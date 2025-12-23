ग्रीनलैंड पर अमेरिका जबरदस्ती क्यों चाहता है कब्जा? ट्रंप ने हड़पने के लिए जैसे तैयार किया 'दूत' तो भड़क गया डेनमार्क, पूरी कहानी जो चौंका देगी!

Advertisement
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर नई पहल से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं के बीच जमकर बवाल मच गया है. ट्रंप ने जैसे ही लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा की, जिसके बाद डेनमार्क ने इसे क्षेत्रीय संप्रभुता पर हमला करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी. अब सबसे बड़ा सवाल आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए इतना उतावले क्यों हो रहे हैं. जानते हैं पूरी कहानी.

 

 

Dec 23, 2025, 08:48 AM IST
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, बर्फ से ढका रहस्यमयी ग्रीनलैंड, जहां दुर्लभ खनिजों का खजाना छिपा है और आर्कटिक की नई समुद्री रास्ते खुल रहे हैं. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां अपना 'सुपर दूत' भेज दिया है. नाम है लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री. और लैंड्री ने तो खुलेआम कह दिया है कि "ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए सेवा करना गर्व की बात है' जिसके बाद से ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेता आगबबूला हो गए हैं. इससे पहले आप सब दिमाग लगाए, हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण राजनयिक नियुक्ति नहीं, बल्कि ट्रंप की पुरानी महत्वाकांक्षा का नया अध्याय है. यानी सीधे शब्दों में कहे तो ग्रीनलैंड को हड़पने का पूरा प्लान. आइए, चौंकाने वाली ट्रंप की मंशा की जानते हैं पूरी कहानी. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Greenland

