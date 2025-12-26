Advertisement
जीते तो PM, हारे तो ओपोजिशन लीडर! NCP की कट्टरपंथी जमात से सीक्रेट डील, बांग्लादेश चुनाव 2026 में बिक गई छात्र क्रांति?

जीते तो PM, हारे तो ओपोजिशन लीडर! NCP की कट्टरपंथी जमात से 'सीक्रेट डील', बांग्लादेश चुनाव 2026 में बिक गई छात्र क्रांति?

Bangladesh Unrest: बांग्लादेश चुनाव 2026 से पहले एक समाचार ने खूब हंगामा इन दिनों मचा रखा है. जुलाई क्रांति की छात्र पार्टी NCP कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी से सीट शेयरिंग डील की ओर है. अब्दुल कादर ने फेसबुक पर आरोप लगाया है कि 30 सीटें पर NCP मान गई है, नाहिद इस्लाम को जीते तो PM, हारे तो ओपोजिशन लीडर का पद देने का वादा किया गया है. जानें क्या सच में बांग्लादेश चुनाव 2026 में बिक गई छात्र क्रांति? पूरी डिटेल्स.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 26, 2025, 02:14 PM IST
जीते तो PM, हारे तो ओपोजिशन लीडर! NCP की कट्टरपंथी जमात से 'सीक्रेट डील', बांग्लादेश चुनाव 2026 में बिक गई छात्र क्रांति?

Jamaat-e-Islami and NCP to join hands for Feb polls: बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों तहलका मचा हुआ है. फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव से पहले छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) रेडिकल इस्लामिस्ट जमात-ए-इस्लामी से गुप्त गठबंधन की तरफ बढ़ रही है. ये धमाकेदार खबर बांग्लादेश के प्रोथोम आलो में छपी रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है. जहां बताया गया कि दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग पर गंभीर बातचीत कर रही हैं.

गठबंधन की अफवाहें कैसे उड़ीं?
सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब जुलाई अपराइजिंग के प्रमुख नेता अब्दुल कादर ने 25 दिसंबर को फेसबुक पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "युवा राजनीति की कब्र खुदने वाली है. एनसीपी ने जमात से गठबंधन का फैसला कर लिया है. कुछ नेताओं के फायदे के लिए ये खुदकुशी वाला कदम है. अगर प्लान के मुताबिक चला तो कल ही ऐलान हो सकता है. इससे एनसीपी जमात की गोद में समा जाएगी!" कादर ने दावा किया कि एनसीपी ने पहले 50 सीटें मांगीं, फिर 30 पर सेटल हो गईं. कादर ने ये भी दावा किया कि चर्चाओं में नाहिद इस्लाम को अगर गठबंधन जीते तो प्रधानमंत्री या हारे तो विपक्ष का नेता बनाने की बात हो रही है. प्रोथोम आलो ने रिपोर्ट किया कि कादर असिफ महमूद शोजिब भुइयां के करीबी हैं, जो अपराइजिंग के बाद अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे लेकिन इस्तीफा देकर अब ढाका-10 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.

प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीपी कन्वीनर नाहिद इस्लाम की अगुवाई में जमात से मीटिंग्स हो रही हैं.द डेली स्टार ने बताया कि बीएनपी से बात टूटने के बाद एनसीपी जमात की तरफ मुड़ी, क्योंकि जमात 30 सीटें देने को तैयार है, जबकि बीएनपी सिर्फ 3-7 ऑफर कर रहा था. जमात के सेक्रेटरी जनरल मिया गोलाम परवार ने भी मीडिया को कन्फर्म किया कि एनसीपी से सीट एग्रीमेंट पर बात चल रही है.

पार्टी में बवाल और इस्तीफे
ये खबर एनसीपी के लिए झटका बन गई. उसी दिन जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी मीर अरशदुल हक ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक रही है. कादर ने चेताया कि इससे पार्टी अपनी आजादी खो देगी और युवाओं की उम्मीदें टूट जाएंगी. कई सीनियर लीडर्स चुप हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ सीट शेयरिंग का होगा, फुल अलायंस नहीं ताकि एनसीपी अपना सिंबल (शापला कली) रख सके. एनसीपी पहले एबी पार्टी और रास्त्रो संग्राम आंदोलन से 'गोनोतांत्रिक संस्कार जोत' बना चुकी है, लेकिन जमात से डील हुई तो ये गठबंधन टूट सकता है.

चुनाव का पूरा सीन क्या है?
चुनाव आयोग ने 12 फरवरी 2026 को चुनाव और जुलाई चार्टर रेफरेंडम फिक्स किया है. एनसीपी 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, लेकिन अकेले जीतना मुश्किल है. जमात मजबूत ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्टी है, जो बीएनपी से अलग हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जमात से डील पर डिस्कशन हुआ, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं.ये गठबंधन अगर हुआ तो बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा. छात्रों की सेक्युलर इमेज वाली पार्टी का रेडिकल इस्लामिस्ट्स से हाथ मिलाना. कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि इससे युवा वोटर्स नाराज हो सकते हैं. क्या एनसीपी ये रिस्क लेगी? या ये सिर्फ अफवाह है? आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन फिलहाल हलचल तो मची हुई है. NCP लीडर्स चुप हैं, नाहिद इस्लाम से कोई जवाब नहीं आया है. क्या ये पावर का लालच है या मजबूरी?आने वाले दिन बताएंगे क्रांति बचेगी या बिक जाएगी? फिलहाल तो स्कैंडल का तूफान उठ रहा है.

Jamaat-e-Islami

