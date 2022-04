Fruits Eating Way Mistake: कहीं आप भी तो ज्यादा देर तक नहीं काटकर रखते हैं फल? बिगड़ जाएगी सेहत

Fruits Eating Way Mistake right time for fight Disease : कोई फल हो या फिर सब्जी हर चीज को खाने का सही तरीका होता है. फलों में भी यह लागू होता है. ज्यादातर लोग गलत तरीके से फलों का सेवन करते हैं, जिसके चलते उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाता है. आप सोच रहे होंगे कि भला फलों का खाने का सही तरीका क्या हो सकता है और आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए. कई लोग ज्यादा देर तक फल काटने के बाद उसे खाते हैं. तो कई लोग फलों में नमक लगा कर रख देते हैं और काफी देर बाद उसका सेवन करते हैं. बता दें कि फलों को खाने के ये दोनों ही तरीके गलत हैं. तो आइए जानते हैं कि फलों को खाते वक्त आप और क्या-क्या गलती करते हैं.

फलों को काटने के बाद घंटों बाद खाना

सबसे पहले तो बता दें कि फलों का खाने का सही समय सुबह 10 बजे के बाद होता है. इस समय फल जल्दी पच जाते हैं, लेकिन कभी खाली पेट फलों का सेवन नहीं करना चाहिए. एक अहम बात यह है क, जो लोग फलों को काटने के बाद उसे घंटों बाद खाते हैं, वह उसके पोषक तत्व खत्म कर रहे होते हैं.

फलों में ज्यादा न लगाएं नमक

इसके इतर कई लोग फलों में ज्यादा नमक लगते हैं. बता दें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे फलों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं. कई लोग सलाद बना कर पहले ही रख लेते हैं. इस दौरान वह ऐसी गलती करते हैं. ऐसे करने से फलों का नेचुरल टेस्ट खत्म हो जाता है और एक्स्ट्रा सोडियम आपके शरीर में पहुंचता है.

इन फलों का छिलका उतार कर न खाएं

कई लोग चीकू, सेब और अमरूद जैसे फलों का छिलका उतार कर खाते हैं, लेकिन बता दें कि ऐसा करने से आप इन फलों के पोषक तत्व खत्म कर रहे होते हैं.

इन फलों के साथ दूध-चाय कॉफी का न करें सेवन

अगर आप खट्टे फलों को खाते हैं तो ध्यान रखना कि उनके साथ चाय, दूध या कॉफी का सेवन न करें. क्योंकि इससे आपकी स्किन पर एलर्जी हो सकती है. साथ ही पेट संबंधित दिक्कत हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)