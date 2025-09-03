PM मोदी, शी जिनपिंग की विक्ट्री डे परेड में क्यों नहीं हए शामिल? भारत ने चीन को कैसे दिखाया आईना!
PM मोदी, शी जिनपिंग की विक्ट्री डे परेड में क्यों नहीं हए शामिल? भारत ने चीन को कैसे दिखाया आईना!

Why pm Modi skipped Xi massive military parade: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब बीजिंग में अपनी विशाल सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, तब मेहमानों की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था. जबकि हाल ही में दोनों नेताओं ने मुलाकात में दोस्ती और बेहतर रिश्तों की बात की थी. फिर मोदी ने विक्ट्री डे परेड को क्यों छोड़ दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 03, 2025, 10:18 AM IST
PM मोदी, शी जिनपिंग की विक्ट्री डे परेड में क्यों नहीं हए शामिल? भारत ने चीन को कैसे दिखाया आईना!

China massive military parade: चीन की राजधानी बीजिंग में बुधवार को भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया है. इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया है. उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के नेता भी परेड में शामिल हुए हैं. लेकिन भारत के पीएम मोदी इस परेड में नहीं शामिल हुए. तबसे खूब सारे सवाल उठ रहे हैं आखिर क्यों. इस पर सीएनएन में एक रिपोर्ट छपी है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी नेता शी जिनपिंग ने जब बीजिंग की सड़कों पर पुतिन और किम के सामने अपनी ताकत दिखाई उस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ नहीं थे. इसके पीछे जानते हैं.

बीजिंग की विक्ट्री डे परेड और मोदी की गैरमौजूदगी
रिपोर्ट के मुताबिक, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं सालगिरह पर भव्य विक्ट्री डे सैन्य परेड का आयोजन किया, तब मेहमानों की सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गायब था. हाल ही में दोनों नेताओं ने तियानजिन में SCO समिट के दौरान मुलाकात की थी और आपसी दोस्ती व बेहतर रिश्तों की बात की थी. फिर भी मोदी ने इस परेड को छोड़ने का फैसला किया. जो बहुत ही एक सोचा-समझा कूटनीतिक कदम है, जो भारत की रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को दर्शाता है.

गलवान घाटी में तनाव का साया
2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से हिमालय क्षेत्र में तनाव बना हुआ है. दोनों देशों की सेनाएं अब भी लद्दाख की सीमा पर आमने-सामने हैं. ऐसे में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की परेड में शामिल होना भारत के लिए चीन की सैन्य ताकत को मौन समर्थन देने जैसा होता. न्यूज18 के हवाले से विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, “मोदी का परेड में न जाना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का साफ संदेश है.”

पाकिस्तान को हथियार और चीन की दोहरी नीति
मोदी के इस फैसले का एक बड़ा कारण चीन का पाकिस्तान के साथ गहरा रिश्ता है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच सालों में पाकिस्तान के 81% आयातित हथियार चीन से आए हैं. इस साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए चार दिन के सैन्य संघर्ष में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ. ANI के एक सूत्र ने बताया, “चीन की पाकिस्तान को हथियार सप्लाई भारत के लिए सुरक्षा का गंभीर मसला है.” मोदी का परेड से दूरी बनाना इस बात का संकेत है कि जब तक चीन अपनी दोहरी नीति छोड़कर भारत के साथ सीमा पर शांति और पाकिस्तान को हथियार देना बंद नहीं करता, रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते.

जापान से रिश्तों का ध्यान
विक्ट्री डे परेड WWII की समाप्ति और जापान की हार की 80वीं सालगिरह पर थी. ऐसे में मोदी का परेड में शामिल होना जापान को गलत संदेश दे सकता था, जो भारत का अहम आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है. विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है, “मोदी ने जापान के साथ रिश्तों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी.”

भारत की कूटनीति और भविष्य की राह
मोदी का यह कदम साफ करता है कि भारत बहुपक्षीय मंचों जैसे SCO पर चीन के साथ सहयोग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. हाल ही में SCO समिट में मोदी और शी ने सीमा पर शांति और सहयोग की बात की थी. लेकिन जब तक चीन अपनी आक्रामक नीतियों और पाकिस्तान को समर्थन में बदलाव नहीं करता.

