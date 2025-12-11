Advertisement
Cambodia-Thailand conflict: टैरिफ गन के दम पर जबरदस्ती रुकवाई गई थी जंग! ट्रंप के सीजफायर करवाने के बाद थाईलैंड और कंबोडिया फिर से क्यों लड़ रहे हैं?

Cambodia-Thailand conflict: 'टैरिफ गन' के दम पर जबरदस्ती रुकवाई गई थी जंग! ट्रंप के सीजफायर करवाने के बाद थाईलैंड और कंबोडिया फिर से क्यों लड़ रहे हैं?

Cambodia-Thailand conflict: थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद ने फिर उग्र रूप ले लिया है. दोनों देशों की सेनाओं में झड़पें जारी हैं, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए. ट्रंप ने जो सीजफायर अक्टूबर के महीने में कराया था अब खतरे मे है. करीब 5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं. जानें ट्रंप के सीजफायर करवाने के बाद थाईलैंड और कंबोडिया फिर से क्यों लड़ रहे हैं?

krishna pandey |Last Updated: Dec 11, 2025, 07:30 AM IST
Cambodia-Thailand conflict: 'टैरिफ गन' के दम पर जबरदस्ती रुकवाई गई थी जंग! ट्रंप के सीजफायर करवाने के बाद थाईलैंड और कंबोडिया फिर से क्यों लड़ रहे हैं?

Why Thailand and Cambodia are fighting again: दक्षिण-पूर्व एशिया की सीमाओं पर एक बार फिर गोलियां चल रही हैं.थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुराना सीमा विवाद भड़क गया है, जो जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से रुका था.लेकिन महज चार महीने बाद, 7 दिसंबर से शुरू हुई झड़पें चौथे दिन भी जारी हैं. आर्टिलरी फायर, रॉकेट हमले और एयर स्ट्राइक्स की गूंज से कम से कम 13 सैनिक व नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोग सीमा के दोनों तरफ से सुरक्षित जगहों पर भाग चुके हैं. अल जजीरा और बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थाईलैंड ने F-16 जेट्स से कंबोडियाई मिलिट्री टारगेट्स पर बमबारी की, तो कंबोडिया ने ड्रोन और BM-21 रॉकेट्स से जवाब दिया.दोनों देश एक-दूसरे पर घुसपैठ और समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं.

आखिर ट्रंप के 'टैरिफ गन' से थोपी गई शांति इतनी नाजुक क्यों साबित हुई? आइए, इस एक्सप्लेनर में पूरी कहानी को समझते हैं पूरी कहानी.

सीमा पर फिर गूंज रही तोपें, 5 लाख लोग बेघर, मौत का सिलसिला जारी
बीबीसी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 800 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा पर भारी गोलीबारी, तोपों की गड़गड़ाहट और हवाई हमलों की आवाजें फिर से गूंज रही हैं.थाई नेवी का दावा है कि कंबोडियाई सैनिकों ने ट्राट प्रांत में घुसपैठ की, जबकि कंबोडिया थाईलैंड पर सिविलियन एरिया पर शेलिंग का आरोप लगा रहा है.कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, थाई हमलों में 9 नागरिक मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है.थाईलैंड ने एक सैनिक की मौत की पुष्टि की है. चार जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है, और अस्थायी शिविरों में परिवार चटाई पर सो रहे हैं. यूएन और यूरोपीय संघ ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जंग रुकने के कोई संकेत नहीं हैं.

ट्रंप की 'टैरिफ गन' ने कैसे जबरन थोपी थी शांति?
जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पांच दिनों की खूनी लड़ाई हुई थी. 48 लोग मारे गए, 3 लाख विस्थापित हुए थे. तभी ट्रंप ने कमाल कर दिया था. उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बात की और अमेरिकी निर्यात पर उच्च टैरिफ लगाने की धमकी दी. थाईलैंड और कंबोडिया दोनों अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े जैसे उत्पाद निर्यात करते हैं, जहां कम टैरिफ पर निर्भरता है. ट्रंप का 'टैरिफ गन' इतना असरदार साबित हुआ कि दोनों ने झुक जाना पड़ा. इसके बाद अक्टूबर में कुआलालंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में विस्तारित समझौता हुआ‌ कि भारी हथियार पीछे हटाने और ASEAN पर्यवेक्षकों की निगरानी का प्रावधान. कंबोडिया ने तो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी कर दिया. लेकिन यह शांति कभी मजबूत नहीं बनी. दोनों पक्ष प्रचार युद्ध में लगे रहे, छोटी-मोटी घटनाएं होती रहीं. विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ सतह पर शांति थीं. जड़ें गहरी दुश्मनों के दिलों में बसी हुई थीं.

