Year Ender 2025: इस साल के 5 बड़े आईपीओ, हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे अधिक डिमांड; जानें बाजार में किस IPO की हुई धांसू लिस्टिंग

Top IPO in 2025: साल 2025 आईपीओ बाजार (IPO Market) के लिए बहुत ही खास रहा. इस साल में अब तक कुल 103 कंपनियों के आईपीओ (Initial public offering) आएं हैं. इन कंपनियों ने अपने इस आईपीओ के जरिए कुल 1.76 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. पिछले साल की बात करें तो 2024 में 90 कंपनियों के आईपीओ आए थे, जिससे कुल 1.60 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे. अब साल 2026 की बारी है, लेकिन उससे पहले हम यहां आपको साल 2025 के पांच बड़े आईपीओ को बताने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे अधिक पैसे बाजार में निवेशकों से जुटाएं हैं. इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि साल 2025 में किस आईपीओ की सबसे अधिक मांग रही मतलब कि किस कंपनी के आईपीओ को सबसे अधिक सब्सक्राइब किया गया और मार्केट में किस कंपनी के आईपीओ की धांसू लिस्टिंग हुई. आइए इसके बारे में एक-एक करके जानते हैं.

कंपनी क्यों लाती है आईपीओ?

कोई भी कंपनी सेबी (Securities and Exchange Board of India) के नियमों का पालन करते हुए और इस मार्केट नियामक की अनुमति पर शेयर बाजार में आईपीओ लेकर आती है. किसी भी पात्र कंपनी के द्वारा बाजार में आईपीओ लाने के कई प्रमुख उदे्श्य होते हैं. इनमें से शेयर बाजार के जरिए पैसे जुटाना, बिजनेस का विस्तार करना, कर्ज को कम करना, ब्रांड वैल्यू को और बढ़ाना आदि शामिल होता है. कोई भी प्राइवेट कंपनी आईपीओ लाने के बाद जब वह मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो वह प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी हो जाती है. मतलब कि उस कंपनी में शेयरों के जरिए जनता की भी हिस्सेदारी हो जाती है.

साल 2025 के 5 बड़े आईपीओ

अब हम यहां साल 2025 के पांच बड़े आईपीओ की बात कर रहे हैं. मतलब कि वे कंपनियां जिन्होंने आईपीओ के जरिए मार्केट से सबसे अधिक रुपये जुटाईं हैं.

1. Tata Capital IPO

साल 2025 के सबसे बड़े आईपीओ में Tata Capital IPO का नाम शुमार है. इस कंपनी का आईपीओ 6 से 8 अक्टूबर के बीच आया. इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 13 अक्टूबर 2025 को हुई. कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार से 15,512 करोड़ रुपये जुटाई हैं.

2. HDB Financial Services IPO

साल 2025 के सबसे बड़े आईपीओ की लिस्ट में HDB Financial Services IPO का भी नाम शामिल है. इस कंपनी का आईपीओ 25 से 27 जून 2025 के बीच आया. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 02 जुलाई 2025 को हुई. इस कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार से 12,500 करोड़ रुपये जुटाए.

3. LG Electronics India IPO

साल 2025 के सबसे बड़े आईपीओ की लिस्ट में LG Electronics India IPO का भी नाम है. इस कंपनी का आईपीओ 07 से 09 अक्टूबर 2025 के बीच आया. बाजार में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 14 अक्टूबर 2025 को हुई. इस कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार से करीब 11,607 करोड़ रुपये जुटाए.

4. Hexaware Technologies IPO

साल 2025 के बड़े आईपीओ की लिस्ट में Hexaware Technologies IPO का भी नाम है. इस कंपनी का आईपीओ 12 से 14 फरवरी 2025 के बीच आया. बाजार में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 19 फरवरी 2025 को हुई. इस कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार से 8,750 करोड़ रुपये जुटाए.

5. Lenskart Solutions IPO

Lenskart Solutions IPO की बात करें तो यह साल 2025 के बड़े आईपीओ की लिस्ट में शामिल है. इस कंपनी का आईपीओ 31 अक्टूबर से 04 नवंबर 2025 के बीच आया. बाजार में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 10 नवंबर 2025 को हुई. इस कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार से 7,278 करोड़ रुपये जुटाए.

हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे अधिक डिमांड

साल 2025 के आईपीओ में सबसे अधिक डिमांड Highway Infrastructure IPO की रही. वैसे तो कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए कुल 130 करोड़ रुपये ही जुटाए, लेकिन इसमें पैसा लगाने के लिए निवेशकों की काफी भीड़ देखी गई. जी हां, Highway Infrastructure का आईपीओ 5 से 7 अगस्त 2025 के बीच सब्सक्राइब(पैसा लगाने के लिए) के लिए खुला था. इसकी लिस्टिंग 12 अगस्त को हुई. हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की बात करें तो 7 अगस्त 2025 शाम 5 बजकर 4 मिनट तक इसे 316 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका था. मतलब कि निवेशकों की डिमांड इस आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा थी. इसके अलावा Indo Farm Equipment IPO को 227 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया. इस आईपीओ की लिस्टिंग 7 जनवरी 2025 को हुई थी.

इस IPO की हुई धांसू लिस्टिंग

वैसे तो साल 2025 में कई कंपनियों के आईपीओ की शानदार लिस्टिंग हुई है. लेकिन इनमें से Urban Company IPO की लिस्टिंग धांसू हुई थी. जी हां, इस कंपनी के आईपीओ 10 से 12 सितंबर 2025 के बीच सब्सक्राइब के लिए खुले थे. इसके शेयरों की लिस्टिंग 17 सितंबर 2025 को हुई थी. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1,900.24 करोड़ रुपये जुटाई है. अब इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग गेन की बात करें तो Urban Company में करीब 62 फीसदी लिस्टिंग गेन हुआ.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने का सुझाव देता है.