सेहत से भरपूर है कीवी फल, एक साथ इन 5 बीमारियों से अकेले लड़ता है जंग

नई दिल्ली: अपने बेहद अलग तरह के स्वाद के लिए पसंद किया जाना वाला कीवी (Kiwi) इंसान के लिए काफी फायदेमंद फल होता है. कीवी में विटिमिन C, K, E, फोलेट और पोटैशियम मौजूद होता है. इसके अलावा फल में बड़ी मिक़्दार में एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidant) भी होता है. कीवी में पाया जाने वाला काला बीज और इसका भूरा छिलका भी खाने लायक होता है. आइये जानते हैं इसके सेहत से जुड़े फायदे.

इन 5 बीमारियों से लड़ता है कीवी

1. अस्थमा में होता है फायदा

ऐसा समझा जाता है कि कीवी में मौजूद विटामिन C की भरपूर मिकदार और एंटीऑक्सीडेंट्स अस्थमा (Asthma) का सामना कर रहे लोगों के लिए फायदेमंद होता है. सांस की तकलीफ का सामना कर रहे बच्चों में भी ताजे कीवी के इस्तेमाल से बेहतरी देखने को मिलता है.

2. इम्यून सिस्टम मजबूत करता है

कीवी पोषक तत्वों (Nutrients) से भरपूर फल है. इसमें विटामिन C भी काफ़ी मिक़्दार में मौजूद होता है. रोज़ आधा कप कीवी से ही हमें अपनी ज़रूरत के लिए पूरा विटामिन C मिल सकता है. इम्यून सिस्टम (Immune System) की बेहतरी में विटामिन C का काफी तआवुन होता है.

3. सूजन कम करने में मददगार

कीवी में इन्फ्लेमेटरी ख़ासियत भी पाई जाती है. ऐसे में अगर आपको अर्थराइटिस (Arthritis) की शिकायत है तो कीवी का रेग्युलर इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके अलावा ये जिस्म के अंदरुनी ज़ख़्मों को भरने और सूजन को कम करने में मदद करता है.

4. कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए

कीवी कोलेस्ट्रॉल को क़ाबू करने में भी काफी मददगार है. इसके रेगुलर इस्तेमाल से जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल की मिक़्दार बढ़ती है. दिल से जुड़ी कई बीमारियों में ये ख़ास तौर से फायदेमंद है.

5. बेहतर डाइजेशन

कीवी में फाइबर भी खूब मात्रा में पाया जाता है. जिससे डाइजेशन (Digestion) में मदद मिलती है. इसे खाने से पेट की दूसरी बीमारियां भी पास नहीं आतीं.