Explainer: दो हजार ड्रोन और 450 मिसाइल हमले झेलने के बावजूद ईरान से लड़ने को तैयार क्यों नहीं UAE?

Why UAE not responding to Iran attacks: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई खूनी जंग अब भी जारी है. इस जंग की वजह से दोनों ओर से सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं. साथ ही दोनों पक्षों के अहम ठिकाने तबाह हो चुके हैं. इस जंग की बड़ी मार यूएई जैसे ईरान के पड़ोसी खाड़ी मुल्कों को भी भुगतनी पड़ रही है. इस देश पर ईरान अब तक 2 हजार ड्रोन और 450 मिसाइलों से हमला कर चुका है, जिससे उसे भारी नुकसान भुगतना पड़ा है. उसके एयरपोर्ट, बंदरगार, पानी को साफ करने वाले प्लांट्स और तेल रिफाइनरी जैसे अहम ढांचे बर्बाद हो रहे हैं. इसके बावजूद वह ईरान के खिलाफ जंग में खुलकर सामने नहीं आ रहा है. आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं, जिन्होंने यूएई के हाथ बांध रखे हैं. आइए आज इस लेख में हम उन कारणों को बारे में बताते हैं, जिनकी वजह से यूएई चुप है.

क्षेत्रफल और आबादी में है कमजोर

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, ईरान के हमलों के बावजूद यूएई उस पर पलटवार नहीं कर रहा तो इसकी वजह उसकी कई क्षेत्रों में कमजोरी है. उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका आकार और आबादी है. यूएई का कुल क्षेत्रफल 83,600 वर्ग किमी है. यह इतना छोटा क्षेत्र है, जिसे ईरान आसानी से अपनी मिसाइलों से तबाह कर सकता है.

यूएई में कुल 1.157 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इनमें स्थानीय अमीराती महज 13.3 लाख हैं. जबकि, बाकी 80% प्रवासी हैं, जो वहां पर काम करने के लिए गए हैं. उन्हें वहां पर बसने, सेना में शामिल होने या दूसरे अधिकार नहीं हैं. उसकी सेना भी बहुत छोटी है, जो ईरान जैसे बड़े मुल्क की सेना का मुकाबला नहीं कर सकती. इसलिए वह हमेशा कूटनीति और संयम बनाए रखने की कोशिश करता है.

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1971 में ईरान से खा चुका है शिकस्त

इतिहास में भी यूएई एक बार ईरान से बड़ी शिकस्त खा चुका है, जिसे वह आज तक भूला नहीं है. 1971 में UAE का एक राष्ट्र के रूप में गठन के साथ ही तीन द्वीपों (अबू मूसा, ग्रेटर टुनब, लेसर टुनब) को लेकर उसका ईरान से विवाद शुरू हुआ. ये द्वीप हार्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित हैं, जिन्हें ईरानी नौसेना अपने देश की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अहम मानती है.

झड़प शुरू होने पर ईरानी सेना ने यूएई की कमजोर सेना को पीछे धकेल दिया. तब से आज तक वे तीनों द्वीप ईरान के कब्जे में कब्जे में हैं और यूएई उन्हें वापस लेने का साहस नहीं जुटा सका है. ऐसे में अगर यूएई अब खुलकर ईरान के खिलाफ जंग में उतरता है तो उसे पता है कि वह पहले से ज्यादा तबाह हो सकता है. इसलिए चुप्पी साधकर खुद को बचाए हुए है.

आर्थिक हित गंवाना नहीं चाहता यूएई

ईरान के हमलों का जवाब न देने के पीछे यूएई के आर्थिक हित भी छिपे हुए हैं.असल में UAE ईरान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. दोनों के बीच सालाना 25-27 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें यूएई का पलड़ा भारी रहता है. 2024 में ईरान ने UAE से 20 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान आयात किया, जबकि ईरान ने UAE को 6 अरब डॉलर का सामान बेचा. यही वजह है कि ईरानी हमलों का जवाब देकर यूएई अपने इस व्यापार को दांव पर नहीं लगाना चाहता.

ये ऐसी वजहें हैं, जिनकी वजह से यूएई चाहकर भी ईरान पर जवाबी हमला नहीं कर सकता. हालांकि, ऐसा नहीं है कि वह हाथ पर हाथ रखकर चुप बैठा है. उसके पास मजबूत वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम है. ये हथियार उसने अमेरिका और दूसरे खाड़ी मुल्कों से खरीदे हैं, जो जंग के इन हालात में उसके देश को ईरानी हमलों से बचाने में अहम साबित हो रहे हैं.

'दुश्मन का दुश्मन दोस्त' वाली रणनीति

ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए उसने बरसों पहले यूएस के साथ सैन्य संधि कर उसे अपने यहां मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति दी थी. यह बेस ईरान की गतिविधियों पर नजर रखता है और उसकी ताकत को संतुलित बनाए रखने का काम करता है. इसके साथ ही ईरानी खतरे से निपटने के लिए उसने 2020 में इजरायल के साथ अब्राहम समझौता कर उसे राष्ट्र के रूप में मान्यता दी. यह 'दुश्मन का दुश्मन दोस्त' वाली रणनीति थी, जिसका बड़ा मकसद ईरान को कंट्रोल करना इजरायल-फिलीस्तीन के झगड़े से खुद को दूर करना था.

इस रणनीति ने यूएई की दुनिया में छवि सुधारने में मदद तो की लेकिन ईरान इससे बिफर गया और वह उसे यूएस का सबसे बड़ा एजेंट मानने लगा. यही वजह है कि ईरान के हमलों की सबसे बड़ी मार उसे ही भुगतनी पड़ रही है. वहीं यूएई अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उसके हमलों को रोकने के सिवाय कुछ कर नहीं पा रहा है. ऐसा करना उसकी रणनीति नहीं बल्कि कमजोरी है. वह जानता है कि अगर उसने ईरान पर पलटवार का फैसला ले लिया तो उसका अंजाम क्या होगा.