विपक्षी नेताओं में खुद को 'दिमागी नक्सल' घोषित करने की होड़ क्यों मची? ये कोई 'रणनीति' है या अंध-विरोध का एक और नमूना

Why Controversy Over Term 'Dimagi Naxal'? बीजेपी की नई टीम के बाद जो शब्द आज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो है 'दिमागी नक्सल'. पिछले 60 घंटे से ये शब्द इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि देश के कुछ नेताओं और स्वयंभू बुद्धिजीवियों के बीच खुद को 'दिमागी नक्सल' घोषित करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है. यानी 'मैं भी दिमागी नक्सल' बताने की होड़ मची है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से 'दिमागी नक्सल' शब्द का प्रयोग किया था. उन्होंने युवाओं को दिमागी नक्सल से सावधान रहने की अपील की थी. उनकी टिप्पणी के बाद सरकार के वैचारिक विरोधी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के राजनीतिक विरोधियों को प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सली कहा है. इसे युवा विरोधी टिप्पणी साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान भी शुरू हो चुका है.
इस नैरेटिव को अपने हिसाब से आकार देने के लिए कोई लिखकर तो कोई बोलकर स्वघोषणा कर रहा है कि वो दिमागी नक्सली है. इसमें पूर्व गृहमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं.ये गर्व का विषय नहीं है..देश के लिए दिमागी नक्सली शब्द घोर शर्म का विषय है और प्रधानमंत्री ने इसी तरह इसकी व्याख्या भी की है. फिर भी राजनीतिक विद्वेष में जिस तरह से कुछ लोग दिमागी नक्सल शब्द का महिमामंडन कर रहे हैं, वो चिंताजनक है.
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि 'जो समाज केवल विरोध के लिए विरोध की भाषा सीख जाता है, वह रचनात्मकता और प्रगति के मार्ग से हमेशा के लिए भटक जाता है.' दिमागी नक्सली शब्द को अलंकार की तरह अलंकृत करके गौरवान्वित होने वाले कमोबेश यही कर रहे हैं.
#DNAमित्रों | 'मैं भी दिमागी नक्सल' की होड़ में कौन-कौन? 'दिमागी नक्सल' होना..गर्व या शर्म की बात?
उदाहरण के साथ 'दिमागी नक्सल' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Naxal #MehboobaMufti #Congress @rahulsinhatv pic.twitter.com/T8WqGAAXD2
— Zee News (@ZeeNews) August 17, 2026
दिमागी नक्सल को अलंकार समझकर इसका महिमामंडन करने वालों को सबसे पहले जानना चाहिए कि इसमें दो शब्द हैं. पहला दिमागी और दूसरा नक्सल. दिमागी नक्सल को समझने से पहले नक्सल को समझना होगा. समझना होगा कि नक्सली कौन हैं, क्या हैं?
साफ-सरल और स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो नक्सली वे राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं, जो सीधे तौर पर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हथियार उठाकर युद्ध लड़ते हैं. ये देश के पवित्र संविधान और इसकी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह खारिज कर हिंसा का रास्ता अपनाते हैं. ये जनता द्वारा चुनी हुई वैध सरकार को बंदूक की नोक पर उखाड़ फेंकने के राष्ट्र-द्रोह का प्रयास करते हैं. ये देश की स्थापित प्रशासनिक, न्यायिक और कानून व्यवस्था को न मानकर जंगलों में अपनी समानांतर हिंसक सत्ता चलाते हैं. अगर संक्षेप में कहें तो जो कोई भी देश, संविधान, सरकार और व्यवस्था के खिलाफ जाकर बेगुनाहों की हत्या करता है, वही नक्सली है.
हालांकि, ये भी यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से जो आंदोलन शुरू हुआ था..चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी ने जो नक्सल क्रांति शुरू की थी, उसका उद्देश्य अलग था और आज जो नक्सली हैं, जिन नक्सलियों की बात हो रही है, वो बिल्कुल ही अलग हैं. तब गरीब किसानों और आदिवासियों को जमीन का अधिकार दिलाना उद्देश्य था और आज जिन नक्सलियों का जिक्र हो रहा है, जो कहीं नक्सली बचे हैं, वे उन्हीं गरीब और आदिवासियों के शोषण करने वाले हैं. हत्या, अपहरण और उगाही करने वाले नक्सली हैं. उन्हें किसी गरीब, किसान, आदिवासी से उतना ही मतलब है कि उनके नाम पर अपना खूनी धंधा चला रहे हैं. इसलिए उन्हें हम माफिया नक्सली का नाम देते हैं.
