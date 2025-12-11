बंगाल में मुस्लिम वोट अभी भी TMC के साथ है, फिर ममता बनर्जी क्यों बेचैन हैं? हुमायूं कबीर की हुंकार ने बदल दिए सभी समीकरण!

Humayun Kabir Will Deciding Factor in 2026 Bengal Election Politics: पश्चिम बंगाल की सियासत में पिछले 14 साल से एक बात लगभग पक्की मानी जाती थी कि मुस्लिम वोटबैंक तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत आधार है. लगभग 27% मुस्लिम आबादी वाला यह राज्य TMC के लिए हमेशा 'वोट बैंक' रहा है. 2021 के विधानसभा चुनाव में भी मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जैसे मुस्लिम-बहुल इलाकों में TMC ने भारी जीत हासिल की थी. फिर भी आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के अंदर एक अजीब-सी बेचैनी दिख रही है. समझते हैं अंदर की वजह?

हुमायूं कबीर,TMC के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द

सबसे बड़ा झटका ममता को 6 दिसंबर 2024 को लगा. मुर्शिदाबाद के TMC विधायक हुमायूं कबीर (जिन्हें बाद में पार्टी से निलंबित कर दिया गया) ने बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति की नींव रखी. महज दो दिन बाद, 8 दिसंबर को कबीर ने ऐलान कर दिया कि 22 दिसंबर को वे अपना अलग राजनीतिक संगठन लॉन्च करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM व पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के ISF से भी बात चल रही है. कबीर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “बहुत जल्द आप इसका असर देखेंगे. हम 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 90 सीटें जीतेंगे. मुसलमानों को अपना अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा. कई बड़ी पार्टियों के बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं. हम उन मुसलमानों के इकलौते प्रतिनिधि बनेंगे जिनके हितों की रक्षा TMC नहीं कर पाई.”

आंकड़ों में मुस्लिम वोट की बंगाल में ताकत

(2021 विधानसभा चुनाव)मुर्शिदाबाद (22 सीटें) → TMC: 20

मालदा (12 सीटें) → TMC: 8

उत्तर दिनाजपुर (9 सीटें) → TMC: 7 (एक BJP विधायक बाद में TMC में शामिल)

उत्तर 24 परगना (32 सीटें) → TMC: 27

दक्षिण 24 परगना (31 सीटें) → TMC: 30 (केवल भांगर में ISF जीता)

बेचैनी की दो सबसे बड़ी और वजहें हैं.

OBC आरक्षण में भारी नाराजगी

अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार ने नई OBC लिस्ट जारी की. 37 मुस्लिम समुदायों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया और शेरशबादी, खोट्टा, मलिक, राजमिस्त्री जैसे 34 बड़े मुस्लिम समुदायों को OBC-A से OBC-B में डाल दिया गया. इससे नौकरी व शिक्षा कोटा घट गया. मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए.

वक्फ कानून पर यू-टर्न

महीनों तक केंद्र के वक्फ (संशोधन) बिल की तीखी आलोचना करने के बाद नवंबर 2024 में ममता सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी केंद्र के UMEED पोर्टल पर अपलोड करें. मुस्लिम संगठनों ने इसे “सरेंडर” और “धोखा” करार दिया.

TINA फैक्टर पर भी अब उठ रहे सवाल

TMC का दावा है कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वे भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे और मजबूरी में TMC को ही वोट देंगे. पार्टी प्रवक्ता इसे “TINA फैक्टर” (There Is No Alternative) कहते हैं. लेकिन जमीनी आवाजें अलग हैं. मुर्शिदाबाद के दलित-मुस्लिम-आदिवासी संगठन ‘पश्चिम बंग स्वाधिकार रक्षा मंच’ के अध्यक्ष मीर हसनत अली कहते हैं, “लोगों को अब धोखा महसूस हो रहा है. CM बार-बार कहती हैं – TMC को वोट नहीं दोगे तो BJP आ जाएगी. हम कब तक डरकर वोट देते रहेंगे? पहले OBC लिस्ट से युवाओं को नौकरी-पढ़ाई से वंचित किया, फिर वक्फ कानून पर यू-टर्न ले लिया. कबीर का अपमान क्यों किया? CM खुद सरकारी खजाने से इमाम भत्ता देती हैं और मंदिर बनवाती हैं, फिर एक मस्जिद की प्रतिकृति की नींव रखने पर विधायक को निकाल दिया?”

अब आगे क्या होगा?

आगे की राह अभी यह साफ नहीं कि हुमायूं कबीर का नया संगठन या संभावित ISF-AIMIM गठजोड़ 2026 के चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा पाएगा. लेकिन मुस्लिम-बहुल इलाकों में OBC आरक्षण और वक्फ जैसे मुद्दों पर जिस तरह खुली नाराजगी दिख रही है और सवाल उठ रहे हैं, उससे तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी पूरी तरह जायज लगती है. भले ही हर सर्वे और पिछले सभी चुनावों में मुस्लिम समुदाय की पहली पसंद आज भी TMC ही हो.