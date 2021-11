बेहद दिलचस्प है समोसे की जर्नी, कब और कहां से आया; जानिए इसकी पूरी हिस्ट्री

नई दिल्ली: भारतीय खान-पान पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग इसे काफी पसंद भी करते हैं. इसमें समोसे (Samosa) का अपना एक अलग ही महत्व है. ज्यादातर लोगों को जब बाहर का कुछ खाने का मन होता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले समोसा ही आता है. घर में मेहमान आएं या कोई छोटी-मोटी पार्टी हो, समोसा खाना सबको पसंद आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर समोसा कब और कहां से आया (When And From Where Samosa Came)? हालांकि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि समोसा भारतीय है लेकिन ये सच नहीं है. इस खबर में जानिए समोसा कहां का है और लोगों ने कब से समोसा खाना शुरू किया.

भारत में कहां से आया समोसा?

बता दें कि समोसा पहली बार ईरान (Iran) में बनाया गया था. वहां इसमें आलू की जगह कीमा या ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruits) की स्टफिंग की जाती थी. लेकिन जब समोसा भारत आया तो इसमें कई तरह के बदलाव हुए. जान लें कि समोसा शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के 'संबोसाग' से हुई. कुछ इतिहासकारों के मुताबिक, महमूद गजनवी के दरबार में एक 'नमकीन पेस्ट्री' खिलाई जाती थी, जो बहुत हद तक ईरानी समोसे से मिलती-जुलती थी. हालांकि समोसे में आलू भरने का चलन तब शुरू हुआ जब पुर्तगाली भारत आए. और ये तब से लेकर आज तक जारी है.

पहले तेल में फ्राई नहीं किया जाता था समोसा

गौरतलब है कि समोसा जब ईरान से भारत आया तो इसमें कई बड़े बदलाव किए गए. भारत में आलू के अलावा प्याज, मटर, पनीर, नूडल्स और पालक का समोसा भी मिल जाएगा. जानकारी के मुताबिक, भले ही आज हम समोसे को स्नैक्स की तरह खाते हैं लेकिन 10वीं शताब्दी में समोसा लंच और डिनर के तौर पर खाया जाता था. उस वक्त समोसे को तेल में फ्राई नहीं किया जाता था, इसे आग पर सेंका जाता था. बताया जाता है कि दिल्ली के सुल्तानों को भी समोसा बहुत पसंद था.

भारत के हर कोने में मिल जाएगा समोसा!

भारत में बनाए जाने वाले समोसे की स्टफिंग में कई मसाले भी पड़ते हैं. इसमें मसाले के रूप में धनिया, जीरा, काली मिर्च, अदरक और अन्य मसाले डाले जाते हैं. समोसा भारत के हर कोने में मिल जाता है. भारत के अलग-अलग इलाकों अलग तरह का समोसा मिलता है. समोसे का साइज भी हर जगह थोड़ा अलग होता है.

