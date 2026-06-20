What is History of 20 June for West Bengal? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को 'पश्चिम बंग दिवस समारोह' में शामिल होंगे. यह तारीख 1947 के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है, जब बंगाल विधानसभा ने पश्चिम बंगाल को भारत में बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया था. बीजेपी इसे बंगाल की पहचान और इतिहास से जोड़ती है, जबकि कुछ राजनीतिक दल इसे विभाजन की याद से जुड़ी तारीख मानते हैं. इसी वजह से 20 जून आज भी बंगाल की राजनीति और इतिहास दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है.
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में होने वाले ‘पश्चिम बंग दिवस’ समारोह में शामिल होंगे. यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि यह तारीख बंगाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ से जुड़ी हुई है.
यह घटना आजादी से पहले की उस घटना से जुड़ी है, जब 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा में हुए मतदान ने तय किया कि पश्चिम बंगाल भारत के साथ रहेगा. भाजपा इस तारीख को बंगाल की पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रतीक मानती है. वहीं, कुछ विपक्षी दल इसे विभाजन की दर्दनाक याद के रूप में देखते हैं. इसी कारण यह तारीख बंगाल की राजनीति में आज भी विवाद का विषय बनी हुई है.
इतिहासकारों के मुताबिक, वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत को आजाद करने और उसके विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी. लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत बंगाल प्रांत के भविष्य पर फैसला लेना था. वहां बसी आबादी भारत-पाकिस्तान को लेकर दो हिस्सों में बंटी हुई थी. बंगाल में रहने वाले मुसलमान पूर्वी हिस्से यानी नए पाकिस्तान में जाने के पक्ष में थे, जबकि हिंदू बहुल पश्चिमी हिस्सा भारत में रहना चाहता था.
आखिरकार 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा की विशेष बैठक हुई. इस बैठक में तीन अलग-अलग मुद्दों पर वोटिंग की गई. संयुक्त सत्र में अविभाजित बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है. यह प्रपोजल 126 बनाम 90 वोट से अस्वीकार हुआ.
दूसरी वोटिंग बंगाल के मुस्लिम बहुल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के विधायकों ने की. जब उनसे पूछा गया कि वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या नहीं तो 106-35 के बहुमत से अधिकतर मुस्लिम विधायकों ने अविभाजित बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने के पक्ष में वोट दिया.
तीसरी वोटिंग, गैर-मुस्लिम यानी हिंदू बहुल क्षेत्रों के सदस्यों के लिए हुई. उन्होंने 58-21 से बंगाल के विभाजन और पश्चिम बंगाल को भारत के साथ रखने के पक्ष में मतदान किया.
इन तीनों प्रस्तावों पर हुई वोटिंग ने बंगाल का विभाजन तय कर दिया. आखिरकर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ लेकिन इसके साथ ही अविभाजित बंगाल दो हिस्सों में टूट गया. राज्य का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश हो गया. वहीं पश्चिमी हिस्सा भारत में शामिल हुआ. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने हिंदू-बहुल क्षेत्रों को भारत में बनाए रखने की जोरदार वकालत की और लोगों को इस बारे में समझाया.
इस फैसले के बाद वहां दंगे भड़क उठे. पलायन कर रही आबादी पर दोनों जगह हमले किए गए, जिसमें काफी लोग मारे गए और उनकी संपत्ति भी लूट ली गई. सांप्रदायिक आधार पर हुए इस विभाजन ने ऐसा घाव दिया, जो 78 साल बाद आज भी लोगों को रह-रह कर चुभता है.
बीजेपी 20 जून को ‘पश्चिमबंग दिवस’ के रूप में मनाती है. वह इसे बंगाल की स्वतंत्र पहचान, बंगाली हिंदू संस्कृति के संरक्षण और भारत में विलय की उपलब्धि के रूप में प्रचारित करती है. हाल ही में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने इसे आधिकारिक राज्य दिवस घोषित किया है, जिसके तहत स्कूलों-कॉलेजों में कार्यक्रम होंगे. पीएम मोदी का दौरा भी इस आयोजन को राष्ट्रीय महत्व देता है. वे पीएम-किसान किस्त, कृषि, रेलवे और मत्स्य पालन से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे.
वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और कुछ अन्य दल इसे विभाजन की त्रासदी से जोड़ते हैं. टीएमसी का मानना है कि 20 जून विभाजन, दंगे और विस्थापन की याद दिलाता है. कई इतिहासकार भी इसे साम्प्रदायिक विभाजन की राजनीति से जोड़कर देखते हैं. पूर्व की ममता सरकार ने इससे पहले पूला बोइशाख (बंगाली नववर्ष) को राज्य दिवस मानने का प्रस्ताव रखा था.
इन विवादों के बावजूद 20 जून का दिन बंगाल के लिए खास अहमियत रखता है. इसी तारीख पर पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, जो अपने आप में कई संदेश भी दे रहा है. वह संदेश ये है कि लोग अपने इतिहास को न भूलें कि यह आजादी कितनी मुश्किलों और संघर्षों के बाद मिली है. अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त लोगों को जागरूक नहीं करते तो पश्चिम बंगाल आज की तारीख में मौजूदा बांग्लादेश का हिस्सा होता और उन्हें भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की तरह दुर्दशा झेलनी पड़ती.