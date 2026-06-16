/65 में से 51 नए चेहरे और 42 युवा पदाधिकारी, अगले विधानसभा चुनावों के लिए नितिन नवीन की यह नई टीम कितनी तैयार है?

Nitin Navin BJP New National Executive Team: क़रीब 7 महीने पहले BJP की कमान संभालने वाले नितिन नवीन की नई टीम का सोमवार को एलान हो गया. बीजेपी की तरफ़ से कुल मिलाकर पार्टी के 65 पदाधिकारियों की सूची आज जारी की गई है. यानी नितिन नवीन की कप्तानी वाली नेशनल टीम में कुल 65 खिलाड़ी होंगे. ये वो खिलाड़ी हैं जो पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के काम-काज में हाथ बंटाएंगे. कुल मिलाकर 51 नए चेहरे हैं, जबकि 14 पदाधिकारियों को रिपीट किया गया है. ये पदाधिकारी पार्टी का रोज का काम देखेंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे और कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचेंगे.
आपको जानना चाहिए कि बीजेपी की नई टीम की ताकत और कमजोरी क्या है. आपको पता चलेगा, बीजेपी ने सोशल मीडिया का कैप्टन क्यों बदला और अब जिसे सोशल मीडिया टीम का कप्तान बनाया गया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. आपको ये भी जानना चाहिए कि स्मृति ईरानी और राम माधव जैसे दिग्गज नेताओं ने युवा कप्तान की टीम में कैसे कमबैक किया? पहले आपको बीजेपी के नए पदाधिकारियों के बारे में जानना चाहिए.
सोमवार को जारी सूची में 13 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा संगठन महासचिव समेत 9 महासचिव नियुक्त किए गए हैं. 16 नेताओं को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. इसके अलावा कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, नॉर्थ-ईस्ट संयोजक, प्रकोष्ठ संकुल संयोजक भी बनाए गए हैं. साथ ही महिला मोर्चा, युवा मोर्चा समेत 7 मोर्चा के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है. मीडिया संयोजक और सोशल मीडिया संयोजक और उनकी टीम का भी एलान किया गया है.
इनमें से हर पद और पदाधिकारी की अपनी ख़ास ज़िम्मेदारी है. टीम को न्यू जेनरेशन और अनुभवी नेताओं का मिश्रण बताया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को भी अच्छी हिस्सेदारी दी गई है. इनकी औसत उम्र 53 साल के क़रीब है. कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने कमबैक किया है. इनमें राम माधव और स्मृति ईरानी बड़े नाम हैं.
सबसे पहले बात बीजेपी के नए उपाध्यक्षों की. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं. अध्यक्ष उन्हें अलग-अलग राजनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपते हैं. बीजेपी ने जो 13 उपाध्यक्ष बनाए हैं, उनमें से 9 नए नाम हैं. पिछली टीम के सिर्फ 4 उपाध्यक्ष बरकरार रखे गए हैं जिनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल हैं.
नए नामों में सबसे बड़े चेहरे राम माधव हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे राम माधव को संघ और बीजेपी के बीच बेहतर तालमेल के लिए जाना जाता है. 2020 तक वो पार्टी के महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं. उसके बाद उन्हें पार्टी में कोई बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं दी गई थी. अब करीब 6 साल बाद उन्हें उपाध्यक्ष बनाना संघ के साथ समन्वय पर जोर दिखाता है. साथ ही उनके जरिए पार्टी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी नीतियों को तार्किक और बौद्धिक दृष्टिकोण से पेश करेगी.
वसुंधरा राजे और राम माधव के अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, बैजयंत पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती पवार, पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम. नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. कुल मिलाकर 13 उपाध्यक्ष में से 6 महिलाएं हैं. नई टीम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये भी आपको जानना चाहिए.
#DNAमित्रों | कितने रिपीट हुए..कितने नए आए..क्यों आए? BJP ने सोशल मीडिया का 'कैप्टन' क्यों बदला?
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— Zee News (@ZeeNews) August 17, 2026
पीएम मोदी के मुताबिक़ नई नियुक्त टीम संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव का संगम है. उन्होंने भरोसा जताया कि नए पदाधिकारी पार्टी को मज़बूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे.
प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में संगठन का अनुभव, ऊर्जा और ज़मीनी स्तर पर जुड़ाव का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया. यानी ये वो मानक हैं जिनके आधार पर बीजेपी के पदाधिकारियों की नई टीम चुनी गई है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे भविष्य की टीम बताया है.
