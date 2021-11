डायबिटीज और कैंसर से चाहते हैं बचाव तो गलती से भी ज्यादा ना खाएं ये फूड

नई दिल्ली : food cause of cancer and type 2 diabetes: स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं आप जाने-अनजाने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं. हाल ही में एनएचएस ने चेतावनी दी है कि एक तरह की डाइट लेने के लिए कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज जिम्मेदार है. आइए जानें, क्या कहना है एक्सपर्ट्स का.

अधिक मात्रा में रेड मीट खाना हो सकता है नुकसानदायक

एनएचएस का कहना है कि एडल्ट्स को एक दिन में 70 ग्राम से अधिक रेड मीट या प्रोसेस्‍ड नहीं खाना चाहिए. उन्होंने कहा कि रेड मीट प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत है और एक हेल्दी डाइट का हिस्सा बन सकता है. लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन आपको नुकसान पहुंचा सकता है.



क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट

बीएमजे ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुछ देशों में रेड और प्रोसेस्ड मीट के कारण होने वाली मौतों में 75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

बता दें, दुनियाभर के देशों ने पिछले 20 सालों में रेड मीट और प्रोसेस्ड‍ मीट की खपत की खूब बढ़ोतरी हुई है.

कैसे की गई रिसर्च

रिसर्च में हर देश के 25 साल और उससे अधिक आयु के लोगों में डाइट के कारण बाउल कैंसर (bowel cancer), टाइप 2 डायबिटीज, और कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज के कारण डेथ और डिसेबिलिटी के आंकड़ों को देखा गया. विशेषज्ञों ने 1993 से 2018 तक के 154 देशों के आंकड़ों पर गौर किया और 14 तरह के रेड मीट आइटम्स को भी शामिल किया गया.

रिसर्च के नतीजे

एक्सपर्ट ने पाया कि रेड मीट डाइट से संबंधी मौतों में 1993-1995 और 2016-2018 के बीच 154 देशों में 75 फीसदी बढ़ोतरी हुई है.

रिसर्च में ये भी पाया गया कि नीदरलैंड, बहामास, टोंगा, डेनमार्क, एंटीगुआ और बारबुडा, सेशेल्स, सिंगापुर, क्रोएशिया और ग्रीस जैसे देशों में डाइट के कारण होने वाली मौतों में से 7% रेड मीट की अधिकता के कारण हुई हैं.

एक्सपर्ट ने ये भी पाया कि एक दिन में सिर्फ एक सॉसेज या 3 बेकन रैशर्स हार्ट डिजीज के खतरे को 20% तक बढ़ा देते हैं.

क्या कहती है पहले की रिसर्च

पहले आई रिसर्च में ये कहा गया था कि एक दिन में 25 ग्राम से अधिक रेड मीट खाने से आंत्र कैंसर (bowel cancer) का खतरा बढ़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)