Explainer: इमरान क्यों शहबाज और जनरल मुनीर की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं? निगलते बन रहे न उगलते

Shahbaz and Munir against Imran Khan News: पाकिस्तान की राजनीति में पिछले 24 घंटे से तूफान मचा हुआ है. अफगान मीडिया के मुताबिक, इमरान खान को अडियाला जेल में सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है. वहीं पाकिस्तान मीडिया इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि उनके सपोर्टर जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. इमरान खान जीवित हैं या नहीं, इस पर कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान आखिर क्यों शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं.

जेल, केस, पाबंदियां, मीडिया ब्लॉक समेत तमाम उपाय करने के बावजूद आखिरकार उनका असर कम क्यों नहीं हो पाया. उन्हें जितना रोका गया, वे उतने जोर से फिर राजनीति में वापस लौटे. यह बात सत्ता और सेना दोनों को असहज करती रही है.

मौजूदा ‘पावर स्ट्रक्चर’ को चुनौती देने वाले नेता

इमरान खान आज पाकिस्तान के ‘पावर स्ट्रक्चर’ को सबसे सीधे चुनौती देने वाला चेहरा बने हुए हैं. देश में आमतौर पर सत्ता और सेना साथ-साथ चलती हैं. लेकिन इमरान ने इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश की. प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई मौकों पर सेना को खुले तौर पर घेरा. अधिकारियों की नियुक्तियों पर मतभेद से लेकर विदेश नीति तक, वो सेना की लाइन से अलग चले. परिणाम वही हुआ, जो पाकिस्तान में होता आया है. उनकी पीएम की कुर्सी चली गई और केसों का अंबार लग गया.

वहीं पीएम शहबाज शरीफ की परेशानी अलग है. वो सत्ता में हैं, लेकिन नैरेटिव आज भी इमरान के इर्द-गिर्द घूमता है. पाकिस्तान में जब महंगाई बढ़ती है या लोग परेशान होते हैं तो विरोध का निशाना सीधे शहबाज बनते हैं. वहीं राहत की उम्मीद सिर्फ इमरान से जुड़ी दिखती है. यही सरकार को सबसे ज़्यादा चुभता है. जनता की नजर में गलतियों का बोझ सरकार उठाती है, लेकिन विकल्प की उम्मीद इमरान खान हैं.

पाकिस्तानी सेना के लिए ‘अनियंत्रित वेरिएबल’ नेता

इमरान की लोकप्रियता सड़कों पर दिखाई देती है. गिरफ्तारी के दिनों में जैसे-जैसे दमन बढ़ा, समर्थन भी उतना ही फैला. सोशल मीडिया पर इमरान अकेले ही पूरी सरकार के बराबर दिखते हैं. उनकी पार्टी पर बैन लगाकर नेताओं को तोड़ा गया. उनसे चुनाव चिह्न छीना लिया गया. इसके बावजूद लोग उनका नाम लेना नहीं छोड़ते. यही वजह है कि शहबाज सरकार चाहकर भी उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म नहीं कर पा रही. जेल में बंद आदमी (इमरान खान) विपक्ष से ज्यादा जगह जनता की बातों में हो, तो सत्ता का बेचैन होना लाजमी है.

अब सेना की नजर से देखें तो इमरान एक ‘अनियंत्रित वेरिएबल’ बन गए हैं. जनरल आसिम मुनीर की कमान के बाद सेना ने स्थिरता और नियंत्रण की नीति अपनाई. लेकिन इमरान उसकी सबसे बड़ी रुकावट हैं. उनकी रैलियां, उनके बयान और पकड़, सब संकेत देते हैं कि वे सिस्टम को चुनौती देने का माद्दा रखते हैं. जबकि सेना नहीं चाहती कि कोई नेता सार्वजनिक रूप से उनसे टकराने की हिम्मत करे. जनरलों को इमरान की बात नहीं सुहाती कि 'ताकत जनता में है, बैरक में नहीं.'

इमरान को छोड़ने से क्यों डर रही सरकार?

यही टकराव आज की राजनीति का मुख्य मुद्दा बन चुका है. सत्ता चाहती है कि एक ही शक्ति तय करे कि पाकिस्तान किस दिशा में जाएगा. जबकि इमरान चाहते हैं कि यह फैसला जनता करे. ये दो विचार एक-दूसरे के विरोधी हैं. इसी वजह से टकराव लगातार बना हुआ है और सरकार-सेना की नजरों में इमरान एक विलेन.

शहबाज और मुनीर की दूसरी चिंता चुनावी गणित है. अगर इमरान बाहर आते हैं तो सड़कों पर भीड़ किसके साथ होगी, इसका जवाब सबको पता है. यही डर है कि उनकी एक रैली सरकार की महीनों की प्लानिंग पर भारी पड़ सकती है. कई विश्लेषक कहते हैं कि आज इमरान जेल में नहीं बल्कि बाहर होते तो सत्ता समीकरण ही बदल जाता. यही सोच सत्ता को चैन से नहीं रहने देती.

‘नैरेटिव कंट्रोल’ छीन चुके हैं इमरान खान

एक और कारण है और वे ये है कि इमरान खान जेल में होने के बावजूद ‘नैरेटिव कंट्रोल’ छीन चुके हैं. पाकिस्तान में हर बड़ी खबर, हर बहस, हर टीवी शो का केंद्र वही हैं. सेना और सरकार दोनों चाहें तो महीनों की प्लानिंग कर लें, लेकिन जनता के मन में सवाल वही रहता है - इमरान कब लौटेंगे? यही सवाल खुद में शक्ति है और यही दोनों पक्षों को असहज करता है.

पाकिस्तान कई बार नेताओं से भरा दिखा है, लेकिन करिश्मे वाले चेहरों की कमी रही. इमरान वह खाली जगह भरते हैं. उनका अतीत क्रिकेट सुपरस्टार का रहा. उनके समर्थक उन्हें ईमानदार बताते हैं. वह विरोध का चेहरा और उम्मीद की भाषा बोलते हैं. यह उन्हें सिर्फ नेता नहीं, एक भावनात्मक प्रतीक बना देता हैऔर किसी प्रतीक से लड़ना सत्ता के लिए सबसे मुश्किल होता है.

विचार से लड़ने की सबसे बड़ी चुनौती

इसलिए उनके समर्थक अक्सर कहते हैं कि इमरान खान अभी सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक विचार हैं. एक चुनौती हैं. एक वैकल्पिक पाकिस्तान की कल्पना हैं. ऐसे में जब कोई व्यक्ति ‘विचार’ बन जाए, तो जेल की दीवारें भी उसे रोक नहीं पातीं. यही वजह है कि आज भी इमरान शहबाज और जनरल मुनीर, दोनों की राजनीति में सबसे बड़ा कांटा हैं. वे इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल देने के लिए दिन-रात जतन किए हुए हैं.