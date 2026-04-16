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Hindi NewsExplainerWomen Reservation Bill: महिला आरक्षण और परिसीमन पर बिल पास भी हो जाए तो कहां-कहां फंसेगा पेच?

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण और परिसीमन पर बिल पास भी हो जाए तो कहां-कहां फंसेगा पेच?

16 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल सहित 3 नए बिल लाने की तैयारी में है. ऐसे में विपक्ष महिला आरक्षण बिल पर तो एक बार मान भी जाएगा लेकिन परिसीमन बिल पर वो नहीं तैयार हो रहा. ऐसे में वो कौन से पेच हैं जिनसे विपक्ष इन बिलों को लागू होने से रोक सकता है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:53 AM IST
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महिला आरक्षण और परिसीमन पर बिल पास भी हो जाए तो कहां-कहां फंसेगा पेच? (Photo- AI)
महिला आरक्षण और परिसीमन पर बिल पास भी हो जाए तो कहां-कहां फंसेगा पेच? (Photo- AI)

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को 2029 के आम चुनाव से लागू करने के लिए तीन दिनों के विशेष संसद सत्र में तीन संशोधन विधेयक लेकर आ रही है. अगर ये बिल लागू हो जाते हैं तो आने वाले साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 543 से 850 की जा सकती है. इसके मुताबिक, राज्यों के लिए 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें प्रस्तावित की गई हैं. फिलहाल, मौजूदा समय की संख्या 543 है. महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल अगर पास भी हो जाए तो कहां-कहां विपक्ष पेच फंसा सकता है? आइए आपको बताते हैं .

देश की महिलाओं के के लिए केंद्र की मोदी सरकार नारी शक्ति अधिनियम के तहत 33 फीसदी आरक्षण देने जा रही है. इसके मुताबिक संसद के निचले सदन में सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी. इन बढ़ी हुई सीटों को महिलाओं के हिस्से में माना जाएगा. इनकी संख्या 300 से भी ज्यादा होने वाली है. पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी संसदीय दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) के संशोधन पर पूर्ण समर्थन की अपील की है. पीएम मोदी ने कहा कि ये सबको साथ लेकर चलने का अवसर है. इसी भावना के साथ आप सभी को पत्र लिख रहा हूं.

कौन-विपक्षी दल कर रहा विरोध?

महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. इस मुद्दे पर अलग-अलग दलों के बीच साफ़ तौर पर मतभेद नजर आ रहे हैं. एक ओर जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे नेताओं ने इस बिल का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और दक्षिण भारत के कई बड़े नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं. विरोध करने वालों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं. हालांकि, विपक्ष का कहना है कि उनका विरोध महिला आरक्षण के विचार से नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया से है जिसके तहत इसे लागू किया जाएगा.

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महिला आरक्षण और परिसीमन पर इन जगहों पर फंसेगा पेच?

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप है कि सरकार महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाने के बजाय राजनीतिक फायदे के लिए महिला कानून लागू करने में जल्दबाजी कर रही है. ऐसे में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर इन प्रमुख जगहों पर पेच फंस सकता है. 

  1.   भारतीय संविधान में संशोधन करना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए खास नियम तय किए गए हैं. अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान में बदलाव से जुड़ा कोई भी विधेयक पारित करने के लिए संसद में विशेष बहुमत आवश्यक होता है.

  2.  यह विशेष बहुमत दो शर्तों पर आधारित होता है. पहली, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत विधेयक के पक्ष में होना चाहिए. दूसरी, जो सदस्य उस समय उपस्थित होकर मतदान कर रहे हैं, उनमें से कम से कम दो-तिहाई सदस्य विधेयक के समर्थन में वोट दें.

  3.  यानी, संविधान में संशोधन केवल साधारण बहुमत से संभव नहीं है. इसके लिए व्यापक सहमति जरूरी होती है, ताकि कोई भी बदलाव सोच-समझकर और पर्याप्त समर्थन के साथ ही किया जा सके.

