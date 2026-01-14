Advertisement
क्या सच में 10 मिनट में डिलीवरी बंद होगी, फटाफट डिलीवरी से कितना कमाती हैं जेप्टो, स्विगी,ब्लिंकिट...बंद होने से कितना नफा-नुकसान ?

क्या सच में 10 मिनट में डिलीवरी बंद होगी, फटाफट डिलीवरी से कितना कमाती हैं जेप्टो, स्विगी,ब्लिंकिट...बंद होने से कितना नफा-नुकसान ?

What is the 10-minute delivery concept:   इधर  मोबाइल फोन पर ऑर्डर प्लेस किया और उधर 10 मिनट के अंदर सामान आपके दरवाजे पर होता है. लोगों को किराया दुकान जाने की आदत छूट गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऑर्डर पहुंचने में 20 से 25 मिनट तक का वक्त लग सकता है, लेकिन क्या क्विक कॉमर्स कंपनियां इसके लिए तैयार है ? 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 14, 2026, 04:28 PM IST
क्या सच में 10 मिनट में डिलीवरी बंद होगी, फटाफट डिलीवरी से कितना कमाती हैं जेप्टो, स्विगी,ब्लिंकिट...बंद होने से कितना नफा-नुकसान ?

10 Minute Delivery: सब्जी-भाजी से लेकर आईफोन तक...एक क्लिक पर कुछ मिनटों में आपके दरवाजे पर वो सामान पहुंच जाता है. इधर  मोबाइल फोन पर ऑर्डर प्लेस किया और उधर 10 मिनट के अंदर सामान आपके दरवाजे पर होता है. लोगों को किराया दुकान जाने की आदत छूट गई. अगर आंकड़ों की बात करें को भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट दुनिया में तीसरे नंबर पर है. अमेरिका और चीन के बाद भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट सबसे बड़ा है. साल 2024 में भारतीय क्विक कॉमर्स मार्केट का कारोबार 50000 करोड़ का रहा, साल 2030 में ये आंकड़ा दोगुना होकर 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, लेकिन इस बीच इस 10 मिनट डिलीवरी ऑप्शन पर सरकार का बड़ा फैसला आया. सरकार ने 10 मिनट वाली डिलीवरी ऑप्शन पर रोक लगा दिया है. गिग वर्कर्स की सेफ्टी को देखते हुए सरकार ने 10 मिनट की क्विक डिलीवरी ऑप्शन को बंद करने का निर्देश दिया है. 

क्या है क्विक कॉमर्स कंपनियां, भारत में कितना बड़ा कारोबार ? 

क्विक कॉमर्स मतलब कुछ ही मिनटों में ग्रोसरी और डेली यूज वाले सामानों की डिलीवरी. वेयरहाउस और राइडर नेटवर्क की मदद से 10 मिनट में सामान की डिलीवरी हो रही थी. ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, स्विगी, जोमैटो, इंस्टामार्ट जैसे तमाम क्विक कॉमर्स कंपनियां है, जो चंद मिनटों में आप तक सामान डिलीवर करती हैं. भारत में ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है. भारत में क्विक कॉमर्स की ग्रोथ रेट 2025-30 तक 15.5% रहने का अनुमान है. वहीं भारत की क्विक कॉमर्स कंपनियों में ग्लोबल फंडिंग भी तेजी से बढ़ रही है. साल 2024 में इन कंपनियों को 2.8 अरब डॉलर की कुल फंडिंग मिली.  वहीं साल 2021 से अब तक इस सेक्टर में 5 अरब डॉलर से अधिक का इंन्वेस्टमेंट आ चुका है.  मार्केट साइज की बात करें तो भारत में आज क्लिक कॉमर्स फिलहाल 5 से 6 अरब डॉलर का है, जो हर दर साल 40-50 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा है.  साल 2030 तक इसका मार्केट साइज  50 अरब डॉलर तक जा सकता है.   

क्विक कॉमर्स की डिमांड इतनी क्यों? 

भारत में वर्तमान में 14 करोड़ ग्राहक है, जो क्विक कॉमर्स ऐप के जरिए ग्रॉसरी से लेकर अपनी डेली यूज के सामान ऑर्डर करते हैं. रेडशीयर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक यूजर्स साइज 23 करोड़ तक पहुंच सकता है.  आर्डर की बात करें तो सामान्य दिनों में इस कंपनियों को रोजाना 30 लाख से 50 लाख ऑर्डर मिलते है, जो पीक टाइम यानी तीज-त्योहार के समय बढ़ जाते हैं. 31 दिसंबर 2025 की बात कर लें तो एक दिन में ज़ोमैटो ब्लिंकिट ने मिलकर 75 लाख से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर किए. ये आंकड़े इन क्विक कॉमर्स की डिमांड को दिखाते हैं.  

कैसे काम करता है क्विक कॉमर्स का पूरा नेटवर्क  ?

