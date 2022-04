Dahi Bhalla Recipe: तेल यूज किए बिना तैयार करें ये खास दही भल्ला, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप

How To Prepare Steamed Dahi Bhalla Without Using Oil: जब भी हम बाजार या शादी की पार्टी में जाते हैं तो हम सभी की नजर दही भल्ले पर टिक जाती है. इसका टेस्ट हमें काफी आकर्षित करता है, लेकिन बेहद गर्म कुकिंग ऑयल में तैयार होने की वजह से इसे ज्यादा नहीं खाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से डायबिटीज, मोटापे और दिल की बीमारियों का खतरा पैदा हे सकता है. ऐसे में हम आपको बिना तेल इस्तेमाल किए दही भल्ला बनाने के तरीके बताएंगे.

घर में ही तैयार करें स्टीम्ड दही भल्ले

घर में अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो हम उस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं जो जल्दी बन जाए और स्वाद और सेहत में भी अच्छी हो, तो ऐसे में आप 15 से 20 मिनट में स्टीम्ड दही भल्ले (Steamed Dahi Bhalla) बना सकते हैं और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं. बता दें कि दही भल्ले सभी को बेहद पसंद आते हैं और घर पर बेहद आसानी तैयार किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं इस खास भल्ले बनाने का तरीका.

स्टीम्ड दही भल्ले के लिए जरूरी चीजें

– उड़द की दाल - एक कप पिसी हुई

– मूंग की दाल - एक कप पिसी हुई

– अदरक कटा हुआ

– भुना हुआ जीरा - 1 टीस्पून

– लाल मिर्च पाउडर - 1/2 टीस्पून

– हींग चुटकी भर करें इस्तेमाल

– मिंट चटनी - 1/2 कप

स्टीम्ड दही भल्ला बनाने का करीका

1 – अब आप सबसे पहले एक कटोरे में उड़द की दाल, मूंग की दाल, अदरक कटा हुआ, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हींग, मिंट की चटनी सभी को मिलाएं और एक मिश्रण तैयार करें.

2 – अब इस मिश्रण को अप्पे के स्टैंड में डालें.

3 – इडली की तरह 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने दें.

4 – जब भल्ले अच्छे से स्टीम हो जाएं तो उन्हें प्लेट में निकाल लें.

5 – अब आप दही में काला नमक, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया, मीठी चटनी और मिंट की चटनी को अच्छे से मिलाएं.

6- अब आप स्टीम हुए भल्लों पर दही के मिश्रण को डालें और ऊपर से चाट मसाला छिड़ककर सर्व करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)