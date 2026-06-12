/एक छोटा सा द्वीप, लेकिन पूरी दुनिया की जेब पर यहां से पड़ता है असर... ट्रंप खार्ग आइलैंड पर ही क्यों दी हमले की धमकी

एक्सपर्टों का मानना है कि अगर खार्ग आइलैंड की सप्लाई बाधित हुई तो रोजाना लाखों बैरल तेल बाजार से कम हो सकता है. अनुमान है कि कच्चा तेल 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है. चूंकि भारत अपनी कुल जरूरत का 85% आयात से पूरा करता है. ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होने से उसे बड़ा नुकसान होगा. वह इसकी मार सबसे पहले झेलेगा. इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे परिवहन, कृषि और उद्योग प्रभावित होंगे. इससे देश में महंगाई बढ़ेगी, रुपये पर दबाव पड़ेगा और व्यापार घाटा बढ़ सकता है.