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बोर्ड परीक्षा में 33% पर होते हैं पास, फिर संसद सत्र की प्रोडक्टिविटी 29% क्यों रही! देश को हुए 130 करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार कौन?

Parliament Monsoon Session 2026 Productivity Report: संसद का मानसून सत्र बुरी तरह हंगामे का शिकार हो गया है. इस सत्र में किसी भी सार्थक मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी. जिसके चलते 9 विधेयक बिना किसी चर्चा के पास हो गए. उनमें से एक बिल तो महज 2 मिनट में पास कर दिया गया. यही नहीं, पूछे गए 380 सवालों में से महज 2 सवाल ही पूछे जा सके.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 13, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:54 PM IST
बोर्ड परीक्षा में 33% पर होते हैं पास, फिर संसद सत्र की प्रोडक्टिविटी 29% क्यों रही! देश को हुए 130 करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार कौन?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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