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चागोस द्वीप खरीदने को क्यों बेताब है ट्रंप? मॉरीशस के साथ सीधे करेंगे डील, भारत में क्यों जताई जा रही फैसले पर चिंता

Why is there a dispute over Chagos Islands: अमेरिका चागोस द्वीप खरीदने को बेताब है. वह मॉरीशस के साथ सीधे डील करने की बात कर रहा है. उसकी इस व्यग्रता पर भारत में जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट चिंता जता रहा है. सवाल उठ रहा है कि क्या यूएस के इस फैसले से चीन से मुकाबले में भारत की क्षमता कमजोर हो जाएगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 09, 2026, 04:26 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:38 AM IST
चागोस द्वीप खरीदने को क्यों बेताब है ट्रंप? मॉरीशस के साथ सीधे करेंगे डील, भारत में क्यों जताई जा रही फैसले पर चिंता

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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