ये चारू मजूमदार और कानू सान्याल के सिद्धांत को जंगल की ज़मीन में गाड़कर नोटों की गड्डी पर बैठने वाले नक्सली हैं. ये वही नक्सली हैं, जिन्होंने कभी आतंकवादियों के साथ मिलकर कश्मीर की तरह देश के अलग-अलग हिस्सों को अशांत करने की साजिश रची थी. जिन्होंने कश्मीरी आतंकियों से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी.
इन नक्सलियों ने सान्याल और मजूमदार की विचारधारा को जंगल में गाड़ दिया और हथियार लेकर लड़ते रहे, उन्हें बौद्धिक खुराक देने वाले ही दिमागी नक्सली होते हैं. करीब 6 दशक बाद जो नक्सली खत्म हो चुके हैं, उन्हें वैचारिक ऑक्सीजन देकर जीवित करने वाले ही दिमागी नक्सली हैं. बताइए कि जो लोग ‘मैं हूं दिमागी नक्सली..मैं हूं दिमागी नक्सली’ की होड़ में लगे हैं..क्या वे उसी विचारधारा के वाहक हैं, जिन्होंने केवल 2004 से 2014 के बीच ही देश में साढ़े 17 हजार खूनी हमले किए थे? क्या वे संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं?
कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि दिमागी नक्सलवाद जैसी नस्ल के लोग बीजेपी में मिलते हैं, कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं हैं. दिमागी नक्सल पर टिप्पणी करने से पहले इमरान मसूद साहब ने शायद अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदम्बरम का सार्वजनिक घोषणा-पत्र नहीं पढ़ा. अगर पढ़ा होता, तो ऐसी टिप्पणी बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि पी. चिदम्बरम देश के पहले स्वघोषित दिमागी नक्सली हैं.
इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर की है. साफ शब्दों में स्पष्ट लिखा है कि "मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है!" खुद को दिमागी नक्सली घोषित करने पर गौरवान्वित होने वाले पी. चिदम्बरम साहब वही हैं, जिन्होंने सरकारी स्तर पर सबसे पहले भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था. पी. चिदम्बरम विषैले शब्दों के प्रयोगधर्मी रहे हैं, ये तो सर्वविदित है, लेकिन अंध विरोध में स्मृतिलोप के शिकार भी हो चुके हैं. वो देश पहली बार देख रहा है.
सरकार विरोधी नैरेटिव को दिमागी नक्सल की थ्योरी में आगे बढ़ाने वाले पी. चिदम्बरम शायद भूल गए हैं कि इन्हीं नक्सलियों ने देश के 12 हजार से अधिक लोगों की हत्या की है. वे शायद भूल रहे हैं कि नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया था. नक्सलियों ने उसी छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में CRPF के 76 जवानों को शहीद कर दिया था. जिस सरकार में वे गृह मंत्री थे, उसी सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को "देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती" बताया था. उनके गृहमंत्री रहते हुए सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट चलाया था और आज वही पी. चिदम्बरम कह रहे हैं कि वे दिमागी नक्सली हैं. इसे क्या कहेंगे? ये सियासी विरोध की पराकाष्ठा है.
चिदम्बरम साहब की सरकार से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है और मुद्दों पर विरोध भी होना चाहिए. लेकिन सियासी विरोध करते-करते खुद को नक्सली बता देना, दिमागी नक्सल होने पर गर्व करना ये गौरव की बात नहीं है. ये शत प्रतिशत शर्म की बात है. ये कोई उपमा नहीं है. ये गंदगी है. खुद को नक्सल का दिमाग कहना 'बैज ऑफ ऑनर' नहीं है क्योंकि नक्सली अपराधी हैं. नक्सली हथियार से देश के सुरक्षाकर्मियों और देशवासियों को लहूलुहान करते रहे हैं और दिमागी नक्सली अपनी शातिर बुद्धि से साजिश रचकर नक्सलियों को बौद्धिक ऑक्सीजन देते रहे हैं. इसीलिए पूर्व गृहमंत्री की दिमागी नक्सल वाली स्वीकारोक्ति पर सरकार और बीजेपी हमलावर है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) हर भारतीय को बोलने और सरकार की नीतियों से असहमत होने का पूरा अधिकार देता है. लेकिन अनुच्छेद 19(2) सरकार को यह शक्ति देता है कि यदि कोई बात भारत की संप्रभुता,अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालती है, तो उस पर कानूनी रोक लगाई जा सके.
सरकार की आलोचना करना नागरिक का अधिकार है, लेकिन स्थापित व्यवस्था और राष्ट्र को नष्ट करने की भाषा बोलना देशद्रोह है. जिस तरह सरकार के विरोध में खुद को दिमागी नक्सली कहकर नक्सलियों का स्तुतिगान किया जा रहा है..उसे बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता है. पी. चिदम्बरम की तरह देश के और भी कई नेता हैं, जो खुद को दिमागी नक्सली घोषित करने में जुटे हैं.