BJP के संगठन में महासचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रीय महासचिव पार्टी नेतृत्व के फैसलों को ज़मीनी स्तर पर लागू कराने और संगठन को चलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. बीजेपी के महासचिव केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों के बीच पुल का काम भी करते हैं.
संगठन महासचिव के रूप में बी. एल. संतोष को बरकरार रखा गया है. उन्हें बनाए रखने का मतलब है कि पार्टी अध्यक्ष, संगठन के मौजूदा काम-काज में निरंतरता चाहते हैं. उन्हें बनाए रखने का ये भी मतलब है कि RSS और BJP के बीच तालमेल पहले जितना ही मज़बूत रहेगा.
नए नियुक्त महासचिवों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बड़ा नाम हैं. 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें अब जाकर संगठन में बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है. यूपी चुनाव से पहले स्मृति ईरानी की नियुक्ति एक अहम फ़ैसला है. वो यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं. संगठन में वो पहले भी काम कर चुकी हैं. वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब महासचिव की ज़िम्मेदारी संभालेंगी.
इससे पहले की टीम में 6 महासचिव थे. इनमें से सिर्फ़ 2 नेताओं को रिपीट किया गया है. ये दो चेहरे हैं विनोद तावड़े और सुनील बंसल. आपको ये भी जानना चाहिए कि इन्हें फिर से महासचिव की ज़िम्मेदारी सौंपने की वजह क्या है. विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आने वाले नेता हैं. 2020 से राष्ट्रीय राजनीति और संगठन में आने के बाद उन्होंने एक परफॉर्मर की छवि बनाई है. 2025 के बिहार चुनाव में उनके काम की तारीफ की गई. बिहार के प्रभारी के रूप में उन्होंने NDA को बड़ी जीत दिलाई.
विनोद तावड़े के अलावा सुनील बंसल भी नई टीम में महासचिव के रूप में बरकरार हैं. सुनील बंसल को बनाए रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी चुनावी रणनीति और मुश्किल राज्यों में काम करने का रिकॉर्ड माना जा रहा है. यूपी में लगातार 2 विधानसभा चुनावों में शानदार काम करने के बाद उन्होंने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी पार्टी को जीत दिलाई है. इसके बावजूद बंसल लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, पब्लिसिटी से बचते हैं और पर्दे के पीछे रहकर काम करना उन्हें भाता है.
आपको बीजेपी के उन महासचिवों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्हें पहली बार ये ज़िम्मेदारी दी गई है. इनमें त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब शामिल हैं. पश्चिम बंगाल चुनाव में देब को पार्टी ने राज्य का सह प्रभारी बनाया था. बंगाल में शानदार जीत के इनाम के रूप में उन्हें महासचिव की ज़िम्मेदारी दी गई है. वो पूर्वोत्तर के प्रतिनिधि भी हैं.
सतीश पूनिया राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं. जाट चेहरे माने जाने वाले पूनिया हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी थे. हरीश द्विवेदी का भी महासचिव के रूप में प्रमोशन हुआ है. यूपी के बस्ती से सांसद रहे हरीश द्विवेदी बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे हैं. गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन से सांसद हैं. वो पार्टी के आदिवासी चेहरे भी हैं.
वहीं आठवें महासचिव के रूप में संजय भाटिया का नाम है. संजय भाटिया हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं. राज्यसभा में आने से पहले 2019 में वो करनाल से लोकसभा चुनाव भी जीते थे. 2024 में उन्होंने अपनी सीट मनोहर लाल खट्टर के लिए छोड़ दी थी.
नई टीम का एलान ऐसे समय में हुआ है, जब अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में चुनाव होने हैं. इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है. ऐसे में नई टीम की पहली परीक्षा भी इन विधानसभा चुनावों के दौरान ही होगी. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाना इस टीम का पहला इम्तिहान होगा. यही वजह है कि नई टीम में यूपी से उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव के रूप में कुल 6 नेताओं को मौक़ा दिया गया है.
कोषाध्यक्ष के रूप में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक बार फिर नियुक्त किया गया है. उन्होंने राजेश अग्रवाल की जगह ली है. पीयूष गोयल 2014 से पहले भी ये ज़िम्मेदारी संभाल चुके हैं. इस तरह पीयूष गोयल मंत्री पद की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ संगठन में भी दखल रखेंगे. ख़ास बात ये है कि पीयूष गोयल के पिता वेदप्रकाश गोयल भी बीजेपी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं. पीयूष गोयल का हाथ बंटाने के लिए राजेश मंगल को सह-कोषाध्यक्ष बनाया गया है.
बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में महासचिव रहे तरुण चुघ को नियुक्त किया है. वहीं नॉर्थ-ईस्ट के संयोजक का काम सांसद संबित पात्रा को सौंपा गया है. प्रकोष्ठ संकुल संयोजक के रूप में मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विष्णु देव शर्मा को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. इनका काम समाज के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा.
नितिन नवीन की टीम में मीडिया संयोजक के रूप में अनिल बलूनी को बरकरार रखा गया है. उनके साथ सह संयोजक के रूप में आशीष अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को नियुक्त किया गया है.
बीजेपी की मेन स्ट्रीम मीडिया टीम के कप्तान अनिल बलूनी ही रहेंगे लेकिन सोशल मीडिया की टीम में नया कप्तान बनाया गया है और टीम भी नई है. सोशल मीडिया संयोजक के रूप में दीपक म्हस्के की नियुक्ति की गई है. यानी बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के कप्तान दीपक म्हस्के होंगे. दीपक म्हस्के अमित मालवीय की जगह ले रहे हैं, जो 11 वर्ष तक इस पद पर रहे. छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान दीपक म्हस्के, नितिन नवीन के साथ काम कर चुके हैं.
छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक म्हस्के मूल रूप से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं और उन्हें चुनावी आंकड़ों और डेटा एनालिटिक्स का विशेषज्ञ माना जाता है. 58 साल के दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं. उनके साथ 4 सह-संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं.
सोशल मीडिया पर पार्टी की उपस्थिति बनाए रखना आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है. जिस समय सोशल मीडिया नैरेटिव के सहारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उस समय पार्टी और सरकार के लिए पॉज़िटिव नैरेटिव बनाना दीपक म्हस्के और उनकी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है. बीजेपी को इस समय विरोधी पार्टियों से इस मामले में कड़ा मुक़ाबला करना पड़ रहा है.
सोशल मीडिया टीम के अलावा बीजेपी ने आज अपने अलग-अलग राष्ट्रीय मोर्चा में भी बदलाव किया है. मोर्चे की नई टीम के बारे में भी आपको जानना चाहिए.
भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हेमांग जोशी को बनाया गया है. उन्होंने तेजस्वी सूर्या की जगह ली है. हेमांग जोशी गुजरात के वडोदरा से सांसद हैं. युवाओं को पार्टी से जोड़ने की ज़िम्मेदारी इन्हें मिली है. महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी को बनाया गया है. वो छत्तीसगढ़ के महासमुंद से सांसद हैं. OBC मोर्चा की ज़िम्मेदारी यूपी के अमरपाल मौर्य को सौंपी गई है. वो राज्यसभा सांसद हैं.
किसान मोर्चा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के बंसीलाल गुर्जर बनाए गए हैं. जबकि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रमुख बिहार के शिवेश राम होंगे. अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ज़िम्मेदारी राजस्थान के उदयपुर से सांसद मन्नालाल रावत को दी गई है और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष यूपी के कुंवर बासित अली होंगे.
नितिन नवीन की नई टीम में देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नुमाइंदगी मिली है. इसके अलावा समाज के अलग-अलग वर्गों के नेताओं को भी पार्टी का पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत और बिप्लब देब के रूप में तीन पूर्व मुख्यमंत्री इस टीम में हैं. लोकसभा और राज्यसभा के 18 सांसद इस टीम का हिस्सा हैं.
कई प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया गया है. इनमें 2 प्रोफेसर, 6 PhD धारक, 4 डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील शामिल हैं. नितिन नवीन की नई टीम में महिलाओं को भी प्रमुखता दी गई है. कुल मिलाकर 12 महिलाओं का नाम नए संगठन में हैं. इस टीम में कम उम्र के नेताओं को भी प्राथमिकता दी गई है. 65 में से 42 पदाधिकारी 60 साल से कम उम्र के हैं.
इस टीम में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को सचिव बनाया गया है. ये वही संदीप पाठक हैं जिन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बनाई थी. लेकिन पिछले दिनों बीजेपी में शामिल होने के बाद अब वो नितिन नवीन की टीम में शामिल होकर बीजेपी के लिए रणनीति बनाएंगे. नई टीम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पहली बैठक 22 अगस्त को बुलाई गई है. इस संवाद से आगे की दशा और दिशा तय होगी.