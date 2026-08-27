/जब चाहा, गोलियों से भुनवा दिया... पंजाब-हरियाणा के सिंगर-एक्टर क्यों गैंगस्टर्स के निशाने पर आ जाते हैं?

Ankit Baliyan Murder Case: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की दिन-दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. ये कोई नई बात नहीं है. हम आए दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित पंजाब से ऐसी खबर सुना करते हैं कि फलां सिंगर को गैंगस्टर्स ने गोली मार दी. फिलहाल अंकित कोई इतना बड़ा नाम नहीं था कि कोई क्रिमिनल गैंग उसे अपना निशाना बनाए. इसके पहले पंजाब के लोकप्रिय सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी गैंगस्टर्स की गोलियों का शिकार हुए थे. इसके अलावा कई और सिंगर भी गैंगस्टर्स के निशाने पर आ चुके हैं. आखिर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित पश्चिमी यूपी के सिंगर्स को लेकर गैंगस्टर्स इतनी आसानी से वारदात को अंजाम कैसे दे देते हैं? इन हत्याओं से एक बात तो क्लियर है कि ये अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं, इन्हें किसी भी बात का डर नहीं है. इन अपराधियों पर आखिर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पाती है. आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर इन राज्यों में गैंगस्टर्स के निशाने पर सिंगर्स क्यों आते हैं?
नए सिंगर्स अपने म्यूजिक एल्बम के गानों में हिंसा और गन कल्चर को बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं. बहुत जल्दी से नेम और फेम के चक्कर में लोकल गैंगस्टर्स के नाम अपने एल्बम में जिक्र करते हैं. जब वो अपने अलबम में इन अपराधियों को अपना आइकॉन दिखाने की कोशिश करते हैं तो यही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है. जैसे ही ये सिंगर एक गैंग के लोगों की तारीफ करते हैं वो दूसरे धड़े के गैंग को अपना दुश्मन बना बैठते हैं. अंकित बालियान हत्याकांड में कुछ ऐसा ही मामला था. गैंग ने अंकित की हत्या के पीछे की वजह बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'गोगी के साथ जो कोर्ट में घटना हुई थी, जिसमें उसकी जान चली गई थी, उसपर अंकित ने गाना बनाया था और उनके दुश्मनों का साथ देता था'.
अंकित बालियान हत्याकांड में भी विवाद एक गाने को लेकर सामने आया. आरोप है कि गोगी गैंग के लोग अंकित के गाने से नाराज थे. गैंग के मुताबिक, उसने अदालत में गोगी की हत्या की घटना को अपने गाने के जरिए महिमामंडित किया था और उनके विरोधियों का समर्थन किया था. सोनीपत के भोलू शाहपुरिया नाम के शूटर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया. पोस्ट में अंकित के गाने को ही वारदात की वजह बताया गया.
लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे कई गैंगस्टर या उनके हैंडलर विदेश में बैठकर भारत में अपना नेटवर्क चला रहे हैं. इंटरनेट कॉलिंग और एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए कलाकारों और अन्य लोगों को धमकियां दी जाती हैं. विदेश में बैठे होने के कारण भारतीय एजेंसियों के लिए सीधे कार्रवाई करना आसान नहीं होता. ऐसे मामलों में स्थानीय शूटरों के जरिए वारदात को अंजाम दिलाया जाता है, जिससे असली साजिशकर्ता तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है.
35 वर्षीय अंकित बालियान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बंतीखेड़ा गांव के रहने वाले थे. वह लोकप्रिय हरियाणवी गायक, यूट्यूबर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर थे. देसी अंदाज के गानों, कॉमेडी और लाइफस्टाइल वीडियो ने उन्हें युवाओं के बीच खास पहचान दिलाई. उनका गाना ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ काफी चर्चित रहा. संगीत और सोशल मीडिया के अलावा वह स्थानीय स्तर पर भी सक्रिय रहते थे. अंकित फिटनेस और जिम के भी शौकीन थे. बुधवार, 26 अगस्त की शाम को लगभग 7 बजे 3-4 अज्ञात हमलावरों ने अंकित पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं एक गोली उनके सिर में भी लगी थी. इस हमले के बाद अंकित लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. आनन-फानन में जब वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात 'गोगी गैंग' के शूटर भोलू शाहपुरिया (सोनीपत) ने ली. गोगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की खुली जिम्मेदारी ली है. गोगी गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर न सिर्फ हत्या की जिम्मेदारी ली बल्कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह भी बताई. गोगी गैंग ने अपनी पोस्ट में कहा कि गोगी के साथ जो कोर्ट में घटना हुई थी, जिसमें उसकी जान चली गई थी, उसपर अंकित ने गाना बनाया था और उनके दुश्मनों का साथ देता था.