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जो 6 बार संवैधानिक पद की शपथ ले चुकी हैं, वे कह रही हैं कि वो दिमागी नक्सली हैं. अरविंद केजरीवाल..जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं..वो कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सली हूं. केजरीवाल ने पहले आरोप लगाया कि सरकार से सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सली कहा जा रहा है और फिर खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया.
मोदी सरकार के मंत्री ने उदाहरण देकर दिमागी नक्सल की व्याख्या की है. किरेन रिजिजू ने कहा कि दिमागी नक्सल वे लोग हैं, जो खुले तौर पर माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को मानने से इनकार करते हैं. इसमें वे लोग शामिल हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और जम्मू-कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं. वे लोग भी दिमागी नक्सली हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग करने के लिए रणनीतिक 'चिकन नेक' को काटने की वकालत करते हैं.
मतलब विपक्ष या सरकार से शांतिपूर्वक सवाल पूछने वाला कोई भी पक्ष दिमागी नक्सली नहीं है, बल्कि दिमागी नक्सली वे हैं, जो राष्ट्र की एकता-संप्रभुता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं. जो भटके हुए लोगों के दिमाग में बौद्धिक जहर भर रहे हैं. जो बुद्धिविलास के नाम पर अराजकता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहे हैं. जो वैचारिक मतभेद के कारण दिमाग लगाकर साजिश रचते हैं, वे दिमागी नक्सली हैं.
सोचिए, जो लोग सोशल मीडिया पर लिखकर, बोलकर खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर रहे हैं..क्या वे सही कर रहे हैं? इससे पहले अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग होता था. इस बार दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग हो रहा है. अर्बन नक्सल और दिमाग नक्सली में क्या फर्क है, उसे भी समझना चाहिए.
ये जो अर्बन नक्सल हैं, वो मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ लेकर सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध करते थे और ये दिमागी नक्सल राष्ट्र को बांटने वाली विचारधारा का शातिराना अंदाज़ में समर्थन करते हैं. जो अर्बन नक्सल हैं, वे नक्सलियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने, कोर्ट से उन्हें राहत दिलाने और उनके संगठनों के लिए परदे के पीछे से आर्थिक मदद जुटाने का नेटवर्क चलाते थे और दिमागी नक्सल बुद्धविलास के नाम पर देश तोड़ने की पैरवी करने वालों को निर्दोष बताते हैं.
अर्बन नक्सल विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सोशल मीडिया के जरिए से देश के युवाओं को देश की संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ भड़काने का काम करते थे और दिमागी नक्सली सार्वजनिक सभाओं में सनातन का अपमान करते हैं. अर्बन नक्सल अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की छवि को एक 'दमनकारी सत्ता' के रूप में पेश करते थे, ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा सके और दिमागी नक्सल भी कमोबेश यही करते हैं.
अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल के नाम में यही फर्क दिख रहा है. जब अर्बन नक्सल की बात होती थी, तो लोग खुद की पहचान छिपाते थे, लेकिन दिमागी नक्सली का जिक्र होते ही सेल्फ डेक्लेयरेशन की होड़ लग गई है.
जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई थी, उसी तरह सोशल मीडिया पर "दिमागी नक्सल पार्टी" बना दी गई है. 24 से 48 घंटों के भीतर ही इसके इंस्टाग्राम हैंडल पर 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स जुड़ गए. सोचिए, ये कौन लोग हैं, जो हिंसा के पर्याय रहे नक्सली शब्द को विभूषण की तरह प्रयोग कर रहे हैं? उसका समर्थन कर रहे हैं. इनमें से कई ऐसे होंगे, जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि नक्सली होते कौन हैं. दिमागी नक्सल होता क्या है.
बताइए कि जो देश छह दशक तक नक्सलियों के खिलाफ लड़ता रहा है, 180 जिलों में जिसका आतंक था, उसे समेटकर शून्य पर ला दिया, उसी देश के लोग अगर खुद को दिमागी नक्सली कहकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसी इमेज बन रही है? सरकार का विरोध करते-करते क्या हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नक्सली सही थे? क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश की पहचान कभी कॉकरोच के रूप में होगी, तो कभी दिमागी नक्सल के रूप में? क्या गांधी और बुद्ध के देश में लोगों को खुद को किसी भी तरह का नक्सली बताकर गौरवान्वित होना चाहिए?
ये जो दिमागी नक्सली को उपमा और मेडल की तरह प्रयोग कर रहे हैं..वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और सरकार विरोधी नैरेटिव सेट करने के चक्कर में देश विरोधी संदेश दे रहे हैं. ये बिल्कुल भी उचित नहीं है. पूरे देश को इससे बचना चाहिए.