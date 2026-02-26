Explainer: नेपाली चुनाव में इस हिप-हॉप रैपर के पीछे क्यों पागल हो रहे युवा? बता रहे देश की सबसे बड़ी उम्मीद

Will Balen Shah become Nepali PM: बांग्लादेश में सफल आम चुनावों के बाद अब पड़ोसी देश नेपाल में 5 मार्च को संसद के चुनाव होने जा रहे हैं. इन चुनावों में एक ऐसा चेहरा भी मैदान में है. जिसे पूरे नेपाल में उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है. यह चेहरा हैं बालेन शाह, जो भारत से पढ़ाई करने के बाद पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर बने. इसके बाद अंडरग्राउंड हिप-हॉप रैपर बन गए. बदलाव की चाहत उन्हें राजनीति में खींच लाई और वे निर्दलीय चुनाव लड़कर काठमांडू के मेयर बने. पिछले साल हुई जेन-जेड क्रांति के बाद उन्हें अपने लिए अवसर दिखा और वे स्वतंत्र राष्ट्र पार्टी (RSP) में शामिल हो गए. वे अब इस पार्टी की ओर से अघोषित रूप से पीएम पद के उम्मीदवार हैं, जिससे विरोधी नेपाल कांग्रेस और वामपंथी दलों की परेशानी बढ़ी हुई है.

बालेन शाह में उम्मीद देख रहे नेपाल के युवा

राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, बालेन शाह की नेपाली युवाओं में लोकप्रियता की कई वजहें हैं. उन्हें लगता है कि बालेन शाह पढ़े-लिखे हैं, कम उम्र के हैं, नई सोच है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है. इसलिए वे नेपाल के लिए बेहतर पीएम साबित हो सकते हैं. यही वजह है कि उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है.

बालेन शाह को लोकप्रिय बनाने में उनके हिप-हॉप गानों का काफी हाथ माना जाता है. इन गानों में वे नेपाली राजनीति में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार की जमकर आलोचना करते थे. जिसके बाद उन पर बैन लगा दिया गया. लेकिन वे रुके नहीं और अंडरग्राउंड रहकर ये गाने गाते रहे. इसके बाद 2022 में, उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू मेयर चुनाव जीतकर सभी दलों को चौंका दिया. इस चुनाव में उन्होंने प्रमुख दलों के अनुभवी राजनेताओं को हराया.

कठोर-पारदर्शी शैली ने बटोरी लोकप्रियता

मेयर के रूप में उनकी कठोर लेकिन पारदर्शी शैली ने भी खूब प्रशंसा बटोरी. वे नगर निगम की बैठकों की लाइव-स्ट्रीम करते थे. जिससे सब लोगों को पता रहता कि निगम में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और नेता-अफसर उनके लिए क्या कर रहे हैं. उन्होंने अभियान चलाकर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा जमाए लोगों को खदेड़ा, जिससे उनके प्रशंसकों की संख्या अचानक लाखों में पहुंच गई.

अब वे आरएसपी उम्मीदवार के रूप में झापा-5 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. यह सीट पूर्व पीएम और दिग्गज वामपंथी नेता केपी शर्मा ओली का पारंपरिक गढ़ मानी जाती है. इस चुनावी जंग को वे पुरानी पीढ़ी और नई सोच के रूप में मतदाताओं के सामने पेश कर रहे हैं. साथ ही चुनाव जीतने पर संरचनात्मक सुधार करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और निर्वाचित नेताओं के लिए सख्त कार्यकाल तय किए जाने का वादा कर रहे हैं.

275 सीटों के लिए 3500 उम्मीदवार मैदान में

नेपाल संसद यानी प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं, जिसके लिए 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे. देश में मिश्रित चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि 165 सदस्य सीधे वोटिंग के जरिए चुने जाते हैं. बाकी 110 सीटें महिलाओं और वंचित तबकों के लिए रिजर्व हैं. जिन्हें चुनाव जीतने वाली पार्टियों में सामानुपातिक आधार पर वितरित कर दिया जाता है.

इन चुनाव में करीब 3500 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. जिससे प्रतिस्पर्धा का अंदाजा लगाया जा सकता है. बालेन शाह के नेतृत्व वाली आरएसपी ने बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवारों को टिकट बांटे हैं. साथ ही दल-बदल करने वाले दूसरी पार्टी के नेताओं को भी टिकट दिए गए हैं. वहीं गगन थापा के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओले की अगुवाई में सीपीएन-यूएमएल भी फिर से ताल ठोकने के लिए तैयार हैं. वे भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही हैं.

चुनाव में नहीं मिला स्पष्ट बहुमत तो...?

चुनाव आयोग ने वादा किया है कि वोटिंग के 24 घंटे के अंदर 165 सीटों का नतीजा घोषित कर दिया जाएगा. बाकी रिजर्व सीटों पर नतीजे कुछ दिनों में जारी होंगे. इन सबके बावजूद बालेन शाह की आगे की राह आसान नहीं मानी जा रही है. अंदेशा है कि अगर आरएसपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उन्हें भी दूसरे दलों को साथ लेकर खिचड़ी सरकार चलानी पड़ सकती है. जिसके लिए नेपाली लोकतंत्र पिछले 15 सालों में कुख्यात हो चुका है. ऐसे में देखना होगा कि नेपाली जनता क्या चुनाव परिणाम लेकर आने वाली है और वहां पर जो भी नई सरकार बनेगी, क्या वह जेन-जेड आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा कर पाएगी.