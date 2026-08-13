/बोर्ड परीक्षा में 33% पर होते हैं पास, फिर संसद सत्र की प्रोडक्टिविटी 29% क्यों रही! देश को हुए 130 करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार कौन?

संसद के भीतर भी इसी तरह हंगामा जारी रहा. आख़िरी दिन तो लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 3 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब सिर्फ 1 घंटे. इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई. कड़वाहट इतनी ज़्यादा रही कि विपक्ष ने सत्र संपन्न होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया. संसद का काम-काज न चलने के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं.