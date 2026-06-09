/चागोस द्वीप खरीदने को क्यों बेताब है ट्रंप? मॉरीशस के साथ सीधे करेंगे डील, भारत में क्यों जताई जा रही फैसले पर चिंता

Why does the US want to get Chagos Islands: हिंद महासागर में बसे मॉरीशस का चागोस द्वीप समूह इन दिनों दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह द्वीप समूह मॉरीशस का हिस्सा है, जिस पर बरसों तक ब्रिटेन ने अवैध कब्जा कर रखा था. अब भारत और मॉरीशस के दबाव के बाद उसने यह द्वीप समूह वापस लौटाने की हामी भरी थी, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के इस फैसले पर आपत्ति जता दी. जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने कदम वहीं रोक लिए. अब ट्रंप प्रशासन इस द्वीप समूह को खरीदने के लिए सीधे मॉरीशस से डील करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे भारत के लिए बड़ी चिंता की बात माना जा रहा है. आखिर गहरे समुद्र में बसे इस निर्जन द्वीप समूह में ऐसा क्या है, जिसके लिए यूएस उतावला हुआ जा रहा है और उसे हर हाल में अपना बनाना चाहते है. इस जवाब जियो-पॉलिटिक्स में छिपा है.