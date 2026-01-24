Explainer: पिछले 5 सालों में अमेरिका में बार-बार क्यों आ रहे तूफान? क्या गुस्से में है प्रकृति, लोगों में बढ़ा डर

Advertisement
America Storm Reasons: अमेरिका में तूफान पिछले 5 साल से एकाएक काफी बढ़ गए हैं. इसकी वजह से वहां पर हर साल अरबों डॉलर की संपत्ति और जनहानि हो रही है. आखिर इस सबके पीछे वजह क्या है. क्या वहां पर प्रकृति रूठ गई है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:09 PM IST
Why storms occurring again and again in America: अमेरिका एक ओर प्रशांत महासागर और दूसरी ओर अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है. इसकी वजह से वहां पर अक्सर तूफान आते रहते हैं. जिनमें बड़ी मात्रा में धन-संपत्ति और जनहानि होती है. लेकिन पिछले 5 सालों में इनकी तीव्रता एकाएक बढ़ गई है. जिसके चलते अब वहां पर ये तूफान बड़ी त्रासदी का सबब बनते जा रहे हैं. आखिर इन सबके पीछे बड़ी वजहें क्या है. जिसके ये तूफान आ रहे हैं. आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं. 

ग्लोबल वार्मिंग बड़ी वजह

अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में मौसम में बड़े पैमाने पर तब्दीली आने की प्रमुख वजह ग्लोबल वार्मिंग है. इसकी वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है. जिसके चलते हवा और समुद्र भी पहले की तुलना में ज्यादा गर्म हो रहे हैं. गर्म हवा में नमी ज्यादा होती है, जिससे बादल जल्दी बनते हैं. इसकी वजह से तेज तूफ़ान पैदा होते हैं, जो तटीय इलाकों में तबाही मचाते हैं. यही कारण है कि अमेरिका में मौसम ज्यादा उग्र होता जा रहा है. 

अमेरिका के आसपास अटलांटिक और प्रशांत महासागर हैं. जब इन समुद्रों का पानी गर्म होता है तो उससे तूफानों को ताकत मिलती है. गर्म समुद्र से उठने वाली भाप हरिकेन और स्टॉर्म को और खतरनाक बना देती है. इसी वजह से हाल के वर्षों में शक्तिशाली तूफान बढ़े हैं.

एल नीनो और ला नीना का असर

अमेरिका में भयानक तूफान आने की एक वजह एल नीनो और ला नीना भी हैं. इनकी वजह से समुद्री हवाओं की स्थिति बदलती रहती है. जिसके कारण कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कभी भयानक सूखा पड़ता है. अमेरिका में जब ये सक्रिय होते हैं तो तूफ़ानों की संख्या अचानक बढ़ जाती है. पिछले कुछ वर्षों में इनका प्रभाव काफी तेज़ देखा गया है.

यूएस में लगातार भयानक तूफान आते रहने की वजह से इंसानी गतिविधियां भी बराबर की जिम्मेदार हैं. वहां पर जंगलों की कटाई, बढ़ते शहर और प्रदूषण ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है. जब जमीन गर्म होती है और हरियाली घटती है तो मौसम अस्थिर हो जाता है. इसी असंतुलन की वजह से तूफान अधिक खतरनाक बनते जा रहे हैं. इंसानों की लापरवाही भी इसकी बड़ी वजह है.

टॉर्नेडो की लगातार बढ़ रही संख्या

अमेरिका में हर साल सैकड़ों टॉरनेडो (शक्तिशाली तूफान) आते हैं. वहां पर 2020 में लगभग 1086 टॉरनेडो आए थे. 2023 में यह संख्या बढ़कर लगभग 1380 हो गई. इसके बाद 2024 में यह संख्या 1780 तक पहुंच गई. इससे पता चलता है कि तूफानों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

तूफानों से होने वाले नुकसानों की बात करें तो वर्ष 2020 में 22 बड़े मौसमीय हादसे हुए. इसके बाद 2021 में यह संख्या लगभग 20 रही. 2022 में करीब 18 घटनाएं दर्ज की गईं. इसके एक साल बाद 2023 में रिकॉर्ड 28 बड़ी आपदाएँ आईं. वहीं 2024 में भी 27 बड़े स्टॉर्म दर्ज किए गए.

हर साल अरबों डॉलर का नुकसान

इन तूफानों की वजह से अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान सहना पड़ता है. वर्ष 2023 में मौसम आपदाओं से लगभग 170 अरब डॉलर का नुकसान हुआ. 2024 में यह नुकसान 180 अरब डॉलर से भी ज़्यादा रहा. इस दौरान घर, सड़कें, बिजली लाइनें और खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं.

तूफ़ानों के कारण हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं. इसकी वजह से बिजली गुल हो जाती है और कई दिनों तक जनजीवन ठप रहता है. इन आपदाओं की वजह से स्कूल, अस्पताल और सड़कों को भारी नुकसान होता है. कई बार जान-माल की हानि भी हो जाती है.

अगर सरकार नहीं चेती तो...

वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में तूफान और ज्यादा भयानक होंगे. आंकड़े साफ बताते हैं कि हर साल हालात और बिगड़ रहे हैं. अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात इससे भी ज्यादा डरावने हो सकते हैं. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

