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एक छोटा सा द्वीप, लेकिन पूरी दुनिया की जेब पर यहां से पड़ता है असर... ट्रंप खार्ग आइलैंड पर ही क्यों दी हमले की धमकी

Trump Threat to Attack Kharg Island: ईरान का एक छोटा सा द्वीप खार्ग आईलैंड है. इसके बावजूद यह पूरी दुनिया के लिए नस बन चुका है. अब ट्रंप ने इस द्वीप पर हमले की धमकी दी है. अगर वे इस धमकी को अंजाम देते हैं तो इससे भारत के लिए बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 12, 2026, 02:51 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:51 AM IST
एक छोटा सा द्वीप, लेकिन पूरी दुनिया की जेब पर यहां से पड़ता है असर... ट्रंप खार्ग आइलैंड पर ही क्यों दी हमले की धमकी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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