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Hindi NewsExplainerक्या भारत में रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें, गोल्ड को लेकर भी चेताया...PM के बयान के मायने समझें?

क्या भारत में रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें, गोल्ड को लेकर भी चेताया...PM के बयान के मायने समझें?

PM Modi Public Appeal on Gold: पीएम मोदी ने रविवार शाम को हैदराबाद की रैली में देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी. इसका मतलब क्या माना जाए. क्या भारत में रॉकेट की स्पीड से पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं. आखिर पीएम मोदी के बयान के मायने क्या हैं? 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 11, 2026, 03:43 AM IST
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क्या भारत में रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें, गोल्ड को लेकर भी चेताया...PM के बयान के मायने समझें?

PM Modi Public Appeal on Petrol-Diesel: जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, आखिरकार वो सच हो गई. पश्चिम एशिया में यूएस और ईरान में चल रही अदावत का असर अब भारत पर गहरे तौर पर पड़ना शुरू हो गया है. संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने खुद सामने आकर लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है. 

उन्होंने एक साल तक सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीजल की कम से कम खपत करने का भी आह्वान किया, जिससे इस संकट के समय को जैसे-तैसे गुजारा जा सके. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अब रॉकेट की स्पीड से बढ़ने जा रही हैं. आखिर पीएम मोदी के बयान के मायने क्या है? संकट से निपटने के लिए वे अब क्या बड़ा करने जा रहे हैं?

देशभक्ति केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं- पीएम मोदी

हम आपको इन सवालों का जवाब दें, उससे पहले जान लें कि पीएम मोदी ने लोगों से क्या अपील की है. हैदराबाद में रविवार को आयोजित जनसभा में कहा कि पिछले 2 महीने से पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है. जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल सैनिकों के बलिदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें हम सबकी जिम्मेदारी भी शामिल है.

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पीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करें, ताकि संघर्ष के कारण भारत पर पड़ रहे आर्थिक दबाव से निपटा जा सके. 

'पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा करें इस्तेमाल'

उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां भी संभव हो, वे मेट्रो सेवाओं, बसों और दूसरे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. साथ ही, कार पूलिंग करने और माल परिवहन के लिए रेलवे को प्राथमिकता दें. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया. ऐसा करने से विदेशों से पेट्रोल-डीजल की खरीद से दबाव घटेगा. 

कोविड-19 काल में अपनाई गई प्रथाओं का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का उपयोग फिर से किया जा सकता है. ऐसा करने से यात्रा कम होगी, जिससे ईंधन की बचत होगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे फिलहाल विदेशी छुट्टियों और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचें. ऐसा करने से विदेशी मुद्रा बड़ी मात्रा में बाहर निकल जाती है, जिससे देश के फॉरेन रिजर्व पर दबाव बढ़ता है. 

एक साल तक न खरीदें सोना- पीएम मोदी

उन्होंने देश के सभी लोगों से अनुरोध किया कि जब तक बहुत जरूरी न हो जाए, एक साल के लिए तक सोना न खरीदें. इस सोने को खरीदने में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. अगर खरीदारी कम होगी तो यह पैसा देश के अंदर पैसा रहेगा और रुपये को सहारा मिलेगा. 

प्रधानमंत्री ने लोगों से खाने के तेल के उपयोग को भी कम करने की अपील की. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में खाना पकाने का तेल दूसरे देशों से आयात करता है. इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था और जन स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं. इसके बजाय स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें. 

उन्होंने घरेलू पर्यटन को भी बढ़ावा देने का आह्वान किया. कहा कि वैश्विक संकट के समय भारत के अंदर पैसा खर्च करने से स्थानीय होटलों, ड्राइवरों, दुकानदारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता है.

क्यों की प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील?

केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ईरान जंग की वजह से दुनिया में तेल-गैस की सप्लाई जबरदस्त तरीके से सिकुड़ गई है, जिसके चलते इनके दाम में अभूतपूर्व उछाल आया है. ऐसे में भारत सरकार को आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल- डीजल की कीमतें स्थिर रखने के लिए भारी खर्च करना पड़ रहा है. 

अधिकारियों का कहना है कि अगर लोग पीएम की अपील को स्वीकार कर ईंधन उपयोग में 10 प्रतिशत की कमी ला देते हैं तो इससे देश को प्रतिदिन लगभग 160 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है. इसमें खाद्य तेल, विदेशी ट्रिप, सोना खरीद भी शामिल कर लिए जाएं तो बचत 500 करोड़ रुपये प्रतिदिन हो सकती है. 

क्या बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

अगर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के मायने समझें तो फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी के आसार नहीं है. सरकार चाहती है कि लोग स्वेच्छा से आगे आकर ऐसे कदम उठाएं, जिससे सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव न पड़े. अगर सरकार को जनता का साथ मिल जाता है तो संभावना है कि लोगों को दाम बढ़ोतरी का सामना न करना पड़े. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार आगे चलकर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का कठोर फैसला भी कर सकती है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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