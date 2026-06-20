इन विवादों के बावजूद 20 जून का दिन बंगाल के लिए खास अहमियत रखता है. इसी तारीख पर पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, जो अपने आप में कई संदेश भी दे रहा है. वह संदेश ये है कि लोग अपने इतिहास को न भूलें कि यह आजादी कितनी मुश्किलों और संघर्षों के बाद मिली है. अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त लोगों को जागरूक नहीं करते तो पश्चिम बंगाल आज की तारीख में मौजूदा बांग्लादेश का हिस्सा होता और उन्हें भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की तरह दुर्दशा झेलनी पड़ती.