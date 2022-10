Kachha Singhada: तेल वाला नहीं, नेचुरल सिंघाड़े को डाइट में करें शामिल, होंगे इतने फायदे कि गिन नहीं पाएंगे आप

How to use Kachha singhada for health benefits: सिंघाड़ा चमत्कारी सेहत की वह कुंजी है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं. ठंड के मौसम (Weather) में मिलने वाला यह सुपर फूड सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है. कई प्राकतिक गुणों को अपने अंदर समेटने वाला यह रिच सिंघाड़ा बहुत फायदेमंद होता है. बहुत से लोग तो बस इसे टेस्ट के लिए ही खाते हैं. इसके आटे का ज्यादातर इस्तेमाल व्रत में तली हुई पूड़ियां बनाने में किया जाता है. इससे इतर अगर सामान्य दिनों में भी सिंघाड़े के आटे और कम तेल के इस्तेमाल से बनी हुई चीजों का सेवन किया जाए तो मानव शरीर को जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं.

सिंघाड़े में छिपी सुपरपावर

सिंघाड़े से सेहत को होने वाले फायदों की बात करें तो सिंघाड़े (singhada) में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, मैंगनीज, फाइबर, आयोडीन, मैग्नीशियम आदि पाया जाता है. सिंघाड़े को 'जल फल' भी कहते हैं. जिसमें मौजूद पोषक तत्व मानव शरीर के लिए बड़े गुणकारी होते हैं. इसकी सब्जी भी बहुत लाभकारी होती है.

कच्चा सिंघाड़ा खाने के फायदे

लो ब्लड प्रेशर में भी सिंघाड़ा औषधि से कम नहीं है. इसमें मौजूद सोडियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मजबूत भूमिका निभाता है. इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी सिंघाड़ा बहुत अच्छा माना जाता है. इसका सेवन दिल की बीमारी में भी फायदा पहुंचाता है. बवासीर की बीमारी में भी सिंघाड़ा जबरदस्त काम करता है. सिंघाड़ा खाने से गैस, कब्ज, अपच से राहत मिलती है. आप इसे डाइट में जरूर शामिल किया जाए तो इसके चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं.

खूबसूरती भी बढ़ाता है सिंघाड़ा

कुछ फूड एक्सपर्ट्स और डाइटीशियंस का मानना है कच्चा सिंघाड़ा खाने से हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा होता है. इसके लगातार यानी रेगुलर सेवन से त्वचा में निखार आता है. इसके सेवन से स्किन की झुर्रियां, झाइयां, कील-मुहांसे भी दूर होते हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व चेहरे को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं. वहीं फर्टिलिटी अच्छी होती है.

आपको बताते चलें कि बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में समोसे को भी सिंघाड़ा कहा जाता है. इसलिए यहां पर हम तले हुए सिंघारे नहीं बल्कि कच्चे सिंघारे के हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं.

डिस्क्लेमर: (इस लेख में प्रकाशित की गई जानकारी और सलाह योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. इस पर अमल करने से पहले कृपया संबंधित क्षेत्र के किसी योग्य विशेषज्ञ या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर परामर्श लें. Zee News इसके फायदों की पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.