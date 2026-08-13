/बोर्ड परीक्षा में 33% पर होते हैं पास, फिर संसद सत्र की प्रोडक्टिविटी 29% क्यों रही! देश को हुए 130 करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार कौन?

Parliament Monsoon Session 2026 Productivity News: हंगामे और ड्रामे के साथ शुरू हुआ मानसून सत्र हंगामे और ड्रामे के साथ ही आज खत्म हो गया. आपको जानना चाहिए कि इस मानसून सत्र की परीक्षा में सांसदों का रिजल्ट क्या रहा. संसद के प्रतिनिधियों को कितने प्रतिशत मार्क्स आए. जनता का करोड़ों रुपये खर्च करने वाले नेताओं ने कितने पैसे का काम किया और कितने करोड़ रुपये सिर्फ हंगामे में फूंक दिए.
इस हंगामे और ड्रामे के बीच जो कुछ क़ानून बने, उस पर चर्चा नहीं हुई. मतलब क़ानून बनाने से पहले जो गहन समीक्षा होती है, क़ानून के हर पहलू पर जो बारीक चर्चा होती है, जो सुझाव दिए जाते हैं, वो ग़ायब थे.
गुरुवार को मानसून सत्र ख़त्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने उसका रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखा. इसके मुताबिक़ मानसून सत्र में लोकसभा का काम-काज यानी प्रोडक्टिविटी केवल 19% रही जबकि राज्यसभा की 39%. दोनों का औसत माना जाए तो मानसून सत्र में संसद की प्रोडक्टिविटी केवल 29% रही.
CBSE की बोर्ड परीक्षा में भी पास करने के लिए न्यूनतम 33% मार्क्स चाहिए. लेकिन संसद में उतना भी काम-काज नहीं हुआ. यही वजह है कि हम इसे नाकाम सत्र कह रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे- संसद में विवाद हो सकते हैं, लेकिन संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए. बहस लोकतंत्र की आत्मा है.
अटल जी हमेशा संसद में गंभीर बहस, संवाद और असहमतियों के बीच भी मर्यादा बनाए रखने के पक्षधर थे. उनका मानना था कि लोकतंत्र शोरगुल से नहीं, बल्कि सार्थक संवाद और आदरभाव से चलता है. लेकिन मानसून सत्र के दौरान ज़्यादातर समय न तो सार्थक संवाद दिखा, न ही एक-दूसरे के प्रति आदरभाव. इनकी जगह शोरगुल और हंगामे को बोलबाला रहा. संसद सत्र के दौरान कई मौक़ों पर पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने-सामने हो गए.
आज भी संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया. एक-दूसरे के ख़िलाफ़ नारे लगाए, छींटाकशी की, प्लेकार्ड और बैनर लहराए. नारेबाज़ी धीरे-धीरे भिड़ंत में बदलने लगी तो संसद की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने मोर्चा संभाला. मानसून सत्र में ये पहली बार नहीं हुआ है. ऐसा लगता है कि आमने-सामने की ये भिड़ंत न्यू नॉर्मल हो गई है.
संसद के भीतर भी इसी तरह हंगामा जारी रहा. आख़िरी दिन तो लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 3 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब सिर्फ 1 घंटे. इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई. कड़वाहट इतनी ज़्यादा रही कि विपक्ष ने सत्र संपन्न होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया. संसद का काम-काज न चलने के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं.
मानसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं. सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है. दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है. यानी एक दिन में सामान्य रूप से 6 घंटे सदन की कार्यवाही चलती है.
#DNAमित्रों | हंगामा में 100, ड्रामा में 100.. काम में 'जीरो'
19 दिन में 11 बिल बिना चर्चा के पास क्यों?
