/एक छोटा सा द्वीप, लेकिन पूरी दुनिया की जेब पर यहां से पड़ता है असर... ट्रंप खार्ग आइलैंड पर ही क्यों दी हमले की धमकी

Implications of Trump Threat to Attack Kharg Island: ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले और खार्ग आईलैंड को तबाह करने की बात कही है. खार्ग आइलैंड से रोजाना लाखों बैरल तेल निर्यात होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह सप्लाई बाधित हुई तो कच्चे तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिसका असर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लेकर महंगाई तक पड़ सकता है.
ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका ईरान पर ज़बरदस्त हमला करेगा. ट्रंप ने इसके आगे का भी अपना प्लान बताया है. उनके मुताबिक़, आने वाले समय में अमेरिका खार्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्ज़ा कर लेगा. साथ ही वेनेज़ुएला की तरह ईरान के तेल और गैस मार्केट को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेगा.
अमेरिका के इस युद्ध की तुलना वियतनाम युद्ध से की जा रही है. उस समय भी अमेरिका ने इसी तरह हमले का इस्तेमाल करके वियतनाम को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की थी. इस तरह के शांति समझौते का क्या भविष्य होगा, इसका आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद अमेरिका बमबारी से ही बातचीत करना चाहता है.
ये युद्ध बताते हैं कि सैन्य ताकत से किसी देश पर दबाव तो बनाया जा सकता है लेकिन इससे स्थायी समाधान नहीं हो सकता है. ऐसे समझौते का वही हाल होगा जो युद्धविराम का हो रहा है. मिडिल ईस्ट का ये युद्ध मुख्य रूप से तीन देशों की लड़ाई है. इसमें पूरी दुनिया पिस रही है. जैसे ही युद्ध भड़कने की ख़बर आती है, वैसे ही तेल महंगा होता है. इसका असर शेयर बाज़ार से लेकर आपके घरेलू बजट तक पड़ता है.
ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक़ इस युद्ध से दुनिया को 2.2 ट्रिलियन डॉलर के नुक़सान की आशंका है. अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है तो नुक़सान बढ़कर साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. UNDP के मुताबिक़ दुनिया भर के 3 करोड़ 20 लाख लोग ग़रीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार होर्मुज़ बंद होने के कारण फर्टिलाइज़र की क़िल्लत से फसलों की पैदावार घटेगी. इससे साढ़े 4 करोड़ लोगों को खाद्य संकट का सामना करना होगा.
सबसे बड़ा डर ये है कि ट्रंप अगर ईरान के खार्ग आईलैंड पर हमले की धमकी को अंजाम देते हैं तो इससे कच्चे तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिसका असर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लेकर महंगाई तक पड़ सकता है.
असल में यह छोटा द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है और वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख हिस्सा है. ईरान का 90 फीसदी तेल निर्यात इसी द्वीप के जरिए होता है. ऐसे में अगर यूएस इस द्वीप को बर्बाद कर देता है तो दुनिया में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई में भारी गिरावट आ जाएगी. जिससे दुनिया में तेल के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे.
एक्सपर्टों का मानना है कि अगर खार्ग आइलैंड की सप्लाई बाधित हुई तो रोजाना लाखों बैरल तेल बाजार से कम हो सकता है. अनुमान है कि कच्चा तेल 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है. चूंकि भारत अपनी कुल जरूरत का 85% आयात से पूरा करता है. ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होने से उसे बड़ा नुकसान होगा. वह इसकी मार सबसे पहले झेलेगा. इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे परिवहन, कृषि और उद्योग प्रभावित होंगे. इससे देश में महंगाई बढ़ेगी, रुपये पर दबाव पड़ेगा और व्यापार घाटा बढ़ सकता है.