  4. सरकार 3 अहम बिल संसद में लाने की तैयारी में है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा 131वें संविधान संशोधन बिल को लेकर हो रही है. इस बिल को पारित कराने के लिए साधारण बहुमत नहीं, बल्कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो इसे थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना देता है.

  5.  अगर संख्या बल पर नजर डालें तो लोकसभा में सरकार के लिए यह रास्ता आसान नहीं दिखता. यहां विपक्ष की मजबूती सरकार की रणनीति पर असर डाल सकती है. हालांकि, बाकी 2 बिलों के मामले में स्थिति काफी सहज है. इन्हें पास कराने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत, यानी 50 फीसदी समर्थन की जरूरत होगी और यह आंकड़ा सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मौजूद है.

  6. यानी कुल मिलाकर, जहां एक ओर संविधान संशोधन बिल सरकार के लिए एक कठिन परीक्षा साबित हो सकता है, वहीं बाकी दो बिलों के पारित होने में ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आती है. 

बीजेपी के लिए ये संशोधन 'चिट भी मेरी और पट भी मेरी' की तरह

महिला आरक्षण कानून को लेकर सियासत अब एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है. इन संशोधनों को लेकर अगर बीजेपी की स्थिति की बात करें तो उसके लिए 'चिट भी मेरी और पट भी मेरी' वाली स्थिति बन चुकी है. इन संशोधनों को लेकर अगर विपक्ष असहयोग का रास्ता अपनाता है और इसकी वजह से यह कानून 2029 के आम चुनाव तक लागू नहीं हो पाता, तो इसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिल सकता है. पार्टी तब यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी कि वह महिलाओं के हक में काम करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने ही रास्ता रोक दिया. दूसरी ओर, अगर यह कानून समय पर लागू हो जाता है, तब भी बीजेपी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी और महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करेगी. 

महिला आरक्षण का मुद्दा बना सियासी हथियार

कुछ हद तक यह रणनीति वैसी ही लगती है जैसी बीजेपी पहले भी अपनाती रही है, जहां वह कांग्रेस पर राम मंदिर निर्माण से लेकर विकास कार्यों में बाधा डालने के आरोप लगाती रही है. कुल मिलाकर, महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ सामाजिक सुधार का नहीं, बल्कि एक अहम राजनीतिक हथियार भी बन चुका है, जिसमें हर पक्ष अपने-अपने हिसाब से लाभ तलाश रहा है. 

रेवंत रेड्डी की दक्षिण भारतीय नेताओं से अपील

महिला आरक्षण कानून को लेकर अब दक्षिण भारत की राजनीति को भी सक्रिय कर दिया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहल करते हुए दक्षिण के बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है. उन्होंने एम के स्टालिन, एन.चंद्रबाबू नायडू, सिद्दारमैया, पिनराई विजयन और एन रंगास्वामी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर साझा रणनीति बनाने की अपील की है. खासतौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस प्रस्ताव को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उनके तेवर से साफ है कि दक्षिण के कई नेता इस देरी के पक्ष में नहीं हैं और इसे लेकर एक मजबूत राजनीतिक विरोध खड़ा हो सकता है. अब यह मुद्दा सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तर और दक्षिण की राजनीति के बीच एक नए टकराव का कारण भी बनता नजर आ रहा है.

परिसीमन से बिगड़ सकता है बैलेंस

लोकसभा सीटों के संभावित परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के नेताओं में चिंता बढ़ती जा रही है। केरल से जॉन ब्रिटास ने इस मुद्दे पर एक गंभीर आशंका जताई है. उनका कहना है कि अगर लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाती हैं, तो इसका सीधा असर क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ेगा. उनके मुताबिक, इस बदलाव के बाद दक्षिण भारत को सिर्फ 63-65 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, जबकि उत्तर भारत को 200 से ज्यादा सीटों का फायदा हो सकता है. इससे संसद में शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा है. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राज्यों से बिना सलाह किए परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. 

यह भी पढ़ेंः  33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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