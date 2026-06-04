क्या बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होंगे ऋतब्रत बनर्जी? क्यों ममता से नहीं, अभिषेक बनर्जी से पाला बैर

Will Ritabrata Banerjee prove 'Baazigar' of Bengal politics? ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूट गई. TMC के 58 बागी विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया. जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर मंजूरी दे दी. इसी एलान के साथ पश्चिम बंगाल में ममता के हाथ से TMC छिन गई. ममता बनर्जी ने जिस ऋतब्रत बनर्जी को TMC से निकाल दिया था. उन्होंने 59 विधायकों के साथ असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा किया और स्पीकर ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए उन्हें विधायक दल के नेता का दर्जा भी दे दिया.

अपनी मांग मानी जाने पर पश्चिम असेंबली में नेता विपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, टीएमसी के टिकट पर पार्टी के 80 विधायक चुने गए हैं. उनमें से दो-तिहाई से ज्यादा सदस्यों ने असली तृणमूल बताते हुए अपना दावा पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

ममता बनर्जी को मुख्य सलाहकार बनने की अपील

टीएमसी के बागी या यूं कहें असली टीएमसी ने ममता बनर्जी से मांग कर डाली कि वो मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाएं. ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमारी मुख्य सलाहकार बनें और ऐसी सलाह दें, जिससे हमें विपक्ष के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिले.

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TMC के नए गुट ने ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना. जबकि जावेद खान, संदीपन साहा और शिउली साहा को उपनेता चुना गया. इस फूट पर फिलहाल ममता बनर्जी खामोश हैं. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऋतब्रत बनर्जी बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होने जा रहे हैं. ममता बनर्जी के बजाय उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से पार्टी के नेता नाराज क्यों हैं. कौन-सी ऐसी वजहें रहीं, जिसने पार्टी नेताओं को बगावत का झंडा उठाने के लिए मजबूर कर दिया.

8 साल की राजनीति में कर गए खेला

राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, TMC में आने से पहले ऋतब्रत बनर्जी सीपीआई (M) के करीबी थे. वे 2018 में ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हुए. इसके बाद वर्ष 2026 में वे पार्टी टिकट पर पहली बार विधायक बने और अब टीएमसी में टूट के बाद उसके सर्वोच्च नेता भी बन गए हैं. वे अब खुद को असली टीएमसी का चेहरा बता रहे हैं.

उन्होंने ममता बनर्जी को पार्टी का सर्वोच्च नेता और मुख्य सलाहकार बनाने की अपील की है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि अभिषेक के नेतृत्व में पार्टी कॉरपोरेट एजेंसी बन गई थी, जिसका जनता के साथ कोई कनेक्ट नहीं बचा था.

अभिषेक बनर्जी से इतना गुस्सा क्यों?

बागी विधायकों का गुस्सा मुख्य रूप से अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी तंत्र के प्रति छलक रहा है. खासकर I-PAC जैसे कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ संबंधों पर वे जमकर भड़ास निकाल रही हैं. जिसके चलते हालिया असेंबली चुनाव में टीएमसी को भारी हार झेलनी पड़ी और उनकी सीटें 215 से घटकर महज 80 रह गई. इस हार के बाद से पार्टी के तमाम पुराने नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भड़के हुए हैं.

उन्होंने अभिषेक बनर्जी के हाई-कमान्ड स्टाइल, संगठन में अनुचित हस्तक्षेप और कथित भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया. ऋतब्रत ने आरोप लगाया कि सोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने वाले पत्र में कई विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे. उन्होंने अभिषेक पर पार्टी को हाइजैक करने का आरोप भी लगाया.

अभिषेक बनर्जी के विपरीत ममता बनर्जी को बागी नेता अभी भी अपनी दीदी और सर्वमान्य नेता के रूप में पेश कर रहे हैं. बागी गुट ने उन्हें मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसके पीछे बागी गुट की साफ रणनीति है कि ममता की लोकप्रियता और इमोशनल अपील को बनाए रखते हुए अभिषेक की कटमनी और भ्रष्टाचार वाली छवि को निशाना बनाया जाए.

क्या बंगाल की राजनीति के बाजीगर बन पाएंगे ऋतब्रत?

ऋतब्रत बनर्जी फिलहाल असेंबली में नेता विपक्ष जरूर बन गए हैं लेकिन उनके सामने चुनौती काफी बड़ी है. टीएमसी का चुनाव चिन्ह, संगठन और वित्तीय संसाधन अभी भी ममता-अभिषेक गुट के पास हैं. ऐसे हालात में BJP की 207 सीटों वाली सरकार के बीच रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना उनके लिए आसान नहीं होगा. इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े पैमाने पर हुई बगावत ने टीएमसी को कमजोर किया है.

राजनीतिक विश्लेषक इसे टीएमसी के अंदर 'पुरानी vs नई' पीढ़ी की लड़ाई मान रहे हैं. माना जा रहा है कि अगर ऋतब्रत गुट टिक गया और ममता को अपनी ओर खींचने में सफल रहा, तो वे सचमुच बंगाल सियासत के बाजीगर साबित हो सकते हैं. हालांकि, इस बगावत को ममता बनर्जी इतनी आसानी से सहन कर जाएंगी. यह कहना काफी मुश्किल है. इसलिए आने वाले दिनों में बंगाल में टीएमसी पर अधिकार को लेकर जबरदस्त जंग देखने को मिल सकती है. देखने वाली बात ये होगी कि इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा.