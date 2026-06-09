/चागोस द्वीप खरीदने को क्यों बेताब है ट्रंप? मॉरीशस के साथ सीधे करेंगे डील, भारत में क्यों जताई जा रही फैसले पर चिंता

Why does the US want to get Chagos Islands: हिंद महासागर में बसे मॉरीशस का चागोस द्वीप समूह इन दिनों दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह द्वीप समूह मॉरीशस का हिस्सा है, जिस पर बरसों तक ब्रिटेन ने अवैध कब्जा कर रखा था. अब भारत और मॉरीशस के दबाव के बाद उसने यह द्वीप समूह वापस लौटाने की हामी भरी थी, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के इस फैसले पर आपत्ति जता दी. जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने कदम वहीं रोक लिए. अब ट्रंप प्रशासन इस द्वीप समूह को खरीदने के लिए सीधे मॉरीशस से डील करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे भारत के लिए बड़ी चिंता की बात माना जा रहा है. आखिर गहरे समुद्र में बसे इस निर्जन द्वीप समूह में ऐसा क्या है, जिसके लिए यूएस उतावला हुआ जा रहा है और उसे हर हाल में अपना बनाना चाहते है. इस जवाब जियो-पॉलिटिक्स में छिपा है.
असल में यह द्वीप समूह हिंद महासागर के बीच में स्थित है. इसी द्वीप समूह में डिएगो गार्सिया नाम का महत्वपूर्ण द्वीप है, जहां अमेरिका-ब्रिटेन का बड़ा सैन्य अड्डा है. अमेरिकी इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल हिंद महासागर, मध्य पूर्व और एशिया में सैन्य कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करता है. चाहे इराक से हुए युद्ध हो या ईरान के साथ चल रहा मौजूदा संघर्ष, अमेरिका के इस सैन्य अड्डे का सैन्य कार्रवाइयों में अहम रोल रहा है.
अमेरिका अब चागोस द्वीप समूह को खरीदकर अपने डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहता है. इस अड्डे पर उसके बमवर्षक विमान, जहाज और लंबी दूरी की कार्रवाइयों में सक्षम प्लेन तैनात रहते हैं. जिनमें खतरनाक मिसाइलें और ड्रोन लगे होते हैं. अमेरिका को डर है कि अगर यह द्वीप उसके हाथ से निकला तो हिंद महासागर समेत एशिया में उसका प्रभाव कम हो सकता है.
यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने ब्रिटेन-मॉरीशस सौदे पर आपत्ति जताई, जिसके बाद यूके ने यह योजना रोक दी. इसके बाद अब अमेरिका मॉरीशस से सीधे सौदा करके द्वीप खरीदने की बात कर रहा है. उसकी इस कोशिश पर भारत में गहरी चिंता जताई जा रही है. उसे आशंका है कि इस क्षेत्र पर कब्जे से हिंद महासागर में अमेरिकी प्रभुत्व बढ़ेगा. अगर वहां पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो गया तो वह हिंद महासागर में अपनी शर्तों पर फैसले लेगा. भारत चाहता है कि यह क्षेत्र बहुपक्षीय रहे, जहां वह भी अपनी भूमिका निभा सके.
हिंद महासागर विश्व व्यापार का 50 प्रतिशत से ज्यादा सामान ले जाता है. भारत यहां मजबूत उपस्थिति चाहता है.भारत, मॉरीशस को प्रमुख सुरक्षा सहयोगी है. उसकी समुद्री निगरानी, रडार सिस्टम, तटरक्षक प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी भारत संभालता है. वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर भारतीय अधिकारी तैनात किए जाते हैं. उसने मॉरीशस के आगालेगा द्वीप पर लॉजिस्टिक सुविधाएं बनाई हैं.
जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, चागोस द्वीप समूह मॉरीशस का हिस्सा है. अगर इस द्वीप समूह पर मॉरीशस का पूरा नियंत्रण हो तो भारत को फायदा हो सकता है क्योंकि मॉरीशस भारत का करीबी दोस्त है. भारत पहले ही मॉरीशस के दावे का समर्थन करता रहा है. लेकिन अगर अमेरिका इन द्वीपों पर परमानेंट और मजबूत कब्जा कर ले तो स्थिति बदल सकती है.
भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि यह यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा और चीन से मुकाबले के लिए बहुत अहम है. मॉरीशस हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट के पास स्थित द्वीपीय देश है. यह भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत करीब है. मॉरीशस में 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं. दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध गहरे हैं.
असल में भारत को घेरने के लिए चीन 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति पर चल रहा है. इसके तहत वह भारत के आसपास श्रीलंका, पाकिस्तान,जिबूती में बंदरगाह बनाकर वहां पर अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर रहा है. उसकी इस रणनीति का काउंटर बैलेंस मॉरीशस है. ऐसे में अगर अमेरिका यहां पर मजबूत होता है तो भारत-अमेरिका सहयोग भले ही बढ़ जाएगा, लेकिन भारत की स्वतंत्र रणनीति पर गहरा असर पड़ेगा. जो दीर्घकाल में भारत के लिए खतरा बन सकता है.
अगर चागोस द्वीप समूह पर अमेरिका का स्थायी कब्जा हो जाता है तो इससे अमेरिका को चीन की नौसेना पर नजर रखने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है. चूंकि, अमेरिका और भारत, दोनों के लिए साझा प्रतिद्वंद्वी है. इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा फायदा हो सकता है.
लेकिन बड़ा खतरा ये है कि अगर अमेरिका मॉरीशस पर दबाव डाले या द्वीप खरीद ले तो मॉरीशस भारत से दूर हो सकता है. इसकी वजह से हिंद महासागर में भारत की अपनी स्वतंत्र निगरानी और लॉजिस्टिक बेस बनाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. चागोस पर अमेरिकी कब्जा भारत की “सागर” या इंडो-पैसिफिक रणनीति को सीमित कर सकता है.
बड़ी आशंका है ये है कि अगर भविष्य में अमेरिका-भारत संबंध खराब हुए तो भारत की इस क्षेत्र में पहुंच मुश्किल हो सकती है. इस स्थिति का फायदा उठाकर चीन भी मॉरीशस या आसपास और प्रभाव बढ़ा सकता है. दूसरी बात, अमेरिका का परमानेंट कब्जा क्षेत्र को और ज्यादा सैन्यीकरण कर सकता है. ऐसे में सवाल है कि भारत के लिए अब इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगा. वह बिना यूएस को नाराज किए इस संकट का समाधान कैसे निकालेगा, जिससे चीन के खिलाफ दोनों मुल्कों का सहयोग कमजोर भी न पड़े.