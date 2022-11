Real Vs Fake : घी असली है या नकली, ऐसे पहचानें

How to identify real ghee : घी भारतीय खान-पान का अटूट हिस्सा है. खाना बनाने से लेकर खाने के आखिर में इसे स्वादिष्ट बनाने तक घी काम आता है. इसकी ख़ुशबू हो या स्वाद, भारतीय खाने की लज्जत इसी में शामिल है पर बदलते वक्त के साथ नकली घी की बहुतायत भी बाजार में बहुत है. ऐसे में दिक्कत यह है कि घी को पहचानें कैसे? कैसे जानें कि जो घी आप खरीदकर लाए हैं वह असली है या नकली. यहां कुछ तरीके दर्ज किए गए हैं, इनसे आराम से पता चल सकता है कि घी कितना प्योर है...

रंग से करें मालूम (Identify adulterated ghee)

घी का असली रंग हल्का पीला या सुनहरा होता है. असली घी में दानेदार हिस्सा नीचे बैठ जाता है वहीं द्रव वाला सुनहरा हिस्सा ऊपर तैरता रहता है. अगर रंग में कोई भी बदलाव हो तो अन्य तरीकों से घी की शुद्धता परखने की कोशिश होनी चाहिए.

पिघलाकर देखें (How to identify real ghee)

घी की शुद्धता जाननी हो तो दूसरा आसान तरीका इसे पिघलाकर चेक करने का है. एक छोटे चम्मच में थोड़ा घी पिघलाकर देखें, यह अगर झट से गर्म हो जाता है और तले में कुछ भूरा दिखने लगता है तो घी शुद्ध है. अगर घी गर्म होकर हल्के पीले रंग का हो जाता है तो यह मिलावटी है.

हीट एंड फ्रिज मेथड

अगर घी में नारियल तेल सरीखा कुछ मिलावटी पदार्थ मिलाया गया है तो इसे जांचने के लिए हीट एन्ड फ्रिज मेथड खूब काम आता है. एक कांच की कटोरी में थोड़ा पिघला हुआ घी डालकर फ्रिज में रख दीजिये. अगर घी में नारियल तेल मिलाया गया है तो दोनों अलग-अलग नजर आएंगे.

चीनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेथड

यह तरीका थोड़ा केमिकल बेस्ड है. टेस्ट ट्यूब में एक चम्मच घी डालकर गरम करें. इसमें एक चुटकी चीनी के साथ एचसीएल मिलाएं. सभी चीजों को हिलाएं.अगर नीचे की ओर गुलाबी या लाल रंग के दाने दिखने लगें तो इसका अर्थ है कि घी में मिलावट है.