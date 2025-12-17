ट्रंप चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे रूस-यूक्रेन शांति समझौता होने के कगार पर, फिर क्यों नहीं रुक रही जंग? ये हैं मुख्य अड़चनें

Why Russia Ukraine war not stop key obstacles: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2025 में बर्लिन में हुई उच्चस्तरीय वार्ताओं के बाद दावा किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने वाला शांति समझौता पहले से कहीं अधिक करीब है. उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बातचीत को "बहुत अच्छा" बताया और कहा कि अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी संपर्क में है. ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ डिनर मीटिंग में फोन पर हिस्सा लिया और ज़ेलेंस्की से लंबी चर्चा की. हालांकि, जमीनी स्तर पर युद्ध अभी भी जारी है. रूसी हमले हो रहे हैं, यूक्रेनी ड्रोन जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, और कोई तत्काल युद्धविराम नजर नहीं आ रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय मुद्दों और सुरक्षा गारंटी पर गहरे मतभेदों के कारण समझौता अभी दूर है. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

बर्लिन वार्ता में क्या हुआ?

सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बर्लिन में 14-15 दिसंबर 2025 को दो दिनों तक शांति वार्ता पर गहन बातचीत हुई. अमेरिकी पक्ष से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने नेतृत्व किया. यूक्रेन की ओर से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके मुख्य वार्ताकार रुस्तम उमरोव मौजूद थे. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने वार्ता की मेजबानी की. यूरोपीय नेता जैसे फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के कीयर स्टार्मर, इटली की जॉर्जिया मेलोनी आदि भी शामिल हुए.

पहली बार वास्तविक शांति प्रक्रिया की संभावना?

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा गारंटी और अन्य मुद्दों पर काफी प्रगति हुई है. ज़ेलेंस्की ने वार्ता को "उत्पादक" बताया और कहा कि अब पांच अलग-अलग दस्तावेजों पर काम चल रहा है, जिनमें अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी शामिल हैं. यूरोपीय नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर यूक्रेन को "मजबूत सुरक्षा गारंटी" देने और आर्थिक पुनर्निर्माण में अमेरिका के साथ सहयोग का वादा किया. जर्मन चांसलर मर्ज़ ने कहा कि यह 2022 के बाद पहली बार है जब वास्तविक शांति प्रक्रिया की संभावना नजर आ रही है.

प्रस्तावित शांति योजना की मुख्य बातें

अमेरिका समर्थित योजना के नए संस्करण में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:

सुरक्षा गारंटी: नाटो के आर्टिकल 5 जैसी मजबूत गारंटी, जिसमें रूस के फिर हमले की स्थिति में अमेरिका और यूरोप मदद करेंगे. हालांकि, यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक तैनात नहीं होंगे. यूक्रेन ने नाटो सदस्यता की मांग छोड़ने की इच्छा जताई है.

बहुराष्ट्रीय बल: यूरोपीय नेतृत्व वाली फोर्स यूक्रेन के हवाई और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करेगी, अमेरिका समर्थन देगा.

युद्धविराम निगरानी: अमेरिका इसकी निगरानी करेगा.

यूक्रेन की सेना: शांति के बाद भी 8 लाख सैनिकों वाली मजबूत सेना रखने में मदद.

आर्थिक सहायता: यूक्रेन का पुनर्निर्माण और यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन.

ये प्रावधान यूक्रेन को रूस के भविष्य के हमलों से बचाने के लिए हैं, लेकिन रूस ने अभी तक इन पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

मुख्य अड़चनें अभी भी बाकी

सकारात्मक बयानों के बावजूद, दो बड़ी बाधाएं बरकरार हैं.

डोनबास क्षेत्र का भविष्य: रूस कब्जे वाले पूरे डोनबास (डोनेट्स्क और लुहान्स्क) पर नियंत्रण चाहता है, जिसमें यूक्रेन के अभी नियंत्रित हिस्से भी शामिल हैं. अमेरिका ने "फ्री इकोनॉमिक जोन" का प्रस्ताव दिया, जो डीमिलिटराइज्ड होगा और रूसी नियंत्रण में नहीं रहेगा. लेकिन ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट कहा कि डोनबास को रूस के हवाले नहीं किया जाएगा. वे इसे यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं और कोई भी समझौता जनमत संग्रह पर निर्भर करेगा.

