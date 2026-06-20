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PM मोदी का बंगाल दौरा 20 जून को ही क्यों? जानिए उस तारीख की कहानी, जिस पर आज भी होती है बहस

Why Controversy over West Bengal State Day: PM मोदी आज यानी 20 जून को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं. वहां पर वे कई विकास योजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही विभिन्न समारोहों में भी भाग लेंगे. लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने इसके लिए 20 जून की तारीख ही क्यों चुनी? आज हम आपको उस तारीख की कहानी बताते हैं, जिस पर आज भी बहस होती है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 20, 2026, 04:42 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:42 AM IST
PM मोदी का बंगाल दौरा 20 जून को ही क्यों? जानिए उस तारीख की कहानी, जिस पर आज भी होती है बहस

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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