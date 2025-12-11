Advertisement
trendingNow13036735
Hindi NewsExplainerबंगाल में मुस्लिम वोट अभी भी TMC के साथ है, फिर ममता बनर्जी क्यों बेचैन हैं? हुमायूं कबीर की हुंकार ने बदल दिए सभी समीकरण!

बंगाल में मुस्लिम वोट अभी भी TMC के साथ है, फिर ममता बनर्जी क्यों बेचैन हैं? हुमायूं कबीर की हुंकार ने बदल दिए सभी समीकरण!

Trinamool Muslim Vote Bank Will Be Finished: पश्चिम बंगाल में पिछले 14 साल से मुसलमान मतदाता तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत हैं. 2021 विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम बहुल 100 से ज्यादा सीटों पर टीएमसी का झंडा लहराया है. फिर भी  हुमायूं कबीर की हुंकार ने ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी की नींद उड़ा दी. आखिर माजरा क्या है? समझते हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 11, 2025, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में मुस्लिम वोट अभी भी TMC के साथ है, फिर ममता बनर्जी क्यों बेचैन हैं? हुमायूं कबीर की हुंकार ने बदल दिए सभी समीकरण!

Humayun Kabir Will Deciding Factor in 2026 Bengal Election Politics: पश्चिम बंगाल की सियासत में पिछले 14 साल से एक बात लगभग पक्की मानी जाती थी कि मुस्लिम वोटबैंक तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत आधार है. लगभग 27% मुस्लिम आबादी वाला यह राज्य TMC के लिए हमेशा 'वोट बैंक' रहा है. 2021 के विधानसभा चुनाव में भी मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जैसे मुस्लिम-बहुल इलाकों में TMC ने भारी जीत हासिल की थी. फिर भी आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के अंदर एक अजीब-सी बेचैनी दिख रही है. समझते हैं अंदर की वजह?

हुमायूं कबीर,TMC के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द
सबसे बड़ा झटका ममता को 6 दिसंबर 2024 को लगा. मुर्शिदाबाद के TMC विधायक हुमायूं कबीर (जिन्हें बाद में पार्टी से निलंबित कर दिया गया) ने बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति की नींव रखी. महज दो दिन बाद, 8 दिसंबर को कबीर ने ऐलान कर दिया कि 22 दिसंबर को वे अपना अलग राजनीतिक संगठन लॉन्च करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM व पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के ISF से भी बात चल रही है. कबीर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “बहुत जल्द आप इसका असर देखेंगे. हम 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 90 सीटें जीतेंगे. मुसलमानों को अपना अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा. कई बड़ी पार्टियों के बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं. हम उन मुसलमानों के इकलौते प्रतिनिधि बनेंगे जिनके हितों की रक्षा TMC नहीं कर पाई.”

आंकड़ों में मुस्लिम वोट की बंगाल में ताकत
(2021 विधानसभा चुनाव)मुर्शिदाबाद (22 सीटें) → TMC: 20  
मालदा (12 सीटें) → TMC: 8  
उत्तर दिनाजपुर (9 सीटें) → TMC: 7 (एक BJP विधायक बाद में TMC में शामिल)  
उत्तर 24 परगना (32 सीटें) → TMC: 27  
दक्षिण 24 परगना (31 सीटें) → TMC: 30 (केवल भांगर में ISF जीता)

Add Zee News as a Preferred Source

बेचैनी की दो सबसे बड़ी और वजहें हैं.

OBC आरक्षण में भारी नाराजगी
अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार ने नई OBC लिस्ट जारी की. 37 मुस्लिम समुदायों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया और शेरशबादी, खोट्टा, मलिक, राजमिस्त्री जैसे 34 बड़े मुस्लिम समुदायों को OBC-A से OBC-B में डाल दिया गया. इससे नौकरी व शिक्षा कोटा घट गया. मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए.

वक्फ कानून पर यू-टर्न
महीनों तक केंद्र के वक्फ (संशोधन) बिल की तीखी आलोचना करने के बाद नवंबर 2024 में ममता सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी केंद्र के UMEED पोर्टल पर अपलोड करें. मुस्लिम संगठनों ने इसे “सरेंडर” और “धोखा” करार दिया.

TINA फैक्टर पर भी अब उठ रहे सवाल 
TMC का दावा है कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वे भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे और मजबूरी में TMC को ही वोट देंगे. पार्टी प्रवक्ता इसे “TINA फैक्टर” (There Is No Alternative) कहते हैं. लेकिन जमीनी आवाजें अलग हैं. मुर्शिदाबाद के दलित-मुस्लिम-आदिवासी संगठन ‘पश्चिम बंग स्वाधिकार रक्षा मंच’ के अध्यक्ष मीर हसनत अली कहते हैं, “लोगों को अब धोखा महसूस हो रहा है. CM बार-बार कहती हैं – TMC को वोट नहीं दोगे तो BJP आ जाएगी. हम कब तक डरकर वोट देते रहेंगे? पहले OBC लिस्ट से युवाओं को नौकरी-पढ़ाई से वंचित किया, फिर वक्फ कानून पर यू-टर्न ले लिया. कबीर का अपमान क्यों किया? CM खुद सरकारी खजाने से इमाम भत्ता देती हैं और मंदिर बनवाती हैं, फिर एक मस्जिद की प्रतिकृति की नींव रखने पर विधायक को निकाल दिया?”

अब आगे क्या होगा?
आगे की राह अभी यह साफ नहीं कि हुमायूं कबीर का नया संगठन या संभावित ISF-AIMIM गठजोड़ 2026 के चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा पाएगा. लेकिन मुस्लिम-बहुल इलाकों में OBC आरक्षण और वक्फ जैसे मुद्दों पर जिस तरह खुली नाराजगी दिख रही है और सवाल उठ रहे हैं, उससे तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी पूरी तरह जायज लगती है. भले ही हर सर्वे और पिछले सभी चुनावों में मुस्लिम समुदाय की पहली पसंद आज भी TMC ही हो.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Bengal Elections 2026

Trending news

दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया- सूत्र
Goa Night Club Fire
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया- सूत्र
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?