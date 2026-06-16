/65 में से 51 नए चेहरे और 42 युवा पदाधिकारी, अगले विधानसभा चुनावों के लिए नितिन नवीन की यह नई टीम कितनी तैयार है?

Nitin Navin BJP New National Executive Team: क़रीब 7 महीने पहले BJP की कमान संभालने वाले नितिन नवीन की नई टीम का सोमवार को एलान हो गया. बीजेपी की तरफ़ से कुल मिलाकर पार्टी के 65 पदाधिकारियों की सूची आज जारी की गई है. यानी नितिन नवीन की कप्तानी वाली नेशनल टीम में कुल 65 खिलाड़ी होंगे. ये वो खिलाड़ी हैं जो पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के काम-काज में हाथ बंटाएंगे. कुल मिलाकर 51 नए चेहरे हैं, जबकि 14 पदाधिकारियों को रिपीट किया गया है. ये पदाधिकारी पार्टी का रोज का काम देखेंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे और कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचेंगे.