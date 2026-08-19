/क्यों युवाओं में बढ़ रहा RSS का क्रेज? आंकड़े दे रहे गवाही; आखिर क्या है संघ की रणनीति

RSS युवाओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय इतिहास, विरासत और पहचान को पश्चिमी मॉडलों के बजाय आत्मनिर्भरता (स्वदेशी) और स्वदेशी विकास मॉडलों को गर्व के नजरिए से पेश करता है.युवाओं को यह चीज काफी लुभाती है. युवा लोग अपनी ज्यादातर जिंदगी सोशल जिंदगी ऑनलाइन बिताती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि असल दुनिया में किसी समुदाय का हिस्सा बनने की चाहत खत्म हो जाती है. शाखा एक ऐसा समुदाय है, जहां लोग असल में मिलते-जुलते हैं. एक-दूसरे से मिलना, साथ में कसरत करना, मुद्दों पर चर्चा करना और गतिविधियों में हिस्सा लेना. हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि RSS में किशोरों और युवाओं के लिए अलग-अलग शाखाएं हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की साल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर दिन आरएसएस की करीब 83000 शाखा लगती हैं और हर हफ्ते पूरे भारत में 32000 मीटिंग्स होती हैं. इसके अलावा, RSS से जुड़ी गतिविधियों की रिपोर्टों से पता चलता है कि अब पारंपरिक वैचारिक विषयों पर ही निर्भर रहने के बजाय AI, टेक्नोलॉजी और समकालीन मुद्दों जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है. संगठन ने 15-30 साल के युवाओं के लिए खास तौर पर प्रोग्राम भी तैयार किए हैं.