मॉनसून सत्र का Exam खत्म.. अब रिजल्ट देखिए#DNA #DNAWithRahulSinha #MonsoonSession #Parliament #BJP #Congress@rahulsinhatv pic.twitter.com/cm4qOSxfVc
— Zee News (@ZeeNews) August 13, 2026
इस हिसाब से लोकसभा में 19 दिनों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी चाहिए थी. लेकिन हुई केवल 17 घंटे 30 मिनट. यानी एक दिन में सिर्फ़ 55 मिनट. सोचिए, एक दिन में कम से कम 6 घंटे काम होना चाहिए लेकिन एक घंटे भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चली. लोकसभा की एक घंटे की कार्यवाही का खर्च 75 लाख रुपये आता है. इस हिसाब से जनता के क़रीब 72 करोड़ रुपये बर्बाद हुए.
वहीं राज्यसभा में 114 घंटे में से केवल 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ. यानी 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही चली. इस हिसाब से जनता के क़रीब 58 करोड़ रुपये बर्बाद हुए.
कुल मिलाकर सदन की कार्यवाही न चलने के कारण मानसून सत्र में 130 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. ये जनता का पैसा था. आपका पैसा था. लेकिन सांसदों ने हंगामे और ड्रामे में इसे बर्बाद कर दिया.
प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है जहां जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं. लोकसभा में प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे के बीच होता है जबकि राज्यसभा में दोपहर 12 से 1 बजे के बीच. हर दिन 1 घंटे के हिसाब से दोनों सदन में 19-19 घंटे प्रश्नकाल चलना चाहिए था. लेकिन चला कितना, ये भी आपको जानना चाहिए. लोकसभा में सिर्फ़ 12 मिनट जबकि राज्यसभा में सिर्फ़ 2 घंटे 18 मिनट.
सोचिए, ये जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का समय है लेकिन हंगामे से फुर्सत मिलेगी तब तो उन सवालों को उठाया जाएगा. लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं. यानी 19 दिनों में 380 सवालों के जवाब मिल सकते थे. लेकिन जब कुल मिलाकर लोकसभा में 12 मिनट ही प्रश्नकाल चला तो सवाल कितने पूछे जाते और जवाब कहां से मिलते.
इसका खामियाजा उन सांसदों को ज़्यादा भुगतना पड़ता है, जो निर्दलीय हैं या जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं. पहली बार सांसद बने नेता भी इस हंगामे से परेशान रहे. उनके लिए प्रश्नकाल ही सबसे बड़ा मंच होता है. लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौक़ा ही नहीं मिल पाया.
बार-बार स्थगित होते सदन और हंगामे के बीच मानसून सत्र में सिर्फ 12 बिल पास हो पाए. जिस तरह पास हुए, ये तो और भी चिंताजनक है. लोकसभा में 12 में से 11 बिल बिना चर्चा के पास हो गए. केवल एक बिल पर चर्चा हुई. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि ये बिल कितनी देर में पास हुए.
Supreme Court Judges Bill को Lok Sabha में 4 मिनट में पास कर दिया गया. Registration of Births and Deaths Bill को भी 4 मिनट में पारित किया गया. वहीं MSME Development Bill और Taxation and Other Laws Bill को 3-3 मिनट में पास किया गया.
Bankers' Books Evidence Bill को 5 मिनट, Kerala Name Change Bill को 4 मिनट और Mines and Minerals Amendment Bill को 5 मिनट मिले. सिर्फ़ एंटी-पेपर लीक बिल ही ऐसा था जिस पर लंबी चर्चा हुई. लोकसभा में इस पर 10 घंटे 55 मिनट बहस हुई.
कुल मिलाकर लोकसभा में 12 बिल पर क़रीब 12 घंटे चर्चा हुई लेकिन इनमें से 10 घंटे 55 मिनट सिर्फ़ एंटी पेपर लीक बिल को मिले. बाक़ी 11 बिल 65 मिनट में पास हो गए. यानी एक बिल पर 6 मिनट से भी कम.
यानी जब सवाल पूछने थे तो सदन नहीं चला और जब कानून पास करने थे तो चर्चा ही नहीं हुई. सोचिए, जब संसद में विधेयकों पर चर्चा ही नहीं होगी, तो इनकी खूबियों और खामियों का पता कैसे चलेगा. जल्दबाज़ी में बना क़ानून संसदीय परंपरा के हिसाब से भी ठीक नहीं है. लेकिन संसद सत्र की इस नाकामी को कांग्रेस उपलब्धि बता रही है.