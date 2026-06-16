विपक्षी नेताओं में खुद को 'दिमागी नक्सल' घोषित करने की होड़ क्यों मची? ये कोई 'रणनीति' है या अंध-विरोध का एक और नमूना

सरकार विरोधी नैरेटिव को दिमागी नक्सल की थ्योरी में आगे बढ़ाने वाले पी. चिदम्बरम शायद भूल गए हैं कि इन्हीं नक्सलियों ने देश के 12 हजार से अधिक लोगों की हत्या की है. वे शायद भूल रहे हैं कि नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया था. नक्सलियों ने उसी छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में CRPF के 76 जवानों को शहीद कर दिया था. जिस सरकार में वे गृह मंत्री थे, उसी सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को "देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती" बताया था. उनके गृहमंत्री रहते हुए सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट चलाया था और आज वही पी. चिदम्बरम कह रहे हैं कि वे दिमागी नक्सली हैं. इसे क्या कहेंगे? ये सियासी विरोध की पराकाष्ठा है.