लैंडमाइन ब्लास्ट बने ट्रिगर: नवंबर से टूटा भरोसा, दिसंबर में होने लगी मार
संघर्ष फिर भड़का नवंबर में  जब सीमा पर एक लैंडमाइन विस्फोट में थाई सैनिक का पैर कट गया. थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई माइनों बिछाने का आरोप लगाया, जबकि कंबोडिया ने इनकार किया. थाईलैंड ने सीजफायर सस्पेंड कर दिया और कूटनीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया. फिर 8 दिसंबर को थाई इंजीनियरिंग टीम पर कंबोडियाई सैनिकों द्वारा गोलीबारी हुई जो आग में घी डालने वाली साबित हुई. थाई सेना ने जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले शुरू कर दिए. अब जंग चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है, दोनों पक्ष 15 से ज्यादा जगहों पर भिड़ रहे हैं. थाईलैंड ने ख्निया मंदिर जैसे विवादित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है. यह ट्रिगर बताता है कि ट्रंप का समझौता कितना नाजुक था. एक छोटी चिंगारी ने सब जला दिया है.

थाईलैंड की सख्ती vs कंबोडिया का रहस्यमय रुख
थाईलैंड में प्रधानमंत्री अनुतिन चारविराकुल अल्पमत सरकार चला रहे हैं. आंतरिक चुनौतियां जैसे बाढ़ और SEA गेम्स आयोजन से जूझते हुए उन्होंने सेना को सीमा पर 'पूर्ण स्वतंत्रता' दे दी है. थाई सेना का लक्ष्य साफ है कि कंबोडियाई सेना को इतना नुकसान पहुंचाना कि भविष्य में स्थानीय लोगों को खतरा न बने, साथ ही विवादित पहाड़ियों पर रणनीतिक कब्जा जमाना है. दूसरी तरफ, कंबोडिया में पूर्व पीएम हन सेन अभी भी वास्तविक सत्ता संभालते हैं, जबकि उनके बेटे हन मानेट नाममात्र के नेता हैं. हन सेन ने संयम की अपील की, लेकिन सोशल मीडिया पर जवाबी हमलों का ऐलान भी किया है.

विश्लेषक कहते हैं कि कंबोडिया द्विपक्षीय बातचीत में खुद को कमजोर मानता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप (जैसे ट्रंप का) का स्वागत करता रहा. लेकिन सीमा पर उसके सैनिक थाई सेना से टकरा रहे हैं और प्रचार के जरिए थाई जनता को भड़का रहे हैं. यह आंतरिक राजनीति का खेल है, जहां दोनों देश अपनी छवि बचाने को जंग को लंबा खींच रहे हैं.

ट्रंप फिर बीच-बचाव करेंगे? 'एक फोन कॉल से रुक जाएगी जंग'
ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में रैली में कहा, "मैंने इसे एक बार सुलझाया था, एक फोन कॉल से फिर रोक दूंगा." उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध रोके हैं. लेकिन थाई पीएम अनुतिन ने साफ कहा कि वह अभी कूटनीति के मूड में नहीं हैं. अमेरिकी विदेश विभाग ने 'तत्काल संयम' की अपील की है. मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने दोनों नेताओं से बात की और मध्यस्थता की पेशकश की. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी शांति की पुकार लगाई है. थाईलैंड की शर्त साफ है‌ कि कंबोडिया पहले लैंडमाइनों का इस्तेमाल बंद करे और ईमानदारी दिखाए. लेकिन अगर सिर्फ एक और नाजुक सीजफायर हुआ, तो कुछ ही महीनों में लड़ाई फिर शुरू हो सकती है.

ऐतिहासिक दुश्मनी: फ्रांसीसी नक्शे से उपजी जड़ें, मंदिरों का विवाद
यह संघर्ष नया नहीं, बल्कि 1907 के फ्रांसीसी उपनिवेशकालीन नक्शे से उपजा है.फ्रांस ने कंबोडिया के लिए बनाए नक्शे में प्रीह विहार जैसे प्राचीन हिंदू मंदिर कंबोडिया को दे दिए, जबकि थाईलैंड जमीन पर दावा करता है.1962 में अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) ने मंदिर कंबोडिया को दे दिया, लेकिन आसपास की जमीन पर फैसला नहीं हुआ.2008-2011 में UNESCO की मान्यता और राष्ट्रवाद के कारण भयंकर लड़ाई हुई, सैकड़ों मारे गए.तब से छोटे-मोटे झगड़े चलते रहे हैं. 2025 में फिर वही पुराना नक्शा और मंदिरों का विवाद भड़क गया. यह दिखाता है कि ऐतिहासिक घाव कितने गहरे हैं.

शांति का रास्ता कठिन, लेकिन जरूरी
थाईलैंड-कंबोडिया संघर्ष दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है. ट्रंप का 'टैरिफ गन' एकबारगी काम आया, लेकिन बिना मजबूत कूटनीति के यह जंग रुकना मुश्किल है. ASEAN और अंतरराष्ट्रीय दबाव से उम्मीद है कि बातचीत फिर शुरू हो. क्या ट्रंप का एक और फोन कॉल चमत्कार कर पाएगा? समय बताएगा.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

Cambodia-Thailand

