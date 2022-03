ये 7 सुपरफूड्स आपका कोलेस्ट्रॉल करेंगे कंट्रोल, दिल भी रहेगा सुरक्षित

नई दिल्ली: सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रोल के बढ़ने (Superfoods To Keep Your Cholesterol In Check) से तमाम तरह की दिक्कत आपको घेरने लगती हैं. कोलेस्ट्रोल के बढ़ने से हार्ट अटैक (Heart attack) होने की संभावना अधिक हो जाती है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना होगा. ताकी इस प्रकार की दिक्कत से आप दूर रह सकें. यदि आप अपनी डाइट में कुछ सुपरफूड्स को शामिल करेंगे तो इस प्रकार की दिक्कत को अपने से दूर रख सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन-से सुपरफूड्स हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल संतुलित (How to balance cholesterol) रहेगा.

रोज खाएं Avocado, नहीं बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल

एवोकाडो (Avocado) सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. इसे खाने से आपका शरीर फिट रहता है. माना जाता है कि रोज Avocados को खाना चाहिए. इसको खाने से हार्ट अटैक आने का जोखिम भी कम हो जाता है. दरअसल, एवोकाडो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है.

सेब नहीं बढ़ने देता है कोलेस्ट्रॉल

इसके अलावा सेब एक ऐसा फल है, जिसे खाने की सलाह सभी देते हैं. इसको रोज खाना चाहिए. सेब में ऐसे गुण होते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है. तो कोशिश करें कि आप रोज एक सेब जरूर खाएं.

Olive oil से भी कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रॉल

आप जरूर Olive oil सिर के बालों में लगाते होंगे यही नहीं कुछ लोग इसे सब्जी बनाने में भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है. यदि आप इस तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपनी डाइट में इस तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें. इसके अलावा Salmon, ओट्स और डार्क चॉकलेट से भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)