुख रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते.

SAARC क्यों ज़रूरी है?

2025 तक दक्षिण एशिया के आठ SAARC देशों में दुनिया की कुल आबादी का चौथाई हिस्सा (2 अरब से ज़्यादा लोग) रहती है. यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस क्षेत्र के अंदर आपसी व्यापार बहुत कम है. विश्व बैंक के अनुसार, SAARC देशों के बीच व्यापार उनके कुल व्यापार का सिर्फ़ 5% है, यानी करीब 23 अरब डॉलर. तुलना करें तो दक्षिण-पूर्व एशिया का संगठन ASEAN (11 देश, लगभग 70 करोड़ आबादी) अपने सदस्य देशों के बीच 25% व्यापार करता है.

SAARC की सबसे कमजोर कड़ी?

विश्व बैंक का अनुमान है कि अगर दक्षिण एशिया के देश व्यापार की रुकावटें हटा दें तो क्षेत्र के अंदर व्यापार तीन गुना बढ़कर 67 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. सबसे कमज़ोर कड़ी भारत-पाकिस्तान व्यापार है. 2017-18 में दोनों देशों का आधिकारिक व्यापार 2.4 अरब डॉलर था, जो 2024 तक घटकर लगभग 1.2 अरब डॉलर रह गया. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरे देशों के रास्ते अनौपचारिक व्यापार करीब 10 अरब डॉलर का है. क्षेत्र में सड़क और रेल कनेक्टिविटी की भारी कमी है.

SAARC समझौता ठंडे बस्ते में

2014 में SAARC मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने वाला था, जिससे ट्रक और बसें पूरे दक्षिण एशिया में बिना रुके आ-जा सकती थीं (जैसे यूरोप में होता है). लेकिन भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण पाकिस्तान ने इस समझौते को रोक दिया. उसी समय रीजनल रेलवे समझौते को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. तब से SAARC की गतिविधियां लगभग बंद पड़ी हैं. सिर्फ़ कोविड-19 महामारी के दौरान ही सभी देश एक साथ आए और एक इमरजेंसी फंड बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 7.7 अरब डॉलर अलग रखे.

SAARC को फिर से शुरू करना कितना मुश्किल है?

एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की फरवा आमेर कहती हैं, “अगर भारत और पाकिस्तान बड़े क्षेत्रीय हितों के लिए सीमित सहयोग के रास्ते भी ढूंढ लें, तो सैद्धांतिक रूप से SAARC को दोबारा शुरू किया जा सकता है. लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में यह बहुत दूर की कौड़ी लगता है. ”दरअसल, SAARC के कमज़ोर पड़ने के बाद कई छोटे-छोटे समूह बन गए हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने अपना BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कर लिया है. भारत BIMSTEC (बंगाल की खाड़ी वाले 7 देश) को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है.फरवा आमेर कहती हैं, “अभी आने वाले कुछ सालों तक द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समझौते ही हावी रहेंगे क्योंकि उनमें लचीलापन ज़्यादा होता है और नतीजे जल्दी मिलते हैं.”

क्या बन सकता है नया संगठन?

पाकिस्तान जिस नए मंच की बात कर रहा है, उसमें संभावित रूप से बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान को शामिल करने की कोशिश हो सकती है.चीन को भी इसमें किसी न किसी रूप में जोड़ा जा सकता है.हालांकि अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है. विश्लेषकों का कहना है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति भारत के बिना ऐसा कोई भी क्षेत्रीय संगठन प्रभावी और विश्वसनीय होना मुश्किल है. साथ ही अधिकांश दक्षिण एशियाई देश भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देते हैं.

क्या सफल होगी पाकिस्तान की प्लानिंग?

पाकिस्तान ने एक नया क्षेत्रीय मंच बनाने का प्रस्ताव रखा है (जिसमें चीन और बांग्लादेश भी शामिल हो सकते हैं). विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है. बांग्लादेश के प्रोफ़ेसर शहाब इनाम ख़ान कहते हैं, “यह प्रस्ताव बहुत ज़रूरी है. दक्षिण एशिया बार-बार छोटे-छोटे समूहों में भी बनाने में नाकाम रहा है क्योंकि सुरक्षा और राजनीतिक सोच हावी रहती है.” इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के प्रवीण डोंथी कहते हैं, “भारत-पाकिस्तान रिश्तों के जमे होने से SAARC ख़त्म सा हो गया है. इससे एक नई क्षेत्रीय संस्था के लिए जगह बन गई है.” लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के साथ रिश्ते ख़राब करने के डर से नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे देश पूरी सदस्यता लेने से हिचकिचाएंगे. वे सिर्फ़ अनौपचारिक या खोजी स्तर पर ही बातचीत करेंगे. अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ा तो भारत-बांग्लादेश रिश्तों में और दूरी आ सकती है तथा भारत-चीन क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है. फिर भी फरवा आमेर मानती हैं कि पाकिस्तान का यह कदम रणनीतिक रूप से सही है.