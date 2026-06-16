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विपक्षी नेताओं में खुद को 'दिमागी नक्सल' घोषित करने की होड़ क्यों मची? ये कोई 'रणनीति' है या अंध-विरोध का एक और नमूना

What is 'Dimagi Naxal'? पीएम मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को 'दिमागी नक्सल' से सावधान रहने की अपील के बाद विपक्षी नेताओं में खुद को 'दिमागी नक्सल' घोषित करने की होड़ मची है? चिदंबरम से लेकर केजरीवाल और महबूबा तक खुद को दिमागी नक्सल बता चुके हैं. आखिर यह कोई 'रणनीति' है या अंध-विरोध का एक और नमूना.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 18, 2026, 01:06 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:06 AM IST
विपक्षी नेताओं में खुद को 'दिमागी नक्सल' घोषित करने की होड़ क्यों मची? ये कोई 'रणनीति' है या अंध-विरोध का एक और नमूना

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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