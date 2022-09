Milk Spoiling: क्या बार-बार गर्म करने पर भी फट जाता है दूध? फ्रेश रखना है तो ऐसे करें स्टोर

How To prevent Milk From Curdling: बहुत बार ऐसा होता है कि आपने दूध को गर्म करके फ्रिज में रखा होगा पर फिर भी फट जाता है जिससे आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूध को स्टोर करने के लिए गलत कंटेनर का यूज कर रहे हैं. अगर आप सही कंटेनर का यूज करेंगे तो दूध को काफी लंबे समय के लिए स्टोर करके रख पाएंगे. तो आइए दूध को किस तरह के बर्तन में रखना बेस्ट रहेगा इसके बारे में जानते हैं.

ग्लास बॉटल

अगर आप चाहते है कि लंबे समय के लिए दूध फ्रेश बना रहे तो इसके लिए शीशे की बोतल में स्टोर करना एक बढ़िया ऑप्शन है. अगर आपके पास शीशे की बोतल नहीं है और आप इसे ग्लास के बर्तन में स्टोर कर रहे हैं तो इसे किसी बर्तन से जरूर ढक दें. ऐसा करने से आप कम-कम से 2 दिन तक के लिए सेफ रख सकते हैं.

स्टील का बर्तन

स्टील का बर्तन दूध को स्टोर करने के लिए उपयुक्त कंटेनर है. दूध को इसमें स्टोर करने से उसका स्वाद भी खराब नहीं होता है. बस ध्यान रखें कि दूध को इसमें स्टोर करने से पहले इसे सही से धुल लें और दोबारा चेक कर लें कि इसमें कहीं साबुन तो नहीं लगा है वरना दूध फट सकता है.

स्टील का कैन

स्टील कैन में भी आप दूध को आराम से रख सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार दूध को इसमें रखने पर भी जरूर उबाल लिया कीजिए, ऐसा करने से आप गर्मी में भी दूध को फटने से रोक लेंगे.

