भारत-USA ट्रेड डील से शेयर बाजार की होगी चांदी? 1 लाख करोड़ की बिकवाली के बाद अब जमकर आएगा FII का पैसा

भारत-USA ट्रेड डील से शेयर बाजार की होगी चांदी? 1 लाख करोड़ की बिकवाली के बाद अब जमकर आएगा FII का पैसा

Share Market Update: भारत-यूएस डील के बाद Sensex और Nifty50 में मंगलवार को बड़ी तेजी देखी गई. मार्केट बंद के दौरान सेंसेक्स 2072 अंक यानी 2.54% की तेजी के साथ 83,739.13 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 हरे निशान में 2.55 प्रतिशत यानी 639.15 अंकों की बढ़त के साथ 25,727.55 के लेवल पर बंद हुआ. 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:00 PM IST
भारत-USA ट्रेड डील से शेयर बाजार की होगी चांदी? 1 लाख करोड़ की बिकवाली के बाद अब जमकर आएगा FII का पैसा

India US Trade Deal, Share Market FIIs News: भारत और अमेरिका के बीच बीते कई महीनों से चल रही ट्रेड और टैरिफ को लेकर खींचतान सोमवार को एक फोन कॉल से दूर हो गई. जी हां, 2 फरवरी दिन सोमवार को देर शाम (भारतीय समयानुसार) इस नए साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई. यह बातचीत इतनी प्रभावशाली रही कि मंगलवार को इससे भारतीय शेयर बाजार में ढाई फीसदी से अधिक की तेजी देखी गई. 

अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को घटाकर अब 18 फीसदी करने का फैसला किया है. इसकी जानकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके व्हाइट हाउस के अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है. यह ऐतिहासिक फैसला पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच सोमवार को फोन पर हुई बातचीत में लिया गया है. इस फैसले ने भारतीय शेयर बाजार को लाल-लाल से अब हरा-हरा कर दिया है. आइए जानते हैं कि आज मंगलवार को शेयर बाजार की स्थिति क्या रही और इसके साथ ही यह जानेंगे कि क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से शेयर बाजार की 'चांदी' यानी की चमक बढ़ेगी. साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या अब फिर से विदेशी निवेशकों (FIIs) की भारतीय शेयर बाजार में वापसी होने जा रही है.

सेंसेक्स 2000 से अधिक अंक उछला
भारतीय शेयर बाजार में सोमवार के बाद आज मंगलवार को भी बड़ी तेजी दिखी. केंद्रीय बजट के बाद सोमवार को मार्केट खुला. इसमें बजट वाले दिन ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स की बढ़ोतरी के ऐलान के बाद गिरावट दिखी थी, लेकिन सोमवार को मार्केट हरे निशान में उछाल के साथ बंद हुए. 2 फरवरी को शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स यानी Sensex और Nifty50 में तेजी दिखी. बात पहले सेंसेक्स की करते हैं. सोमवार को Sensex 943.52 अंकों की बढ़त के साथ 1.17 प्रतिशत उछाल पर 81,666.46 के लेवल पर कारोबार करते हुए बंद हुआ. 

वहीं, अब अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने के ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी तेजी दिखी. मंगलवार को मार्केट बंद के दौरान सेंसेक्स में 2072 अंकों की बड़ी तेजी दर्ज की गई. Sensex हरे निशान में 2.54 फीसदी की तेजी के साथ 83,739.13 के लेवल पर कारोबार करते हुए बंद हुआ.

यह भी पढ़ें- ये क्या हो रहा है? ट्रंप ने बोला भारत ने बंद किया रूस से तेल खरीदना, लेकिन पुतिन के देश ने दे डाला बड़ा बयान

 

निफ्टी50 में 2.55 फीसदी की बढ़त
बजट के बाद सोमवार को निफ्टी50 भी हरे निशान में बंद हुआ. शेयर बाजार का 50 शेयरों वाला यह इंडेक्स 2 फरवरी को 262.95 अंक यानी 1.06 प्रतिशत के उछाल के साथ 25,108.10 के लेवल पर बंद हुआ.  वहीं, अब भारत-यूएस डील (टैरिफ) के बाद Nifty50 में दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी बड़ी तेजी दर्ज की गई. शेयर बाजार बंद के दौरान निफ्टी 50 हरे निशान में 2.55 प्रतिशत यानी 639.15 अंकों की बढ़त के साथ 25,727.55 के लेवल पर बंद हुआ. 

अगस्त से जनवरी तक 1 लाख करोड़ से अधिक की निकासी
ट्रंप ने भारत पर पिछले साल अगस्त में 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था. तब से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से निकासी करने लगे थे.एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 की शुरुआत से जनवरी 2026 तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब एक लाख 6 हजार 606 करोड़ रुपये की नेट निकासी की थी. इनमें अकेले जनवरी महीने में 35 हजार 962 करोड़ रुपये की निकासी हुई है. वहीं, बीते साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने कुल 1 लाख 66 हजार 286 करोड़ रुपये की निकासी की थी. 