क्विक डिलीवरी में आर्डर प्लेस करने के बाद 10 मिनट से लेकर 30 मिनट के भीतर सामान आपके घर पर पहुंच जाता है. इसके लिए कंपनियों ने पूरा नेटवर्क बना रखा है. कम दूरी पर छोटे-छोटे वेयर हाउस या डार्क स्टोर बनाए गए हैं, जहां से कुछ मिनटों की दूरी में सामान आपके घर तक पहुंच जाता है. इन कंपनियों के पास गिग वर्कर का विशाल नेटवर्क है. जैसे ही आप मोबाइल पर आर्डर करते हैं, नजदीकी डार्क स्टोर पर सामान पैक होता है और गिग वर्कर की मदद से बस कुछ मिनट में आपके घर पर सामान की डिलीवरी हो जाती है. इन कंपनियों ने देशभर में 2,500 से 3,000 डार्क स्टोर्स बना रखे हैं, जो आमतौर पर घरों से  400 मीटर से 2 किलोमीटर के दायरे में होते हैं. ब्लिकिंट के सबसे ज्यादा 1700 स्टोर्स हैं, जो अगले पांच सालों में 7500 पहुंचाने का टारगेट है.  

भारत में कैसे होती है क्विक कॉमर्स कंपनियों की कमाई ? 

भारत में तेजी से बढ़ रहे क्विक मार्केट साइज के चलते नए प्लेयर्स  इस सेक्टर में आ रहे हैं. हालांकि इस सेक्टर के बड़े प्लेयर फिलहाल घाटे में चल रहे हैं.  इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर एक्विजिशन और एक्सपेंशन पर भारी भरकम निवेश के चलते कंपनियों को नुकसान हो रहा है. अगर अलग-अलग कंपनियों का बैलेंस शीट देखें तो Zepto जिसकी क्विक कॉमर्स मार्केट में 26 फीसदी की हिस्सेदारी है, उसे वित्त वर्ष 2024-25 में 1249 करोड़ का नुकसान हुआ था, वहीं इसके सबसे बड़े प्लेयर ब्लिंकिट जिसकी हिस्सेदारी  46 फीसदी की है, उसे 158 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. जबकि स्विगी इंस्टामार्ट को 840 करोड़ का घाटा हुआ था.  

10 मिनट की डिलीवरी बंद होने से कंपनियों को नफा या नुकसान  

10 मिनट में आप तक सामान पहुंचाने के लिए कंपनियों को बड़ा निवेश करना पड़ता है.  कम-कम दूरी पर वेयर हाउस बनाने, गिग वर्कर और स्टाफ के नेटवर्क तैयार करने में काफी लागत आती है. ऐसे में कंपनियों को घाटा हो रहा था. ऐसे में 10 मिनट की डिलीवरी बंद होने से कंपनियों के लिए थोड़ी राहत तो, लेकिन उसके साथ ही बड़ा खतरा भी बढ़ गया है.  दरअसल 10 मिनट में डिलीवरी मार्केटिंग का बड़ा हुक है. सरकार के फैसले के बाद कंपनियों को इस दावे से पीछे हटना होगा. ऐसे में उन्हें ग्राहकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. कस्टमर बेस में गिरावट आने का खतरा बढ़ सकता है. 10 मिनट के बजाए 20 मिनट आधे घंटे में पहुंचेगा तो आम कस्‍टमर्स के लिए ऑनलाइन खरीदारी का आकर्षण कम हो सकता है. ऐसे में कंपनियों के आर्डर कम हो सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू पर दवाब बढ़ सकता है. क्विक कॉमर्स का दावा करने वाली कंपनियों को बाकी कंपनियां, जो 10 मिनट में सामान नहीं डिलीवर कर रही थी, उसने चुनौती मिलेगी. कंपनियों की ब्रांड वैल्यू में कमी आ सकती है. अगर सामान 20-25 मिनट में डिलीवरी होता है तो लोग डिलीवरी चार्ज का पैसा खर्च करके पर सोचेंगे.  

क्या 10 मिनट की डिलीवरी वास्तव में बंद होगी  ?

सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन क्विक कॉमर्स कंपनियां इसे कितना फॉलो करेंगी ये बड़ा सवाल है. ये जरूर है कि वो 10 मिनट में डिलीवरी को अपनी ब्रांडिंग, विज्ञापणों से हटा ले, लेकिन उसे अपने डेली एक्विटी या ऑपरेशन से खत्म करना आसान नहीं होगा. यानी आपको ब्लिकिंग, जेप्टो जैसी कंपनियां भले ये दावा न करें कि डिलीवरी 10 मिनट में हो जाएगी, लेकिन बिना किसी दावा या ब्रांडिंग के सामान आप तक 10  मिनट या उससे भी कम वक्त में पहुंचता रहेगा. ऐसा इसलिए भी क्योंकि वेयर हाउस या डार्क स्टोर बनाने में उनका निवेश हो चुका है ऐसे में अब वो इस क्विक डिलीवरी के विकल्प को पूरी तरह खत्म करने का खतरा मोल लेने से बचेंगी.  

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