सुरक्षा और विदेशी सैनिक: रूस यूक्रेन में किसी विदेशी फोर्स का विरोध करता है और नाटो सदस्यता पूरी तरह त्यागने की मांग करता है. क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस "असली शांति" चाहता है, न कि अस्थायी युद्धविराम. रूस को प्रस्तावों का पूरा विवरण अभी नहीं मिला है. इसके अलावा, रूस युद्धक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह बातचीत में अधिक मांगें रख सके.

डोनबास को यूक्रेन का 'कलेजा' क्यों कहा जाता है?

डोनबास (डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्र) यूक्रेन का औद्योगिक हृदय है. युद्ध से पहले यह क्षेत्र यूक्रेन के कुल जीडीपी का लगभग 15-20% योगदान देता था. यहां बड़े पैमाने पर कोयला खदानें, इस्पात कारखाने, धातु उद्योग और रासायनिक संयंत्र हैं, जो वैश्विक निर्यात करते थे. डोनबास की काली मिट्टी और खनिज संसाधन इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं. युद्ध ने इन उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यह अभी भी यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

रूस डोनबास पर कब्जा क्यों चाहता है?

रूस डोनबास को कई कारणों से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है. जिनकी मुख्यें वजहें ये निम्न हैं.

आर्थिक महत्व: यहां विशाल कोयला भंडार और भारी उद्योग हैं. सोवियत काल से यह क्षेत्र रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहा है. रूस इसे अपने नियंत्रण में लेकर संसाधनों का लाभ उठाना चाहता है.

रणनीतिक और सैन्य महत्व: डोनबास पर कब्जा रूस को क्रीमिया तक जमीन का गलियारा (लैंड ब्रिज) देता है. यह यूक्रेन को कमजोर करता है और रूस के लिए बफर जोन बनाता है.

जातीय और सांस्कृतिक कारण: क्षेत्र में बड़ी संख्या में रूसी भाषी आबादी रहती है. पुतिन इसे "रूसी बोलने वालों की रक्षा" का बहाना बनाते हैं और इसे ऐतिहासिक रूप से रूस का हिस्सा बताते हैं.

प्रतीकात्मक और राजनीतिक: पुतिन के लिए डोनबास पर पूर्ण नियंत्रण उनकी "विजय" का प्रतीक है. 2022 में रूस ने डोनेट्स्क और लुहान्स्क को औपचारिक रूप से अपने में मिला लिया था. इसलिए रूस शांति वार्ताओं में डोनबास के पूरे क्षेत्र (यूक्रेन के अभी नियंत्रित हिस्सों सहित) पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है.

डोनबास क्षेत्र का भविष्य क्या है?

दिसंबर 2025 तक डोनबास शांति वार्ताओं की सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है. हाल की बर्लिन वार्ताओं (ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता में) में अमेरिका ने कुछ प्रस्ताव दिए, जैसे डोनबास को "फ्री इकोनॉमिक जोन" बनाना या सीमित स्वायत्तता, लेकिन रूस पूर्ण नियंत्रण मांग रहा है. ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट कहा है कि यूक्रेन डोनबास का कोई हिस्सा नहीं छोड़ेगा और इसे रूस को सौंपना अस्वीकार्य है. वर्तमान में रूस डोनबास के बड़े हिस्से पर कब्जा रखता है, लेकिन यूक्रेन कुछ क्षेत्रों में लड़ रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, क्षेत्रीय मुद्दों पर सहमति के बिना कोई स्थायी शांति समझौता मुश्किल है. रूस सैन्य रूप से आगे बढ़कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी और क्षेत्र वापसी पर जोर दे रहा है. फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है. युद्ध जारी रह सकता है या लंबी वार्ताएं हो सकती हैं.

आगे की क्या है योजना?अमेरिकी दूत अब संशोधित प्रस्ताव रूस को सौंपेंगे. ज़ेलेंस्की ने कहा कि दस्तावेज जल्द तैयार हो सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में क्रिसमस तक युद्धविराम की संभावना जताई गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि डोनबास जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सहमति के बिना समझौता मुश्किल है. रूस की ओर से अभी कोई लचीलापन नहीं दिख रहा, और युद्ध जारी रहने की आशंका बनी हुई है. अंततः, शांति के लिए सभी पक्षों को महत्वपूर्ण समझौते करने होंगे, लेकिन फिलहाल अनिश्चितता बरकरार है. जो होगा यह समय बताएगा.