फरवरी में बिकवाली में गिरावट
हालांकि, फरवरी के दो दिनों में विदेशी निवेशकों के निकासी में कमी आई है. आंकड़ों के अनुसार, इन दो दिनों में एफआईआई ने 1906 करोड़ रुपये के भारतीय शेयरों की नेट खरीदारी की है.  

इन वजहों से विदेशी निवेशकों ने की थी बड़ी बिकवाली
अब बात विदेशी निवेशकों की करते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, हमने बीते दिनों देखा कि भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे थे और तेजी से अपने पैसे बाजार से निकाल रहे थे. जानकार बताते हैं कि ग्लोबल अनिश्चितता, भारत पर ट्रंप का भारी टैरिफ, भारत पर अमेरिका के द्वारा बार-बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी और भारत-अमेरिकी ट्रेड डील में देरी की वजह से विदेशी निवेशक (FIIs) भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा कर पाने में कमी महसूस कर रहे थे. इसी कारण वे मार्केट से निकलना ही बेहतर समझ रहे थे, लेकिन अब मामला दूसरा हो गया है.

यह भी पढ़ें- पहले खिसियाकर ठोके डबल टैरिफ, फिर ठंडे पड़े तेवर...कैसे हुई भारत-US की ट्रेड डील? जानें सारे सवालों के जवाब

 

विदेशी निवेशक शेयर बाजार में लगाएंगे जमकर पैसा
अब अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50 फीसदी के टैरिफ को कम करके 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया है. इससे भारतीय निर्यातकों के साथ-साथ भारतीय शेयर बाजार को काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है. इस बीच मार्केट एक्सपर्ट्स ने यह विश्वास जताया है कि भारतीय शेयर बाजार में आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों की भीड़ लगने वाली है. मतलब कि अभी तक तो FIIs भारतीय बाजार से बिकवाली करके बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब वे एक बार फिर से मार्केट में बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे. जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड वार्ता को लेकर भी पॉजिटिव न्यूज आने वाली है और अब इस डील को पूरा करने में तेजी दिखेगी. इस कारण भी अब भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश लौटेंगे और नए निवेशक भी पैसे लगाएंगे. 

उभरते हुए बाजारों में भारत सबसे बेस्ट 
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की निवेश की मात्रा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. इससे शेयर बाजार और भी तेजी के साथ ऊपर बढ़ेंगें. शेयर बाजार के जानकार मानते हैं कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों की ओर आकर्षित होंगे. उनका मानना है कि अमेरिका के वित्तीय और आर्थिक निवेशक (FII) के एक बड़े हिस्से के द्वारा भारत में निवेश की संभावना है. इसका कारण यह है कि वे निवेशक उभरते हुए बाजारों में भारत को सबसे बेहतरीन रणनीतिक निवेश मानते हैं. एक ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया है कि इस डील के होने और अनिश्चितता के कम होने से FIIs की बिकवाली में कमी देखी जा सकती है और वे निवेश बढ़ा सकते हैं.  कुछ जानकारों की माने तो FIIs मार्केट में लार्ज कैप में अधिक निवेश कर सकते हैं.   

भारत-अमेरिकी डील पर ट्रंप और मोदी ने क्या कहा? 
सोमवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा था, "प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोस्ती और सम्मान के चलते और उनकी मांग पर तत्काल प्रभाव से हम अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं, जिसमें अमेरिका भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करेगा. वे भी अमेरिका के विरुद्ध अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे." 

वहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर उनसे हुई बातचीत और टैरिफ को लेकर अपनी खास बात कही थी. सोमवार को पीएम मोदी ने लिखा, "आज अपने प्रिय मित्र प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद." 

यह भी पढ़ें- India US Trade Deal: 'किसानों से समझौता नहीं होने दिया...' , केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया किस आधार पर हुई डील

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 
1. अमेरिका ने भारत पर कुल कितना प्रतिशत का टैरिफ लगाया था?
अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था.

2. क्या अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 % टैरिफ को हटा लिया गया है?
जी हां, अमेरिका के द्वारा भारत पर रूसी तेल की खरीदारी को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25 % टैरिफ को हटा लिया गया है.

3. अब भारत पर अमेरिका कितना प्रतिशत टैरिफ लगाएगा?
अब भारत पर अमेरिका 18 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा.

4. अगस्त 2025 से जनवरी तक FIIs ने भारतीय शेयर बाजार से कितनी बिकवाली की?
अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक FIIs ने भारतीय शेयर बाजार से एक लाख 6 हजार 606 करोड़ रुपये की निकासी की थी.

5. जनवरी 2026 में शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने कितने रुपये की निकासी की?
जनवरी 2026 में शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने 35 हजार 962 करोड़ रुपये की निकासी की.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

 

