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65 में से 51 नए चेहरे और 42 युवा पदाधिकारी, अगले विधानसभा चुनावों के लिए नितिन नवीन की यह नई टीम कितनी तैयार है?

BJP New National Executive Team: नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. इस कार्यकारिणी में 65 में से 51 नए चेहरे शामिल किए गए हैं. कुल पदाधिकारियों में 42 युवा नेता हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि नितिन नवीन की ये टीम अगले विधानसभा चुनावों के लिए कितनी तैयार है?

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 18, 2026, 01:16 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:16 AM IST
65 में से 51 नए चेहरे और 42 युवा पदाधिकारी, अगले विधानसभा चुनावों के लिए नितिन नवीन की यह नई टीम कितनी तैयार है?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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